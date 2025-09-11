Най-новото Audi: Наследник на TT и R8, все още без име и с архаичен интериор

Както вече ви информирахме, Audi представи новото си електрическо купе на автомобилното изложение в Мюнхен. Моделът, наречен Audi Concept C, ще се превърне в сериен автомобил до 2027 година и ще предложи иновативни решения за шофирането на електромобили.

Позициониране и връзка с Porsche

Главният изпълнителен директор на Audi, Гернот Дьолнер, определи Concept C като „нещо средно между TT и R8“, два от легендарните спортни автомобили на марката, чието производство вече е прекратено. Дьолнер потвърди, че новият модел е тясно свързан с предстоящото електрическо Porsche 718 EV.

Уникално име и виртуални технологии

Въпреки че е позициониран като наследник, моделът няма да носи името TT. Дьолнер сподели, че измислянето на име за колата е било по-трудно от самото ѝ проектиране.

Една от най-интересните иновации в Concept C е виртуалната скоростна кутия. Според Дьолнер, тази технология подобрява изживяването при шофиране и дори помага на пилотите да бъдат по-бързи на състезателната писта. Освен това, Audi планира да предложи и симулиран звук, включително този на легендарния петцилиндров двигател, който скоро няма да отговаря на новите стандарти за емисии Евро 7.

С тези иновации, Audi показва, че бъдещето на спортните автомобили ще бъде електрическо, но няма да се откаже от емоциите, които носят традиционните модели.

Дизайнерският дебат в Мюнхен: Audi срещу Mercedes-Benz

На автомобилното изложение в Мюнхен обаче, Audi провокира истински дебат относно бъдещето на интериорния дизайн. Концептуалният автомобил Audi Concept C заложи на минимализма: сдържани линии, липса на излишна електроника и малък екран. Този подход обаче беше остро критикуван от главния дизайнер на Mercedes-Benz, Гордън Вагенер.

Според Вагенер, интериорът на Audi Concept C изглежда архаично, сякаш е проектиран през 1995 година. Той счита, че отказът от големи дисплеи в модерен концептуален автомобил е грешна стъпка, тъй като пазарът все повече се насочва към интерактивни и технологични решения. Вагенер подчерта, че малкият екран създава усещането за по-малко престижен автомобил, а съвременните системи, базирани на изкуствен интелект и гласови асистенти, изискват визуална подкрепа от големи екрани, за да са наистина ефективни.

Той отбеляза още, че за нишов шоукар подобно решение може да е приемливо, но за серийните модели подобен подход е обречен на провал. Съвременните автомобили, подчерта Вагенер, трябва да поддържат баланс между цифровите технологии и удобството. С развитието на системи, базирани на изкуствен интелект и гласови асистенти, ролята на гласовото управление нараства, но то трябва да бъде допълнено от големи екрани, които осигуряват визуална поддръжка, възможност за преглед на съдържание и създават усещане за модерност.

Различните подходи

Докато Audi залага на минимализма, Mercedes-Benz следва различен път. На същото изложение компанията показа новия електрически GLC, който е оборудван с внушителния 39,1-инчов MBUX Hyperscreen. За Mercedes-Benz, големият екран е оптималното решение, тъй като съчетава модерност, практичност и възможност за интегриране на разширени мултимедийни функции.

Този дебат показва, че трите големи немски автомобилни производителя имат различни виждания за бъдещето на автомобилния интериор, като всеки от тях се стреми да намери най-добрия баланс между дизайн, технология и потребителско изживяване.