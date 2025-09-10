Новини
Toyota показа Lexus IS 2026

10 Септември, 2025 14:00 478 0

Обновеният седан е пряк конкурент на "тройката" на BMW

Lexus IS 2026 е вече факт. Премиум седанът, пряк конкурент на BMW Серия 3 и Mercedes C-Class, претърпя трета модернизация. Той е с освежен външен вид и по-модерен интериор.

Автомобилът е с промени във външния си вид, наподобяващи по-големия модел Lexus ES. Новата версия на Lexus IS се отличава с по-широка радиаторна решетка, променени брони и по-голям заден спойлер. Предлагат се също нови 19-инчови джанти и разширена цветова палитра.

Вътрешността на седана е с по-сериозни промени. Предният панел и картите на вратите са изцяло нови. Интериорът разполага с два 12,3-инчови дисплея, а традиционният аналогов часовник на централната конзола е премахнат.

Гамата от двигатели е редуцирана, като 5.0-литровият V8 вече не се предлага. Налични ще бъдат 3.5-литров V6 двигател с мощност 318 конски сили и хибриден силов агрегат с мощност 220 конски сили.

Обновеният Lexus IS 2026 ще се предлага със задно или задвижване на всички колела. Освен това, автомобилът е получил ново електрическо сервоуправление и пренастроено окачване.


