Новини
Авто »
Продадоха напълно заводска Toyota Supra за рекордна цена

Продадоха напълно заводска Toyota Supra за рекордна цена

12 Януари, 2026 12:12 619 2

  • toyota-
  • supra-
  • mk4-
  • търг-
  • продажба

Колата е бяла на цвят с едва 10 хиляди километра пробег

Продадоха напълно заводска Toyota Supra за рекордна цена - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

На търга Mecum Kissimmee 2026 официално започна нова глава в историята на JDM, а резултатите са достатъчни, за да накарат дори най-опитните колекционери да се замислят. Само няколко дни след началото на събитието, Toyota Supra Turbo от 1998 година премина през аукциона и бе продадена за зашеметяващите 242 000 долара, което се равнява на приблизително 207 000 евро според текущите валутни курсове. Докато предварителните оценки на организаторите бяха консервативни – между 115 000 и 130 000 долара (98 500 – 111 000 евро), ожесточеното наддаване доказа, че за подходящата Supra пазарният таван на практика е изчезнал.

Продадоха напълно заводска Toyota Supra за рекордна цена

Този конкретен модел „Super White” е това, което колекционерите наричат „Time Capsule” автомобил. С едва 6080 мили на километража или около 10 хиляди километра, той е един от най-малко немодифицираните екземпляри, които съществуват. Към неговата родословна книга се добавя и статутът му на модел от последната година на производство в САЩ, оборудван с легендарния 2JZ-GTE twin-turbo inline-six и желанната V160 шестстепенна ръчна скоростна кутия. На пазар, често пренаситен с модифицирани тунинг автомобили, тази Supra се отличава с непокътнатото си състояние – дори тарга покривът му никога не е бил свалян, откакто е бил закупен нов във Флорида през август 1998 година.

Продадоха напълно заводска Toyota Supra за рекордна цена

Продажбата бележи значителен скок от предишния рекорд от 232 000 долара, поставен през 2022 година, което показва, че възходът на A80 в елитния сегмент на аукционния свят далеч не е приключил. Макар силно модифицираната Supra от поредицата „Бързи и яростни“ да държи общата титла с 550 000 долара (470 500 евро), резултатът от Кисими утвърждава Turbo от 1998 година като златен стандарт за японските автомобили с производствени спецификации. В нестабилния пазар, където много класически автомобили с висока цена се борят да намерят купувачи, „ефектът Supra“ остава един от малкото сигурни залози за аукционните къщи с голям обем.

Продадоха напълно заводска Toyota Supra за рекордна цена


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    1 0 Отговор
    "Напълно заводска Тойота" е просто гениално казано!
    Овации за гения👍👍👍

    12:22 12.01.2026

  • 2 карчи

    1 0 Отговор
    Даже евтино са я продали до 2 години, ще мине половин милион, ако не я пипат и карат😉

    12:31 12.01.2026