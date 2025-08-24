Новини
Авто »
Новият Москвич се оказа пълен провал

Новият Москвич се оказа пълен провал

24 Август, 2025 13:20 5 322 80

  • москвич-
  • 8-
  • провал

Основната причина за пазарния крах е необосновано високата цена

Новият Москвич се оказа пълен провал - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Москвич 8, най-новият кросоувър в портфолиото на руската марка, се сблъска с провал още при старта на продажбите си. За две седмици на пазара е продаден само един автомобил, което говори за пълна липса на интерес от страна на потребителите.

Копие с висока цена

Основната причина за този пазарен крах е необосновано високата цена на модела. Москвич 8 е идентично копие на китайския JAC Sehol X8 Plus, но докато оригиналният модел се предлага на цени от 14 000 до 19 500 долара, неговият руски аналог струва между 38 200 и 43 200 долара. Тази ценова разлика е изключително голяма и отблъсква потенциалните купувачи.

Въпреки че е оборудван с дигитално табло, камери за кръгово виждане и тапицерия от изкуствена кожа, потребителите не виждат логика да платят почти двойно повече за един и същ автомобил. На тази цена, те могат да закупят утвърдени и надеждни модели от световни марки като Mitsubishi Outlander или Nissan X-Trail, които предлагат доказано качество и по-добра репутация.

Технически характеристики и липса на пазарен успех

Москвич 8 е 4.8-метров кросоувър, предлаган с пет или седем места. Задвижва се от 1.5-литров турбо двигател със 174 конски сили и 7-степенна автоматична скоростна кутия. Въпреки че тези характеристики звучат прилично, липсата на опция за задвижване на четирите колела допълнително намалява привлекателността му.

Този случай показва, че дори добре познато име като Москвич не може да компенсира липсата на адекватна пазарна стратегия и конкурентоспособна цена. Провалът на Москвич 8 е ясен сигнал, че потребителите не са склонни да плащат прекомерно за реплики, когато имат достъп до качествени и по-евтини алтернативи.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    29 7 Отговор
    Квичи, Москвичо. Също и плачи за себе си.

    Коментиран от #4

    13:22 24.08.2025

  • 2 Варна 3

    28 7 Отговор
    Ах, защо ли те Купих (АЗЛК). МОСКВИЧ КВИЧ КВИЧ. НУЛЕВА РЕПУТАЦИЯ ЗА НЕГО.

    Коментиран от #36, #43

    13:23 24.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Москва също

    37 8 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Е провал

    13:23 24.08.2025

  • 5 Китайска кола

    36 5 Отговор
    Русалките никога не са имали кола тяхна си

    Коментиран от #9

    13:24 24.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Освен това Русия няма ракети,

    20 19 Отговор
    нямат яйца и масло, долара стана 200 рубли и Путин умрятри пъти.

    Коментиран от #27

    13:24 24.08.2025

  • 8 Таkа.

    39 8 Отговор
    Няма кой да купи такова менте, дето изглежда като руска кола. Нито една руска кола не е уникална. Всичко е от копия. Както от комунизма, така и сега.

    Коментиран от #12, #59

    13:24 24.08.2025

  • 9 Аз затова само

    8 22 Отговор

    До коментар #5 от "Китайска кола":

    украински коли карам.

    Коментиран от #16

    13:25 24.08.2025

  • 10 Батюшка !

    20 4 Отговор
    Батюшка !

    Что ты Сделал !

    13:26 24.08.2025

  • 11 Виж ти

    22 7 Отговор
    Какъв грозен автомобил.

    13:26 24.08.2025

  • 12 Как така ?

    20 7 Отговор

    До коментар #8 от "Таkа.":

    Как така ?

    Всяка Руска Кала !

    Е Унекялна !

    С !

    Чалъмите си !

    13:28 24.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Коко

    29 9 Отговор
    Ограда 5 м. по границата с Рашистан и да приключват. Да ходят на почивка в Сибир…. Точка!

