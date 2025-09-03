Бъдещето на градския транспорт или скутерът на BMW, който не прилича на скутер (ВИДЕО)

BMW Motorrad отново показа, че не се страхува от експерименти, като представи концептуалния си електрически скутер Vision CE. Моделът ще бъде представен на автомобилното изложение в Мюнхен.
Скутерът, който не прилича на скутер
Vision CE привлича вниманието със своята уникална концепция, която смесва характеристиките на скутер и миниатюрен автомобил. Основната му особеност е интегрираната система за безопасност, която позволява да се движиш с него без каска. Скутерът има здрава предпазна рамка, висока седалка с облегалка и предпазен колан, които създават затворено пространство около водача.
Дизайн и технологии
Дизайнът на Vision CE е футуристичен. Рамката, която обгръща водача, го прави да изглежда напълно уникален. Скутерът е оборудван с тесни фарове, допълнително осветление и дори възможност за монтиране на прозрачен покрив. Отзад има място за малък багажник и Bluetooth високоговорител.
Скутерът разполага с голям дигитален дисплей и традиционни дръжки за управление. Той има и интересна функция за балансиране, която му позволява да стои сам, когато е спрян.
Свобода и сигурност
BMW Motorrad подчертава, че Vision CE е създаден за хората, които ценят свободата на движение в града, но не искат да правят компромис със сигурността. Концепцията съчетава технологичност и практичност, като може да постави началото на нов сегмент в градския транспорт.
Въпреки че дизайнът му предизвика смесени реакции, от BMW са убедени, че този подход ще отвори нови възможности за градската мобилност. Вижте повече за иновацията въ видеото.
