Новини
Технологии »
Бъдещето на градския транспорт или скутерът на BMW, който не прилича на скутер (ВИДЕО)

Бъдещето на градския транспорт или скутерът на BMW, който не прилича на скутер (ВИДЕО)

3 Септември, 2025 12:35 1 187 5

  • bmw-
  • motorrad-
  • скутер-
  • vision ce

Motorrad представя Vision CE

Бъдещето на градския транспорт или скутерът на BMW, който не прилича на скутер (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

BMW Motorrad отново показа, че не се страхува от експерименти, като представи концептуалния си електрически скутер Vision CE. Моделът ще бъде представен на автомобилното изложение в Мюнхен.

Скутерът, който не прилича на скутер
Vision CE привлича вниманието със своята уникална концепция, която смесва характеристиките на скутер и миниатюрен автомобил. Основната му особеност е интегрираната система за безопасност, която позволява да се движиш с него без каска. Скутерът има здрава предпазна рамка, висока седалка с облегалка и предпазен колан, които създават затворено пространство около водача.

Дизайн и технологии
Дизайнът на Vision CE е футуристичен. Рамката, която обгръща водача, го прави да изглежда напълно уникален. Скутерът е оборудван с тесни фарове, допълнително осветление и дори възможност за монтиране на прозрачен покрив. Отзад има място за малък багажник и Bluetooth високоговорител.

Скутерът разполага с голям дигитален дисплей и традиционни дръжки за управление. Той има и интересна функция за балансиране, която му позволява да стои сам, когато е спрян.

Свобода и сигурност
BMW Motorrad подчертава, че Vision CE е създаден за хората, които ценят свободата на движение в града, но не искат да правят компромис със сигурността. Концепцията съчетава технологичност и практичност, като може да постави началото на нов сегмент в градския транспорт.

Въпреки че дизайнът му предизвика смесени реакции, от BMW са убедени, че този подход ще отвори нови възможности за градската мобилност. Вижте повече за иновацията въ видеото.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    6 1 Отговор
    Ако това е бъдещето збi!
    Време е да си намеря някое "изостанало" във времето място а вас е най-добре да ви тресне атом, че територията стана токсично замърсена с дивотии и глупост!

    12:46 03.09.2025

  • 2 Селянин

    6 0 Отговор
    Преди години бяха изкарали подобен боклук, който щеше да е революция. Само, че високата маса за 125 кубиковият умрял ротакс и кофту управлението не го наложиха и никой неги щеше. Сега ще е същото.

    Коментиран от #3, #4

    12:47 03.09.2025

  • 3 Викам електричка Буханка

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Селянин":

    Викам

    12:52 03.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ПРцрцрдзцпрц

    0 0 Отговор
    BMW С1 се наричаше и беше по-заоблена версия на това. Явно има нещо скрито-покрито в тази идея, защото няма начин да са толкова "неостри", че да настъпят същата мотика за втори път.

    14:03 03.09.2025