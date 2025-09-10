BMW показа чисто новия си двигател

BMW навлиза в последната фаза от подготовката за серийното производство на своя водороден силов агрегат от трето поколение. Очаква се това да се случи през 2028 г. и да отвори нова глава в стратегията на компанията за „технологична отвореност“.

Новият двигател ще бъде сглобяван в Мюнхен, Щайр и Ландсгут, които са известни центрове на BMW. Този ход затвърждава ангажимента на компанията към развитието на европейската иновационна инфраструктура и към нулевите емисии.

Партньорство с Toyota и революционна ефективност

Разработката на водородния агрегат е в тясно сътрудничество с Toyota Motor Corporation. Докато Toyota доставя отделните горивни клетки, инженерите на BMW в Мюнхен отговарят изцяло за цялостната архитектура на системата. Това партньорство позволява на двете компании да съчетаят опита си и да оптимизират разходите.

Новата система е с около една четвърт по-компактна от предишните поколения. Това не само улеснява интегрирането ѝ в различни модели, но и значително подобрява ефективността. Повишената мощност и намаленият разход на енергия гарантират по-голям пробег в сравнение с второто поколение, използвано в BMW iX5 Hydrogen.

Производство и иновации в Европа

Прототипите и техните тестове се извършват в Мюнхен. Серийното производство на горивните клетки ще бъде в завода в Щайр, който в момента преминава през мащабна модернизация.

Заводът в Ландсгут ще се специализира в производството на ключови компоненти, включително уникалния захранващ модул "BMW Energy Master". Той отговаря за разпределението на енергията и интегрирането на данни от батерията.

С този ход BMW затвърждава позицията си като технологичен лидер, способен да предлага разнообразни задвижвания – електрически, бензинови, дизелови и водородни – в зависимост от нуждите на пазара и клиентите.