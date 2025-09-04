Наследникът на Audi TT няма да се предлага с ДВГ

Audi дава ново начало за своята гама спортни автомобили с Concept C, изцяло електрически двуместен автомобил, който дава представа за серийния модел, чието пускане на пазара е планирано за 2027 година. Този концептуален модел е проектиран да бъде „изграждащ имиджа“ на марката, подобно на оригиналния TT в края на 90-те години, като представя нова дизайнерска философия на „радикална простота“ и по-висококачествен интериор с по-луксозни материали.

Въпреки слуховете за потенциална версия с двигател с вътрешно горене, Audi потвърди, че серийният автомобил ще се продава изключително като електромобил. Автомобилът ще се движи на новоразработена платформа за електромобили, която ще се използва в цялата Volkswagen Group, най-вече в предстоящия електрически Porsche 718. Това партньорство предполага, че новият спортен автомобил на Audi, който е по-голям от TT, но по-малък от R8, ще разполага с усъвършенствана 800-волтова архитектура за ултра-бързо зареждане и ще се предлага както с едномоторна задна задвижваща система, така и с двумоторна задвижваща система „Quattro“ на всички колела.

В отклонение от досегашната стратегия на Audi да предлага както купе, така и роудстър, производствената версия на Concept C ще комбинира двата стила на каросерията в един модел с електрически сгъваем твърд покрив. Тази система, подобна на Targa, която е първа за Audi, използва два панела на покрива, които се съхраняват под задната част, позволявайки на автомобила да се превърне от купе със затворен покрив в роудстър с отворен покрив. Главният творчески директор на Audi, заяви, че концепцията вече представлява „87 процента” от окончателния дизайн, което означава, че преди началото на производството ще бъдат направени минимални промени. Предвижда се автомобилът да тежи около 1690 кг, което е значителна цифра, но сравнима с излизащия от производство R8 V10 Spyder. Въпреки че името все още не е официално определено, главният изпълнителен директор на Audi, Гернот Дьолнер, не изключи възможността да се възроди емблемата „TT“, въпреки че Concept C е по-голям и е позициониран да запълни празнината, оставена от TT и R8.