    Коментиран от #17

    13:29 24.08.2025

  • 15 производител Бг

    20 18 Отговор
    А ние направихме чушкопек за четири чушки !

    Коментиран от #23, #24

    13:29 24.08.2025

  • 16 Варна 3

    14 6 Отговор

    До коментар #9 от "Аз затова само":

    Някой да е чувал ЗАЗ? Познавам украински коли като ЗАЗ 965 Запорожець, ЗАЗ 968 Запорожець, ЗАЗ Таврия (хеч, седан и комби), ЗАЗ Forza и ЗАЗ Lanos. Ето украинските коли. Особено ЗАЗ Forza не сте чували.

    13:30 24.08.2025

  • 17 да бе бай Коста

    8 20 Отговор

    До коментар #14 от "Коко":

    Ама ако ти почука руснак на вратата ще оцапаш кюлотите .

    Коментиран от #20

    13:30 24.08.2025

  • 18 Не е новина

    24 3 Отговор
    Ами двигателят китайски, елестрониката и тя, ламирините руски, провал ще е. Рашките нация техническа. Ха ха

    13:33 24.08.2025

  • 19 производител

    13 21 Отговор
    Ние домати не можем да произведем вече , седнали сме руснаците да коментираме .

    Коментиран от #35

    13:33 24.08.2025

  • 20 Реакт

    13 4 Отговор

    До коментар #17 от "да бе бай Коста":

    Ще го изгоня е окото няма да ми мигне.

    13:34 24.08.2025

  • 21 а в европа жънат успехи....ми дааа...

    10 14 Отговор
    Фолксваген от производител номер едно с 11 милиона автомобила - миналата година падна на 3,3 милиона .

    А Рено от производител номер едно с 11 милиона автомобила - падна на 13 милиона !!!

    Пълни смешници с цени от 50 -60 хил...

    Коментиран от #38

    13:35 24.08.2025

  • 22 Копейка Рубльова

    20 6 Отговор
    Товарищи, да спасим легендарната руска марка! Да слезем от гнилите капиталистически возила и да си купим Москвич!

    13:35 24.08.2025

  • 23 Антикомуне

    21 6 Отговор

    До коментар #15 от "производител Бг":

    Така е, защото завистливите руснаци забраниха на малка България да произвежда Рено Алпин. Къде иначе ще си продават трошките руснаците. Източния Блок умря, умря и руското производство на коли. Руснаците нямат нито една собствена разработка на кола. Всичко е кражба, кражба и пак кражба.

    Коментиран от #46

    13:36 24.08.2025

  • 24 маати

    8 4 Отговор

    До коментар #15 от "производител Бг":

    7 чушки сабира одма

    Коментиран от #30

    13:37 24.08.2025

  • 25 Хахахаха

    18 4 Отговор
    Путлера му трябват пари за съвъо, за това е такава цената. Копейки, купувайте, не остана! Напред на москвичите!

    13:38 24.08.2025

  • 26 съветник

    6 15 Отговор
    Не си купувайте Москвич 8 . Купете си Мерцедес с двигател на Дачия за един чувал пари .

    13:39 24.08.2025

  • 27 Хахахаха

    13 2 Отговор

    До коментар #7 от "Освен това Русия няма ракети,":

    Той че путлера умря е сигурно, проблема е, че путлера са 11 човека, това е проблема.

    13:39 24.08.2025

  • 28 Ний ша Ва упрайм

    10 3 Отговор
    китайски Боклук!

    Коментиран от #34

    13:39 24.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 производител Бг

    5 3 Отговор

    До коментар #24 от "маати":

    Събира 7 чушки , ама от люта шипка .

    Коментиран от #37

    13:40 24.08.2025

  • 31 Чебурашка

    6 0 Отговор
    Алелуя!

    13:40 24.08.2025

  • 32 Голем смех

    11 2 Отговор
    Каква изненада.... :) хахахахахаха

    13:40 24.08.2025

  • 33 Реакт

    4 0 Отговор
    Ще го изгоня е окото няма да ми мигне.

