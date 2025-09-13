Honda представя най-добрите пътища за шофиране в Европа, ако сте автомобилен ентусиаст

Honda се сбогува по креативен начин със Civic Type R в Европа. За да отпразнува наследството на автомобила и „удоволствието от шофирането“, компанията пусна специална интерактивна онлайн карта, наречена „Honda Dream Drives“, която представя 127 от най-добрите пътища за шофиране в 25 европейски държави. Картата е подарък за ентусиастите и е безплатна за всеки, независимо от колата, която кара.

Подбраната колекция от маршрути е съставена с участието на автомобилни експерти, ентусиасти на шофирането и собственици на Civic Type R. Тя включва комбинация от известни, предизвикателни пътища като емблематичния проход Стелвио в Италия и Трансфагарасан в Румъния, както и по-малко известни „скрити съкровища“, като например зашеметяващия маршрут от Марбея до Ронда в Испания. Всяка точка на картата предоставя полезна информация и включва директна връзка към Google Maps, което позволява на шофьорите да планират безпроблемно своите пътувания.

Изчезването на Civic Type R от европейския пазар е пряк резултат от несъответствието на автомобила с новите изисквания на ЕС, според които всички нови превозни средства трябва да разполагат с технология за наблюдение на водача. Въпреки че бъдещето му е несигурно и не се знае как би изглеждало евентуалното завръщане на марката Type R, Honda използва тази карта, за да съхрани духа на автомобила и да изпълни ангажимента си да достави удоволствие от шофирането на настоящото и бъдещите поколения шофьори.