Новият Москвич се оказа пълен провал

Москвич 8, най-новият кросоувър в портфолиото на руската марка, се сблъска с провал още при старта на продажбите си. За две седмици на пазара е продаден само един автомобил, което говори за пълна липса на интерес от страна на потребителите.

Копие с висока цена

Основната причина за този пазарен крах е необосновано високата цена на модела. Москвич 8 е идентично копие на китайския JAC Sehol X8 Plus, но докато оригиналният модел се предлага на цени от 14 000 до 19 500 долара, неговият руски аналог струва между 38 200 и 43 200 долара. Тази ценова разлика е изключително голяма и отблъсква потенциалните купувачи.

Въпреки че е оборудван с дигитално табло, камери за кръгово виждане и тапицерия от изкуствена кожа, потребителите не виждат логика да платят почти двойно повече за един и същ автомобил. На тази цена, те могат да закупят утвърдени и надеждни модели от световни марки като Mitsubishi Outlander или Nissan X-Trail, които предлагат доказано качество и по-добра репутация.

Технически характеристики и липса на пазарен успех

Москвич 8 е 4.8-метров кросоувър, предлаган с пет или седем места. Задвижва се от 1.5-литров турбо двигател със 174 конски сили и 7-степенна автоматична скоростна кутия. Въпреки че тези характеристики звучат прилично, липсата на опция за задвижване на четирите колела допълнително намалява привлекателността му.

Този случай показва, че дори добре познато име като Москвич не може да компенсира липсата на адекватна пазарна стратегия и конкурентоспособна цена. Провалът на Москвич 8 е ясен сигнал, че потребителите не са склонни да плащат прекомерно за реплики, когато имат достъп до качествени и по-евтини алтернативи.