Новият Москвич се оказа пълен провал

Москвич 8, най-новият кросоувър в портфолиото на руската марка, се сблъска с провал още при старта на продажбите си. За две седмици на пазара е продаден само един автомобил, което говори за пълна липса на интерес от страна на потребителите.
Копие с висока цена
Основната причина за този пазарен крах е необосновано високата цена на модела. Москвич 8 е идентично копие на китайския JAC Sehol X8 Plus, но докато оригиналният модел се предлага на цени от 14 000 до 19 500 долара, неговият руски аналог струва между 38 200 и 43 200 долара. Тази ценова разлика е изключително голяма и отблъсква потенциалните купувачи.
Въпреки че е оборудван с дигитално табло, камери за кръгово виждане и тапицерия от изкуствена кожа, потребителите не виждат логика да платят почти двойно повече за един и същ автомобил. На тази цена, те могат да закупят утвърдени и надеждни модели от световни марки като Mitsubishi Outlander или Nissan X-Trail, които предлагат доказано качество и по-добра репутация.
Технически характеристики и липса на пазарен успех
Москвич 8 е 4.8-метров кросоувър, предлаган с пет или седем места. Задвижва се от 1.5-литров турбо двигател със 174 конски сили и 7-степенна автоматична скоростна кутия. Въпреки че тези характеристики звучат прилично, липсата на опция за задвижване на четирите колела допълнително намалява привлекателността му.
Този случай показва, че дори добре познато име като Москвич не може да компенсира липсата на адекватна пазарна стратегия и конкурентоспособна цена. Провалът на Москвич 8 е ясен сигнал, че потребителите не са склонни да плащат прекомерно за реплики, когато имат достъп до качествени и по-евтини алтернативи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
Коментиран от #4
13:22 24.08.2025
2 Варна 3
Коментиран от #36, #43
13:23 24.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Москва също
До коментар #1 от "Варна 3":Е провал
13:23 24.08.2025
5 Китайска кола
Коментиран от #9
13:24 24.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Освен това Русия няма ракети,
Коментиран от #27
13:24 24.08.2025
8 Таkа.
Коментиран от #12, #59
13:24 24.08.2025
9 Аз затова само
До коментар #5 от "Китайска кола":украински коли карам.
Коментиран от #16
13:25 24.08.2025
10 Батюшка !
Что ты Сделал !
13:26 24.08.2025
11 Виж ти
13:26 24.08.2025
12 Как така ?
До коментар #8 от "Таkа.":Как така ?
Всяка Руска Кала !
Е Унекялна !
С !
Чалъмите си !
13:28 24.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Коко
Коментиран от #17
13:29 24.08.2025
15 производител Бг
Коментиран от #23, #24
13:29 24.08.2025
16 Варна 3
До коментар #9 от "Аз затова само":Някой да е чувал ЗАЗ? Познавам украински коли като ЗАЗ 965 Запорожець, ЗАЗ 968 Запорожець, ЗАЗ Таврия (хеч, седан и комби), ЗАЗ Forza и ЗАЗ Lanos. Ето украинските коли. Особено ЗАЗ Forza не сте чували.
13:30 24.08.2025
17 да бе бай Коста
До коментар #14 от "Коко":Ама ако ти почука руснак на вратата ще оцапаш кюлотите .
Коментиран от #20
13:30 24.08.2025
18 Не е новина
13:33 24.08.2025
19 производител
Коментиран от #35
13:33 24.08.2025
20 Реакт
До коментар #17 от "да бе бай Коста":Ще го изгоня е окото няма да ми мигне.
13:34 24.08.2025
21 а в европа жънат успехи....ми дааа...
А Рено от производител номер едно с 11 милиона автомобила - падна на 13 милиона !!!
Пълни смешници с цени от 50 -60 хил...
Коментиран от #38
13:35 24.08.2025
22 Копейка Рубльова
13:35 24.08.2025
23 Антикомуне
До коментар #15 от "производител Бг":Така е, защото завистливите руснаци забраниха на малка България да произвежда Рено Алпин. Къде иначе ще си продават трошките руснаците. Източния Блок умря, умря и руското производство на коли. Руснаците нямат нито една собствена разработка на кола. Всичко е кражба, кражба и пак кражба.
Коментиран от #46
13:36 24.08.2025
24 маати
До коментар #15 от "производител Бг":7 чушки сабира одма
Коментиран от #30
13:37 24.08.2025
25 Хахахаха
13:38 24.08.2025
26 съветник
13:39 24.08.2025
27 Хахахаха
До коментар #7 от "Освен това Русия няма ракети,":Той че путлера умря е сигурно, проблема е, че путлера са 11 човека, това е проблема.
