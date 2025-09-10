Новини
BMW показа чисто новия си двигател

10 Септември, 2025 13:00 1 181 2

  • bmw-
  • водороден двигател

Баварците виждат бъдещето на автомобилите с нов водороден двигател

Радослав Славчев

BMW навлиза в последната фаза от подготовката за серийното производство на своя водороден силов агрегат от трето поколение. Очаква се това да се случи през 2028 г. и да отвори нова глава в стратегията на компанията за „технологична отвореност“.

Новият двигател ще бъде сглобяван в Мюнхен, Щайр и Ландсгут, които са известни центрове на BMW. Този ход затвърждава ангажимента на компанията към развитието на европейската иновационна инфраструктура и към нулевите емисии.

Партньорство с Toyota и революционна ефективност

Разработката на водородния агрегат е в тясно сътрудничество с Toyota Motor Corporation. Докато Toyota доставя отделните горивни клетки, инженерите на BMW в Мюнхен отговарят изцяло за цялостната архитектура на системата. Това партньорство позволява на двете компании да съчетаят опита си и да оптимизират разходите.

Новата система е с около една четвърт по-компактна от предишните поколения. Това не само улеснява интегрирането ѝ в различни модели, но и значително подобрява ефективността. Повишената мощност и намаленият разход на енергия гарантират по-голям пробег в сравнение с второто поколение, използвано в BMW iX5 Hydrogen.

Производство и иновации в Европа

Прототипите и техните тестове се извършват в Мюнхен. Серийното производство на горивните клетки ще бъде в завода в Щайр, който в момента преминава през мащабна модернизация.

Заводът в Ландсгут ще се специализира в производството на ключови компоненти, включително уникалния захранващ модул "BMW Energy Master". Той отговаря за разпределението на енергията и интегрирането на данни от батерията.

С този ход BMW затвърждава позицията си като технологичен лидер, способен да предлага разнообразни задвижвания – електрически, бензинови, дизелови и водородни – в зависимост от нуждите на пазара и клиентите.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 таксиджия 🚖

    3 2 Отговор
    Следващата еко измама след електрокарите ще е хайдроджен. Копикат скам фирмата Никола Моторс и те бяха пионери - тирове със водородна горивна система, даже станции за зареждане на водород почнаха да строят в Тексас ииии...фалираха 😄

    13:10 10.09.2025

  • 2 ЕйАй

    0 0 Отговор
    БМВ да построят въпросния завод в Китай и после да сложат мита на вноса.

    14:03 10.09.2025