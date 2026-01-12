Това стилно комби е най-бързо зареждащият се електромобил, ще се продава и в България

Zeekr, премиум електрическото подразделение на империята Geely, официално отправи предупредителен изстрел към германския елит с европейския дебют на 7GT. Представен на Автомобилното изложение в Брюксел, това технологично комби е повече от просто стилна алтернатива на SUV манията. В момента то е най-бързо зареждащият се серийно произвеждан електромобил на европейския континент. Докато утвърдени играчи като BMW и Mercedes-Benz все още усъвършенстват своите електромобили с дълъг покрив, Zeekr 7GT се появява със скандинавски дизайн и задвижваща система, способна да приеме зашеметяваща пикова скорост на зареждане от 480 kW. Това означава, че за шофьорите, които преминават от двигатели с вътрешно горене, традиционното зареждане е сведено до просто спиране за кафе, като зареждането от 10 до 80 процента отнема само 13 минути.

Техническите възможности на 7GT се основават на усъвършенстваната 800V архитектура на Geely, предлагана с два различни вида батерии, пригодени за различни профили. Базовият модел Business Edition използва вътрешната „Golden Battery“ на Zeekr – литиево-железен фосфатен (LFP) пакет, който е първият в света за 800V интеграция. Тази 75 kWh батерия предлага WLTP пробег от 519 км(322 мили) и осигурява най-агресивната крива на зареждане на автомобила. За тези, които планират по-дълги пътувания, версиите Long Range и Privilege предлагат 100 kWh NMC батерия, която увеличава пробега до конкурентни за класа 655 км (406 мили). Дори с по-голямата батерия, 7GT може да възстанови 340 км пробег само за 10 минути, като ефективно неутрализира тревогата от пробега, която отдавна тормози сегмента на луксозните комбита.В интериора се балансира минимализма с високотехнологичния театър, включително огромен 35-инчов дисплей с разширена реалност и напълно автоматизирани врати в най-високото ниво на оборудване.

По отношение на производителността, 7GT, флагманският вариант Privilege AWD разполага с мощност от 646 конски сили (475 kW), което му позволява да ускори от 0 до 100 km/h за 3,3 секунди, което е конкурентно на суперколите. Това надминава BMW i5 M60 Touring и се доближава до Porsche Taycan Cross Turismo, но Zeekr е определил цена, която е по-ниска и от двете. Версиите Business Edition и Long Range разполагат със задно предаване и 421 конски сили.

Цените започват от 45 990 евро за най-ниското ниво на оборудване в Европа, като за момента у нас все още не са обявени точните стойности.Поръчките са официално отворени на някои европейски пазари, включително Германия, Холандия и Великобритания, като първият флот от тези бързи комбита се очаква да достигне шоурумите през юли 2026 година.