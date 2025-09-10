„Най-бързата кола в света“ ще се сглобява в Германия

Dreame Technology, китайският гигант в областта на роботиката и високотехнологичните домакински уреди, навлиза в света на ултралукс автомобилите. Компанията планира да построи нов завод в Берлин, Германия, за да произвежда „интелигентна електрическа хиперкола“.

Доскоро позната със своите прахосмукачки, Dreame Technology вече е в сериозна конкуренция с утвърдените имена в автомобилната индустрия. Новата производствена площадка на Dreame Auto ще се намира в Берлин, близо до завода на Tesla. Компанията вече си партнира с финансовата група BNP Paribas, за да си осигури адекватно навлизане на световния пазар.

Хиперколата, задвижвана от прахосмукачка

Сърцето на бъдещия автомобил ще бъде високоскоростната цифрова технология на Dreame, която е в основата на техните прахосмукачки. Двигателят, който се върти с 200 000 оборота в минута, вече е получил първия в света сертификат Sullivan и се използва във флагманската прахосмукачка Z50 Station. Амбициозната цел на компанията е да създаде „най-бързата кола в света“.

Освен това, по време на посещението на делегацията в Германия, е обсъдено и създаването на голям производствен център за интелигентни домакински уреди в Европа. Този хъб ще помогне за по-ефективно производство, логистика и адаптация към европейския пазар.

С над 30 милиона потребители по света и водещи позиции в продажбите в страни като Германия и Франция, Dreame Technology вече има сериозно международно присъствие. Сега компанията прави решителна крачка към един от най-престижните пазари в света.