    13:41 24.08.2025

  • 34 ха ха ха ....

    4 7 Отговор

    До коментар #28 от "Ний ша Ва упрайм":

    Китайците вече са напред пред европейците .
    То за това не искат да ги пуснат на европейския пазар , щото западните кошници отиват в канала .

    13:41 24.08.2025

  • 35 Хахахаха

    11 3 Отговор

    До коментар #19 от "производител":

    Ние не можем да произведем, но германците могат, а рашите не!

    Коментиран от #44

    13:41 24.08.2025

  • 36 шулер..

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Варна 3":

    Тва бг-тата защо грухтат и те не знаят..они една кола не могат да сделат-рено им дадоха да правят нещо-а те решиха да мамят..за това франсетата отидоха при власите

    13:42 24.08.2025

  • 37 ама

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "производител Бг":

    сабира

    Коментиран от #41

    13:43 24.08.2025

  • 38 а в европа жънат успехи....ми дааа...

    2 5 Отговор

    До коментар #21 от "а в европа жънат успехи....ми дааа...":

    ...А Рено от 11 милиона падна на 1.3 милиона ...
    Търсят сега кой да ги спасява ...

    13:43 24.08.2025

  • 39 Хахахаха

    8 2 Отговор
    За две седмици продадена само една. За година едва ли ще стигнат 25 продажби! Хахахаха.

    Коментиран от #42

    13:44 24.08.2025

  • 40 Да ми препоръчиш

    3 5 Отговор
    хубава българска кола, не? Тогава затваряй си….

    13:44 24.08.2025

  • 41 производител Бг

    5 4 Отговор

    До коментар #37 от "ама":

    Ти какво точно "сабираш" ..неграмотен козляк...

    13:45 24.08.2025

  • 42 производството сега стартира

    3 6 Отговор

    До коментар #39 от "Хахахаха":

    И са продали 25 броя , а не един както се лигавят тука . Вярно че цената е висока , но и шоурумите не са заредени още .

    13:46 24.08.2025

  • 43 6565

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Варна 3":

    Купи си булгар рено и се наслаждавай!!!!

    13:47 24.08.2025

  • 44 хикочко..

    3 6 Отговор

    До коментар #35 от "Хахахаха":

    А бе 4вор..какво ти общо имаш със швабите..то фердинад и борис ако им беше мило за тва смотано племе-щеха да отворат поне завод на vw

    Коментиран от #47

    13:47 24.08.2025

  • 45 читател

    3 2 Отговор
    Ние Българите предпочитаме само Български автомобили - РК1 , ръчна количка с едно колело .....ха ха ха ...

    13:48 24.08.2025

  • 46 6565

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Антикомуне":

    ДА си чувал за ЗИС, ЧАЙКА!!!!

    Коментиран от #49, #53

    13:51 24.08.2025

  • 47 Хахахаха

    5 3 Отговор

    До коментар #44 от "хикочко..":

    Ами нищо, освен че сме в един икономически съюз! А ти какво общо имаш с азиатците?

    Коментиран от #62

    13:53 24.08.2025

  • 48 като погледне човек

    4 5 Отговор
    Автомобилния пазар в Русия със средна възраст 10 години . А богатия европеец в България средна възраст на автопарка над 20 години . Ама срам ги е точно да кажат , щото може и към 30 годишен да е .

    13:53 24.08.2025

  • 49 фактчекър

    11 2 Отговор

    До коментар #46 от "6565":

    Автомобилът "Чайка" е копие на американския луксозен автомобил Packard, по-конкретно моделите Packard Caribbean и Patrician.

    Коментиран от #69

    13:54 24.08.2025

  • 50 европа била напред

    2 3 Отговор
    А рекетират Китай да прави инвестиции в Ес и да им предлага безплатно иновации (:

    13:56 24.08.2025

  • 51 Голям майстор

    9 2 Отговор
    Че някой очаквал ли е от орките нещо друго, освен провал?! Много са добри в пиенето, обаче!