13:39 24.08.2025
28 Ний ша Ва упрайм
Коментиран от #34
13:39 24.08.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 производител Бг
До коментар #24 от "маати":Събира 7 чушки , ама от люта шипка .
Коментиран от #37
13:40 24.08.2025
31 Чебурашка
13:40 24.08.2025
32 Голем смех
13:40 24.08.2025
33 Реакт
13:41 24.08.2025
34 ха ха ха ....
До коментар #28 от "Ний ша Ва упрайм":Китайците вече са напред пред европейците .
То за това не искат да ги пуснат на европейския пазар , щото западните кошници отиват в канала .
13:41 24.08.2025
35 Хахахаха
До коментар #19 от "производител":Ние не можем да произведем, но германците могат, а рашите не!
Коментиран от #44
13:41 24.08.2025
36 шулер..
До коментар #2 от "Варна 3":Тва бг-тата защо грухтат и те не знаят..они една кола не могат да сделат-рено им дадоха да правят нещо-а те решиха да мамят..за това франсетата отидоха при власите
13:42 24.08.2025
37 ама
До коментар #30 от "производител Бг":сабира
Коментиран от #41
13:43 24.08.2025
38 а в европа жънат успехи....ми дааа...
До коментар #21 от "а в европа жънат успехи....ми дааа...":...А Рено от 11 милиона падна на 1.3 милиона ...
Търсят сега кой да ги спасява ...
13:43 24.08.2025
39 Хахахаха
Коментиран от #42
13:44 24.08.2025
40 Да ми препоръчиш
13:44 24.08.2025
41 производител Бг
До коментар #37 от "ама":Ти какво точно "сабираш" ..неграмотен козляк...
13:45 24.08.2025
42 производството сега стартира
До коментар #39 от "Хахахаха":И са продали 25 броя , а не един както се лигавят тука . Вярно че цената е висока , но и шоурумите не са заредени още .
13:46 24.08.2025
43 6565
До коментар #2 от "Варна 3":Купи си булгар рено и се наслаждавай!!!!
13:47 24.08.2025
44 хикочко..
До коментар #35 от "Хахахаха":А бе 4вор..какво ти общо имаш със швабите..то фердинад и борис ако им беше мило за тва смотано племе-щеха да отворат поне завод на vw
Коментиран от #47
13:47 24.08.2025
45 читател
13:48 24.08.2025
46 6565
До коментар #23 от "Антикомуне":ДА си чувал за ЗИС, ЧАЙКА!!!!
Коментиран от #49, #53
13:51 24.08.2025
47 Хахахаха
До коментар #44 от "хикочко..":Ами нищо, освен че сме в един икономически съюз! А ти какво общо имаш с азиатците?
Коментиран от #62
13:53 24.08.2025
48 като погледне човек
13:53 24.08.2025
49 фактчекър
До коментар #46 от "6565":Автомобилът "Чайка" е копие на американския луксозен автомобил Packard, по-конкретно моделите Packard Caribbean и Patrician.
Коментиран от #69
13:54 24.08.2025
50 европа била напред
13:56 24.08.2025
51 Голям майстор
13:56 24.08.2025
52 автоморга чук и Гек
13:59 24.08.2025
53 Хаха
До коментар #46 от "6565":Всеки е чувал, но не ги е виждал.
14:00 24.08.2025
54 агенция Тенев
14:01 24.08.2025
55 Ачо
ушите.Лакеите си остават лакеи.Има ви по всяко време.Това подсказва,че москвича е хубав и който я купи
няма да съжалява.Ще съжаляват западните фирми.Руските и китайските коли и техника идват,изместват.
Пускай коментара лакей!
Коментиран от #58
14:03 24.08.2025
56 а бе какво да се каже
14:03 24.08.2025
57 Пешо Волгата - 4 хилядник
14:07 24.08.2025
58 Хахахаха
До коментар #55 от "Ачо":Виж коментарите в тубата от руснаци за китайските коли. Бо клу ци. Продажбите н китайски коли в раша също пада. Предпочитат ползвани западни пред нови китайски. За 2-3 години ги разбраха, че са боклуци.
14:08 24.08.2025
59 добре познато име като Москвич
До коментар #8 от "Таkа.":Може само да отблъсне потенциални куповачи, а в комбинация с цената ефектът е сигурен. По москвич въздишат колхозници на по 70+ години, но те са толкова скъсани, че изобщо няма да погледнат към тоя модел. Не ме нападайте за мнението, аз съм проходил на заз 968а, тогава москвича беше скъп лукс.
