Британската полиция пита ФБР за участие на бившия принц Андрю в партита с насилие над деца

Полицията в Съри ще се свърже с Федералното бюро за разследване на САЩ за информация относно евентуалното участие на Андрю Маунтбатън-Уиндзор, брат на крал Чарлз III, в партита за малтретиране на деца.

Искането е в резултат на публикуването на досиета, свързани със случая на американския финансист Джефри Епстийн, в които се твърди за престъпления, извършени в Англия, с участието на Андрю, съобщи The Times.

„Не открихме доказателства, че твърденията за тези престъпления са били предадени на полицията в Съри. Затова ще потърсим достъп до агенции на трети страни, за да получим цензурирана информация“, цитира вестникът британската полиция.

През 2019 г. принц Андрю беше принуден да се оттегли от официалните си кралски задължения поради скандала, причинен от случая с Епстийн. Това се случи, след като американката Вирджиния Джуфре повдигна обвинения срещу него, твърдейки, че е бил сред няколко мъже, с които е била принудена да прави секс, когато е била на 17 години. През 2022 г., по решение на кралица Елизабет II, принцът е лишен от почетните си военни звания и от ролята си на патрон на няколко обществени организации.

Епстийн беше арестуван отново от правоохранителните органи на щата Ню Йорк на 6 юли 2019 г. Прокурорите заявиха, че имат доказателства, че между 2002 и 2005 г. той е организирал посещения в дома си в Манхатън за десетки непълнолетни момичета, най-малката от които е била на 14 години. Кръгът от приятели и познати на Епщайн включваше голям брой настоящи и бивши служители не само от САЩ, но и от много други страни (включително бивши държавни глави), видни предприемачи и знаменитости от шоубизнеса. Наказателното преследване на финансиста в САЩ беше прекратено след самоубийството му в затворническата му килия на 10 август 2019 г.