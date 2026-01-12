Новини
Авто »
Това стилно комби е най-бързо зареждащия се електромобил и ще се продава и в България

Това стилно комби е най-бързо зареждащия се електромобил и ще се продава и в България

12 Януари, 2026 14:40 756 2

  • zeekr-
  • gt-
  • комби-
  • китай-
  • европа-
  • българия

Zeekr 7GT може да измине до 655 км

Това стилно комби е най-бързо зареждащия се електромобил и ще се продава и в България - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Zeekr, премиум електрическото подразделение на империята Geely, официално отправи предупредителен изстрел към германския елит с европейския дебют на 7GT. Представен на Автомобилното изложение в Брюксел, това технологично комби е повече от просто стилна алтернатива на SUV манията. В момента то е най-бързо зареждащият се серийно произвеждан електромобил на европейския континент. Докато утвърдени играчи като BMW и Mercedes-Benz все още усъвършенстват своите електромобили с дълъг покрив, Zeekr 7GT се появява със скандинавски дизайн и задвижваща система, способна да приеме зашеметяваща пикова скорост на зареждане от 480 kW. Това означава, че за шофьорите, които преминават от двигатели с вътрешно горене, традиционното зареждане е сведено до просто спиране за кафе, като зареждането от 10 до 80 процента отнема само 13 минути.

Това стилно комби е най-бързо зареждащия се електромобил и ще се продава и в България

Техническите възможности на 7GT се основават на усъвършенстваната 800V архитектура на Geely, предлагана с два различни вида батерии, пригодени за различни профили. Базовият модел Business Edition използва вътрешната „Golden Battery“ на Zeekr – литиево-железен фосфатен (LFP) пакет, който е първият в света за 800V интеграция. Тази 75 kWh батерия предлага WLTP пробег от 519 км(322 мили) и осигурява най-агресивната крива на зареждане на автомобила. За тези, които планират по-дълги пътувания, версиите Long Range и Privilege предлагат 100 kWh NMC батерия, която увеличава пробега до конкурентни за класа 655 км (406 мили). Дори с по-голямата батерия, 7GT може да възстанови 340 км пробег само за 10 минути, като ефективно неутрализира тревогата от пробега, която отдавна тормози сегмента на луксозните комбита.В интериора се балансира минимализма с високотехнологичния театър, включително огромен 35-инчов дисплей с разширена реалност и напълно автоматизирани врати в най-високото ниво на оборудване.

Това стилно комби е най-бързо зареждащия се електромобил и ще се продава и в България

По отношение на производителността, 7GT, флагманският вариант Privilege AWD разполага с мощност от 646 конски сили (475 kW), което му позволява да ускори от 0 до 100 km/h за 3,3 секунди, което е конкурентно на суперколите. Това надминава BMW i5 M60 Touring и се доближава до Porsche Taycan Cross Turismo, но Zeekr е определил цена, която е по-ниска и от двете. Версиите Business Edition и Long Range разполагат със задно предаване и 421 конски сили.

Това стилно комби е най-бързо зареждащия се електромобил и ще се продава и в България

Цените започват от 45 990 евро за най-ниското ниво на оборудване в Европа, като за момента у нас все още не са обявени точните стойности.Поръчките са официално отворени на някои европейски пазари, включително Германия, Холандия и Великобритания, като първият флот от тези бързи комбита се очаква да достигне шоурумите през юли 2026 година.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще се залисля за ел.кола, когато стане

    6 3 Отговор
    Зареждането в дом.условия е 10 мин. за 1000 км. пробег

    А дотогава, мерси!

    15:07 12.01.2026

  • 2 ИВАН

    1 0 Отговор
    Ехеее, то без пари бе .... обикновения човек, никой не го брои за нищо и коли за него не се произвеждат.

    15:23 12.01.2026