14:09 24.08.2025
60 големи разбирачи
Коментиран от #68
14:10 24.08.2025
61 майстор автомонтьор
Коментиран от #75
14:12 24.08.2025
62 хикочко..
До коментар #47 от "Хахахаха":А бе вас у карлуковскио диспансер ли ви праать..болгарите са дошли от азия а не от швабско,а юръп валутата е нещо измислено от една несъществуваща държава на стария континент
Коментиран от #72
14:17 24.08.2025
63 Даката
Руско ли е ... не благодаря!
Коментиран от #64
14:18 24.08.2025
64 баш Българин
До коментар #63 от "Даката":Да бе Дака , аз си го поръчах . И пак съм на далавера . 30 000 лева за нов с всички екстри , вместо 15 годишен втора употреба на 600 000 километра за същите пари .
Коментиран от #66
14:20 24.08.2025
65 и що ревете бе българите
Коментиран от #67
14:22 24.08.2025
66 30 хил лева е за китайците
До коментар #64 от "баш Българин":за тебе като дърт заклет русофил цената е къде 90 хиляди лева
14:22 24.08.2025
67 е ми
До коментар #65 от "и що ревете бе българите":щот можем, бе чукча
Коментиран от #70
14:23 24.08.2025
68 Даката
До коментар #60 от "големи разбирачи":Едно старо, антично Ферари си е Ферари и струва дори повече от най-новия руски боклук, като Москвич.
Коментиран от #71, #74
14:24 24.08.2025
69 факт 2..
До коментар #49 от "фактчекър":То и акумулаторите са копие на някой акумулатор-стига да му орежеш капака да видиш вътре от какво е направен и почваш да го правиш-и никой нищо няма да ти каже
Коментиран от #73
14:24 24.08.2025
70 жик так
До коментар #67 от "е ми":То май чукчата си ти бе готин. Българите са най големите балами . Последните 35 години го доказаха .
14:24 24.08.2025
71 Само питам
До коментар #68 от "Даката":Ти колко Ферарита имаш у вас ?
14:25 24.08.2025
72 Подсещач
До коментар #62 от "хикочко..":А прадедите на тези, които днес се смятат за коренно население на Швабско, те откъде са дошли в Европа? Ние сме тук много преди тях, защото преобладаващата част от нас са потомци на траки. Изворът и коренът на европейската култура е тук, на Балканите. Да идеш при даскала си по история и да му кажеш, че трябва да се явиш на поправителен изпит!
14:25 24.08.2025
73 фактчекър
До коментар #69 от "факт 2..":Руския ГАЗ-13 Чайка е сделан с теслата
Коментиран от #76
14:27 24.08.2025
74 дедо..
До коментар #68 от "Даката":Съгласен съм-ама ферари не е масов автомобил и е за спец.хора,виж ако имаш един газ 21 с еленче на капака-ще избиеш рибата
14:31 24.08.2025
75 Даа
До коментар #61 от "майстор автомонтьор":Има ги пред сервизите защото се карат ,аз москвич пед сервиз не съм виждал ,ама и по пътя тоже
14:33 24.08.2025
76 факт 2..
До коментар #73 от "фактчекър":А твойта пра пра баба е деял дедо иван та да се пръкне сега едно мелезче
Коментиран от #80
14:36 24.08.2025
77 ПОЛИТ КОРЕКТНО
В ЕВРОПА ПО САНКЦИОНИРАН СССР
НЯМА КАК ДА СЕ ПРОДАВА...
В ЛАТИНСКА АМЕРИКА ПО
ИКОНОМИЧЕСКИ ПРИЧИНИ ПАК Е ТРУДНО
В ИНДИЯ МОЖЕ АМА ТРЯБВА
ДА С УПРАВЛЕНИЕ ОТ ДЯСНО....ТРУДНО
В КИТАЙ...АМИ ТЕ СИ ГИ ИМАТ...
ТОГАВА В СССР....СТАВА АМА
ВПРЕДВИД ВИСОКИЯТ БРОЙ
ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ ....
ПАК ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕОБОРУДВАТ....
ПАТОВА СИТУАЦИЯ....
ААА В АЛЯСКА МОЖЕ И ДА....ПОДАРЯТ..1бр. ..
14:36 24.08.2025
78 Костадинов
14:38 24.08.2025
79 Наташа
14:39 24.08.2025
80 истината боли ли
До коментар #76 от "факт 2..":порасна ли ти с 2 сантиметра чукча?
14:40 24.08.2025