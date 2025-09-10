Новини
„Най-бързата кола в света“ ще се сглобява в Германия

10 Септември, 2025 12:00 626 6

Доскоро позната със своите прахосмукачки, Dreame Technology вече е в сериозна конкуренция с утвърдените имена в автомобилната индустрия

„Най-бързата кола в света“ ще се сглобява в Германия - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Dreame Technology, китайският гигант в областта на роботиката и високотехнологичните домакински уреди, навлиза в света на ултралукс автомобилите. Компанията планира да построи нов завод в Берлин, Германия, за да произвежда „интелигентна електрическа хиперкола“.

Доскоро позната със своите прахосмукачки, Dreame Technology вече е в сериозна конкуренция с утвърдените имена в автомобилната индустрия. Новата производствена площадка на Dreame Auto ще се намира в Берлин, близо до завода на Tesla. Компанията вече си партнира с финансовата група BNP Paribas, за да си осигури адекватно навлизане на световния пазар.

Хиперколата, задвижвана от прахосмукачка

Сърцето на бъдещия автомобил ще бъде високоскоростната цифрова технология на Dreame, която е в основата на техните прахосмукачки. Двигателят, който се върти с 200 000 оборота в минута, вече е получил първия в света сертификат Sullivan и се използва във флагманската прахосмукачка Z50 Station. Амбициозната цел на компанията е да създаде „най-бързата кола в света“.

Освен това, по време на посещението на делегацията в Германия, е обсъдено и създаването на голям производствен център за интелигентни домакински уреди в Европа. Този хъб ще помогне за по-ефективно производство, логистика и адаптация към европейския пазар.

С над 30 милиона потребители по света и водещи позиции в продажбите в страни като Германия и Франция, Dreame Technology вече има сериозно международно присъствие. Сега компанията прави решителна крачка към един от най-престижните пазари в света.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хеми значи бензин

    1 1 Отговор
    Нали щеше да се сглобява в Българско село от Амхед

    Коментиран от #4

    12:01 10.09.2025

  • 2 И най бързо

    0 1 Отговор
    Ще се мре

    Коментиран от #3

    12:01 10.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 име

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хеми значи бензин":

    Няма работна ръка, който не започна работа в мегазавода на фолксваген, който бацо крадливия тyлyп и роско плиувналиев ни сглобиха, беше прилапан в завода за електрички на простото кире. Няма работна ръка за завода на Ахмед, ще трябва да си внесем още инджинери.

    12:19 10.09.2025

  • 5 име

    0 0 Отговор
    Апропо, информацията е доста неточна. Най-бързата кола на света е служебната. Както и най-здравата.

    12:21 10.09.2025

  • 6 я я вундабаа

    0 0 Отговор
    дас ист фантастиш, немчугите постепенно ще започнат да слугуват и на китайците

    12:28 10.09.2025