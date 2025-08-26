BMW ще спасява Mercedes, но какво ще получи в замяна?

Както вече ви информирахме BMW и Mercedes-Benz са в напреднали преговори за сключване на изненадващо ново партньорство. Сериозни слухове сочат, че двете компании могат да започнат да споделят задвижващи системи още през 2027 година, за да разширят предлагането си на двигатели с вътрешно горене без значителни нови инвестиции.

Източници предполагат, че BMW може да достави на Mercedes своя универсален 2,0-литров турбокомпресор с четири цилиндъра „B48” за използване в бъдещи модели с plug-in хибридно задвижване (PHEV). Това би било стратегически ход за Mercedes, който бързо пренасочва фокуса си към електромобилите, но все още се нуждае от модерни, отговарящи на емисионните норми ДВГ и хибридни автомобили, за да отговори на пазарното търсене. Двигателят BMW B48, който отговаря на стандарта Евро 7, може да бъде конфигуриран както за надлъжно, така и за напречно приложение, което го прави гъвкаво решение за широка гама от модели на Mercedes.

За BMW това партньорство ще помогне да се гарантира бъдещето на завода за двигатели в Щайр, Австрия, който в момента работи под капацитета си. В рамките на взаимно споразумение

Mercedes може да доставя на BMW своите автоматични трансмисии 9G-Tronic

Това ще помогне да се гарантира устойчивостта на собствените му заводи в Щутгарт-Хеделфинген, Германия, и Себеш, Румъния.

Това сътрудничество не е първото между двата конкурента, които преди това са си партнирали в проекти, свързани с автономното шофиране и публичната мрежа за зареждане Ionity. Въпреки това, съвместното доставяне на двигатели и трансмисии би било историческа стъпка, тъй като засяга основните механични компоненти на техните превозни средства. В по-дългосрочен план двете компании обмислят създаването на съвместно предприятие за производство на двигатели в специален завод в САЩ, което би им помогнало да заобиколят нарастващите търговски тарифи.

Макар този тип сътрудничество да изглежда изненадващо за двама толкова ожесточени конкуренти, то е отговор на настоящите предизвикателства на бързо променящата се индустрия и има прецедент от подобни съюзи в миналото, като например съвместното предприятие Française de Mécanique между Renault и Peugeot. За Mercedes това е решение на проблемите с веригата на доставки и липсата на гъвкавост на новия двигател M252, който се произвежда в Китай от съвместното предприятие Horse (Geely, Renault и Aramco). За двете компании сътрудничеството предлага начин да намалят разходите, да подобрят рентабилността и да се справят с комплексния преход към електрическо бъдеще.