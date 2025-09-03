Новини
Авто »
По-малко, но по-качествени екстри обещават от Audi

3 Септември, 2025 11:12 518 1

  • audi-
  • екстри-
  • лукс

Промените започват от Concept C

По-малко, но по-качествени екстри обещават от Audi - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Audi преоценява дългогодишния си подход да предлага голям брой опции и планира значително да намали нивото на персонализация, достъпно за клиентите. Изпълнителният директор Гернот Дьолнер заяви, че марката възнамерява да намали броя на конфигурируемите компоненти, като например волани, които понастоящем са над 100 различни версии в цялата гама.

Тази нова стратегия, описана от компанията като подход „по-малко е повече“ или „радикална простота“, не се отнася само до намаляване на разходите. Целта е спестените средства да бъдат реинвестирани в подобряване на останалите опции и ключови елементи от интериора, за да се постигне по-високо качество и да се отговори на стандартите на марката Audi. Според главния творчески директор Масимо Фраскела, това ще позволи на Audi да се фокусира върху създаването на по-висококачествени и по-луксозни елементи. Тази промяна е предназначена да донесе ползи както за компанията, чрез рационализиране на производството, така и за клиентите, които ще получат по-висококачествен продукт като стандарт.

Тази нова философия беше представена в Audi Concept C, който разполага с физически контроли, изработени от анодизиран алуминий, и истинска метална емблема на волана, показвайки вида на изтънчените детайли, които клиентите могат да очакват от бъдещите модели. Подходът е част от по-широка трансформация на компанията, насочена към „радикална простота“, за да направи дизайна на Audi по-разпознаваем и вечен в един все по-конкурентен пазар.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 преминаващ

    1 0 Отговор
    Единственото, за което бих доплатил е обдухване на седалките и нагряване на предното стъкло.... Другите "екстри" ако можеше да се махат...

    12:04 03.09.2025