    13:56 24.08.2025

  • 52 автоморга чук и Гек

    1 2 Отговор
    А при нас празно нема . Произвеждаме коли всекакви . 85% от Българите са ни клиенти .

    13:59 24.08.2025

  • 53 Хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "6565":

    Всеки е чувал, но не ги е виждал.

    14:00 24.08.2025

  • 54 агенция Тенев

    3 3 Отговор
    В България каквито са ни автомобилите , такива са ни и самолетите , такива са ни и жените , такъв ни е и живота ... - втора употреба ...

    14:01 24.08.2025

  • 55 Ачо

    3 3 Отговор
    Ако тази кола от снимката беше показана като кола на западна фирма щяхт да си изкълчите езиците от суперлативи.Днес западните модели коли също са толкова боклуци,ама мълчите,защото ще ви дърпат
    ушите.Лакеите си остават лакеи.Има ви по всяко време.Това подсказва,че москвича е хубав и който я купи
    няма да съжалява.Ще съжаляват западните фирми.Руските и китайските коли и техника идват,изместват.
    Пускай коментара лакей!

    Коментиран от #58

    14:03 24.08.2025

  • 56 а бе какво да се каже

    3 1 Отговор
    В Русия има шоуруми , в България има автокъщи !!!

    14:03 24.08.2025

  • 57 Пешо Волгата - 4 хилядник

    5 0 Отговор
    Те "москветата" навремето бяха боклуци, а сега този китайски таралясник на който са му залепили една емблема би трябвало да е една идея по- добър. Но явно за Русия, китайската продукция е със занижено качество. В Европа продават далеч по-читави автомобили. Руската автомобилна промишленост умря.

    14:07 24.08.2025

  • 58 Хахахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #55 от "Ачо":

    Виж коментарите в тубата от руснаци за китайските коли. Бо клу ци. Продажбите н китайски коли в раша също пада. Предпочитат ползвани западни пред нови китайски. За 2-3 години ги разбраха, че са боклуци.

    14:08 24.08.2025

  • 59 добре познато име като Москвич

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Таkа.":

    Може само да отблъсне потенциални куповачи, а в комбинация с цената ефектът е сигурен. По москвич въздишат колхозници на по 70+ години, но те са толкова скъсани, че изобщо няма да погледнат към тоя модел. Не ме нападайте за мнението, аз съм проходил на заз 968а, тогава москвича беше скъп лукс.

    14:09 24.08.2025

  • 60 големи разбирачи

    3 3 Отговор
    Българина винаги държи на марковото . Може да е изгнила кочина , ама марка да е .

    Коментиран от #68

    14:10 24.08.2025

  • 61 майстор автомонтьор

    3 2 Отговор
    Като гледам пред сервизите - най много Москвичи има . Ама що им викат Мерцедес ,Ауди , БмВ....

    Коментиран от #75

    14:12 24.08.2025

  • 62 хикочко..

    2 3 Отговор

    До коментар #47 от "Хахахаха":

    А бе вас у карлуковскио диспансер ли ви праать..болгарите са дошли от азия а не от швабско,а юръп валутата е нещо измислено от една несъществуваща държава на стария континент

    Коментиран от #72

    14:17 24.08.2025

  • 63 Даката

    4 2 Отговор
    Този продаден единствен автомобил "Москвич", сигурно е поръчан от някой запален, български русофил.... като всичко руско ... това е боклук от всякъде... дори руснаците ги нещат...
    Руско ли е ... не благодаря!

    Коментиран от #64

    14:18 24.08.2025

  • 64 баш Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "Даката":

    Да бе Дака , аз си го поръчах . И пак съм на далавера . 30 000 лева за нов с всички екстри , вместо 15 годишен втора употреба на 600 000 километра за същите пари .

    Коментиран от #66

    14:20 24.08.2025

  • 65 и що ревете бе българите

    1 0 Отговор
    Най евтината Дачия в момента е 33 000 лева ... базово оборудване ..

