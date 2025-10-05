Новини
Въпреки изключително слабия интерес към кросоувъра на Москвич, цените му се повишиха

Въпреки изключително слабия интерес към кросоувъра на Москвич, цените му се повишиха

5 Октомври, 2025

Автомобилен завод „Москвич“ повишава цените на „Москвич 3“ за 2025 година

Въпреки изключително слабия интерес към кросоувъра на Москвич, цените му се повишиха - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Макар търсенето да е изключително слабо, московският автомобилен завод обяви повишение на цените на кросоувъра Москвич 3. Увеличението засяга автомобилите, произведени през 2025 година, докато цените на моделите от 2024-а остават непроменени. Ето и увеличението на цените по версии, като повишението варира в зависимост от нивото на оборудване и задвижването:

Standard Plus (ръчна скоростна кутия): Най-достъпната версия (136 к.с.) поскъпва с 62000 рубли (приблизително 640 EUR) (увеличение от 3.3%). Минималната цена за модел 2025 година започва от 1.91 милиона рубли (приблизително 19 760 EUR).

Standard Plus (CVT) и Comfort (CVT): По-скъпите нива на оборудване (136 к.с. и 150 к.с., и двете с безстепенна трансмисия - CVT) поскъпват с 49 000 рубли (приблизително 507 EUR) (увеличение от 2.4 до 2.5%). Новите им цени са съответно 2 милиона рубли (приблизително 20720 EUR) и 2.13 милиона рубли (приблизително 22060 EUR).

Технологично развитие и допълнителни разходи

Предишно увеличение на цената с 7000 рубли (приблизително 72 EUR) беше въведено във всички нива на оборудване през октомври поради интегрирането на собствени телематични услуги в кросоувърите „Москвич 3“.

Това ценово развитие идва на фона на активно технологично разширяване на завода. В края на септември „Москвич“ откри собствен Център за научноизследователска и развойна дейност (НИРД). В новото подразделение вече работят над 60 инженери.

Въпреки промените за новата производствена година, цената на произвеждания през 2024 г. „Москвич 3“ остава в диапазона.7 – 1.9 милиона рубли (приблизително 17610 – 19670 EUR).


