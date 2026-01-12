Продадоха напълно заводска Toyota Supra за рекордна цена

На търга Mecum Kissimmee 2026 официално започна нова глава в историята на JDM, а резултатите са достатъчни, за да накарат дори най-опитните колекционери да се замислят. Само няколко дни след началото на събитието, Toyota Supra Turbo от 1998 година премина през аукциона и бе продадена за зашеметяващите 242 000 долара, което се равнява на приблизително 207 000 евро според текущите валутни курсове. Докато предварителните оценки на организаторите бяха консервативни – между 115 000 и 130 000 долара (98 500 – 111 000 евро), ожесточеното наддаване доказа, че за подходящата Supra пазарният таван на практика е изчезнал.

Този конкретен модел „Super White” е това, което колекционерите наричат „Time Capsule” автомобил. С едва 6080 мили на километража или около 10 хиляди километра, той е един от най-малко немодифицираните екземпляри, които съществуват. Към неговата родословна книга се добавя и статутът му на модел от последната година на производство в САЩ, оборудван с легендарния 2JZ-GTE twin-turbo inline-six и желанната V160 шестстепенна ръчна скоростна кутия. На пазар, често пренаситен с модифицирани тунинг автомобили, тази Supra се отличава с непокътнатото си състояние – дори тарга покривът му никога не е бил свалян, откакто е бил закупен нов във Флорида през август 1998 година.

Продажбата бележи значителен скок от предишния рекорд от 232 000 долара, поставен през 2022 година, което показва, че възходът на A80 в елитния сегмент на аукционния свят далеч не е приключил. Макар силно модифицираната Supra от поредицата „Бързи и яростни“ да държи общата титла с 550 000 долара (470 500 евро), резултатът от Кисими утвърждава Turbo от 1998 година като златен стандарт за японските автомобили с производствени спецификации. В нестабилния пазар, където много класически автомобили с висока цена се борят да намерят купувачи, „ефектът Supra“ остава един от малкото сигурни залози за аукционните къщи с голям обем.