    Коментиран от #67

    14:22 24.08.2025

  • 66 30 хил лева е за китайците

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "баш Българин":

    за тебе като дърт заклет русофил цената е къде 90 хиляди лева

    14:22 24.08.2025

  • 67 е ми

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "и що ревете бе българите":

    щот можем, бе чукча

    Коментиран от #70

    14:23 24.08.2025

  • 68 Даката

    2 1 Отговор

    До коментар #60 от "големи разбирачи":

    Едно старо, антично Ферари си е Ферари и струва дори повече от най-новия руски боклук, като Москвич.

    Коментиран от #71, #74

    14:24 24.08.2025

  • 69 факт 2..

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "фактчекър":

    То и акумулаторите са копие на някой акумулатор-стига да му орежеш капака да видиш вътре от какво е направен и почваш да го правиш-и никой нищо няма да ти каже

    Коментиран от #73

    14:24 24.08.2025

  • 70 жик так

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "е ми":

    То май чукчата си ти бе готин. Българите са най големите балами . Последните 35 години го доказаха .

    14:24 24.08.2025

  • 71 Само питам

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Даката":

    Ти колко Ферарита имаш у вас ?

    14:25 24.08.2025

  • 72 Подсещач

    2 2 Отговор

    До коментар #62 от "хикочко..":

    А прадедите на тези, които днес се смятат за коренно население на Швабско, те откъде са дошли в Европа? Ние сме тук много преди тях, защото преобладаващата част от нас са потомци на траки. Изворът и коренът на европейската култура е тук, на Балканите. Да идеш при даскала си по история и да му кажеш, че трябва да се явиш на поправителен изпит!

    14:25 24.08.2025

  • 73 фактчекър

    0 1 Отговор

    До коментар #69 от "факт 2..":

    Руския ГАЗ-13 Чайка е сделан с теслата

    Коментиран от #76

    14:27 24.08.2025

  • 74 дедо..

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Даката":

    Съгласен съм-ама ферари не е масов автомобил и е за спец.хора,виж ако имаш един газ 21 с еленче на капака-ще избиеш рибата

    14:31 24.08.2025

  • 75 Даа

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "майстор автомонтьор":

    Има ги пред сервизите защото се карат ,аз москвич пед сервиз не съм виждал ,ама и по пътя тоже

    14:33 24.08.2025

  • 76 факт 2..

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "фактчекър":

    А твойта пра пра баба е деял дедо иван та да се пръкне сега едно мелезче

    Коментиран от #80

    14:36 24.08.2025

  • 77 ПОЛИТ КОРЕКТНО

    1 0 Отговор
    ТОВА ОТ ФИГ.1
    В ЕВРОПА ПО САНКЦИОНИРАН СССР
    НЯМА КАК ДА СЕ ПРОДАВА...
    В ЛАТИНСКА АМЕРИКА ПО
    ИКОНОМИЧЕСКИ ПРИЧИНИ ПАК Е ТРУДНО
    В ИНДИЯ МОЖЕ АМА ТРЯБВА
    ДА С УПРАВЛЕНИЕ ОТ ДЯСНО....ТРУДНО
    В КИТАЙ...АМИ ТЕ СИ ГИ ИМАТ...
    ТОГАВА В СССР....СТАВА АМА
    ВПРЕДВИД ВИСОКИЯТ БРОЙ
    ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ ....
    ПАК ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕОБОРУДВАТ....
    ПАТОВА СИТУАЦИЯ....
    ААА В АЛЯСКА МОЖЕ И ДА....ПОДАРЯТ..1бр. ..

    14:36 24.08.2025

  • 78 Костадинов

    1 0 Отговор
    Аз си купих Москвич ,а ти

    14:38 24.08.2025

  • 79 Наташа

    1 0 Отговор
    Серьогата отиде на фронта ,а аз си чакам Масквича ,а Серьогата на фризера

    14:39 24.08.2025

  • 80 истината боли ли

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "факт 2..":

    порасна ли ти с 2 сантиметра чукча?

    14:40 24.08.2025