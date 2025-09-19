Новини
Завръщането на Волга: Срам или пореден триумф на преименуването

19 Септември, 2025

Волга се готви за „голямо завръщане“, което обаче ще се сведе единствено до подмяна на емблемите на китайски автомобили Geely

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Руската автомобилна индустрия отново е на прага на "революция", но този път тя изглежда по-скоро като гротескно преименуване. Легендарната марка Волга се готви за „голямо завръщане“, което обаче ще се сведе единствено до подмяна на емблемите на китайски автомобили Geely. Поредният проект, анонсиран като „заместване на вноса“, всъщност е откровен пример за ребрандиране, което предизвиква повече ирония, отколкото гордост.

По информация от руски медии, на производствените линии в Нижни Новгород ще започне сглобяването на модели като кросоувърите Geely Emgrand или Monjaro, които ще носят името „Волга“. Тази стратегия вече е позната от проекта „Москвич“, чиито модели всъщност са преоблечени китайски коли от марката JAC. Подобна практика вече се е превърнала в печален стандарт за руското автомобилостроене, където собствените разработки са в застой, а всичко, което се движи на колела, е или сглобено от китайски компоненти, или е директно внесено от Китай.

Идеята за „нова Волга“ не е нищо повече от бездушна хибридизация, която няма нищо общо с оригиналния дух на марката. Докато някогашната Волга беше символ на здравина и издръжливост, макар и с консервативен дизайн, днешното предложение е просто още един „Франкенщайн“ в автомобилната индустрия. Вместо да инвестират в собствени иновации и технологии, руснаците просто лепват познато лого върху чужда продукция, представяйки го за национално постижение.

Това е поредното доказателство, че вместо да се стремят към технологичен прогрес, те предпочитат да се осланят на носталгията, за да продават чужд продукт под фалшив флаг. Следващата логична стъпка би била Lada да започне да използва шасита на Xiaomi, а достъпът до колата да се осъществява чрез QR код от Aliexpress. В крайна сметка, защо да се разработват собствени модели, когато може просто да се измислят нови имена на стари китайски автомобили?


