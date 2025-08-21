Новини
Нов Москвич на хоризонта: първи подробности

Нов Москвич на хоризонта: първи подробности

21 Август, 2025 11:40 455 1

  • москвич-
  • м70-
  • saic

Моделът ще се казва Москвич М70

Нов Москвич на хоризонта: първи подробности - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Заводът в Москва може скоро да промени (или да допълни) своя технологичен партньор JAC с китайския концерн SAIC. Слуховете за това се подсилват от налична декларация за съответствие, която предполага, че новият модел Москвич ще бъде базиран на кросоувъра MG HS от второ поколение на SAIC.

Според документите, моделът ще се казва Москвич М70. MG HS е средноразмерен кросоувър с размери 4 655 x 1 890 x 1 630 мм и междуосие 2 765 мм. Това го позиционира между настоящите модели Москвич 3 и Москвич 8.

Технически характеристики и интериор

В Китай тези автомобили се предлагат с избор от два турбо двигателя: 1.5-литров (172 к.с.) със 7-степенна роботизирана скоростна кутия и 2.0-литров (231 к.с.) с 9-степенна автоматична скоростна кутия. И двата варианта са само с предно предаване.

Нов Москвич на хоризонта: първи подробности

Интериорът на MG HS разполага с 24.6-инчов блок от два екрана, които обединяват приборното табло и мултимедийната система. Последната поддържа Apple CarPlay и Android Auto. На централната конзола са разположени селекторът на скоростната кутия, блок от физически бутони и място за безжично зареждане на смартфон. Обемът на багажника е 507 литра.

Важно уточнение

MG HS от второ поколение е предназначен основно за износ и не се продава на вътрешния пазар в Китай. Моделът е получил оценка от пет звезди на краш тестовете на Euro NCAP.

В момента заводът в Москва (бивш Renault Русия) произвежда преименувани модели JAC, включително компактния кросоувър Москвич-3, лифтбека Москвич 6 и флагманския кросоувър Москвич 8. Продажбите на Москвич 8 стартираха през юли 2025 година, но се очаква дилърите да получат автомобилите едва през септември.

Трябва да се има предвид, че информацията за Москвич М70 е предварителна и неофициална.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 стоян георгиев

    ама москвича е китайски а чушкопека си е наш, родно производство. и имаме банани цяла година.

    11:51 21.08.2025