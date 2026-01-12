Новини
Жаблянов: Радев може да бъде партньор на БСП

12 Януари, 2026 09:36 376 13

  • валери жаблянов-
  • румен радев-
  • бсп

Като основни успехи той открои балансираната външна политика и процеса по приемане на еврото, за който според него участието на БСП е било ключово

Жаблянов: Радев може да бъде партньор на БСП - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българската социалистическа партия проведе среща на националните си органи през почивните дни, на която беше взето решение в началото на февруари да бъде свикан пленум. Той ще подготви конгрес на партията, който ще избере нов лидер или ще потвърди настоящия, както и ще очертае бъдещата политическа линия на БСП. Политическата посока на БСП тепърва ще се изработва. Всичко е в ръцете на делегатите на конгреса, коментира в студиото на "Денят започва" Валери Жаблянов, член на Националния съвет на партията.

По думите му през следващите седмици социалистите трябва да вземат решения по ключови въпроси – участието си в управлението, поведението в предизборната кампания, програмните документи и ангажиментите към избирателите.

Жаблянов призна, че е гласувал против свикването на конгреса в този формат, като мотивира позицията си с недостатъчното време за подготовка и нуждата от по-спокоен и задълбочен вътрешнопартиен разговор:

"БСП направи рязък завой – от дългогодишна опозиция към участие в коалиционно управление. Това породи сериозни вътрешни противоречия, които трябва да бъдат обсъдени без изострени конфликти", подчерта той.

По темата за управлението Жаблянов заяви, че Националният съвет е оценил участието на БСП в коалицията като успешно.

"С един въздържал се всички гласуваха, че БСП се е представила добре", посочи той.

Като основни успехи открои балансираната външна политика и процеса по приемане на еврото, за който според него участието на БСП е било ключово.

Относно обществената оценка за управлението Жаблянов заяви, че тя ще стане ясна на предстоящите избори.

"Оценката винаги е колективна – за всички партии, участвали в управлението. Не може да се разпределя на проценти", коментира той.

По темата за бюджета Жаблянов отхвърли обвиненията, че БСП е допуснала грешки в подготовката му, като заяви, че първоначалният вариант е бил насочен към по-висока социална защита и по-добри доходи. Според него общественото напрежение в края на годината не е било фокусирано единствено върху бюджета, а е било резултат от натрупани противоречия, включително около процеса на приемане на еврото.

Жаблянов защити позицията си, че по въпроса за еврото е трябвало да бъде проведен референдум, но подчерта, че подобни допитвания трябва да се организират в подходяща обществена среда.

"Референдумите не трябва да разделят обществото и да се превръщат в източник на конфликти", заяви той.

За отношенията с президента Румен Радев Жаблянов посочи, че противопоставянето между БСП и държавния глава в миналото е било грешка.

"Сегашното ръководство направи усилия за възстановяване на диалога и за постигане на институционален баланс", каза той.

По думите му Радев може да бъде партньор на БСП, като припомни, че президентът е бил два пъти издиган от партията.

За бъдещето на БСП Жаблянов подчерта, че партията няма проблем с политическото си оцеляване, но има нужда от вътрешна консолидация.

"БСП се нуждае от колективни усилия, а не от постоянни вътрешни битки. Лидерът ще бъде избран от конгреса", заяви той.


България
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пеев

    5 0 Отговор
    квак-квак казала жабата.

    09:39 12.01.2026

  • 2 си дзън

    3 2 Отговор
    Радев може да бъде партньор само на Митрофанова

    Коментиран от #5

    09:39 12.01.2026

  • 3 БСП ту

    5 0 Отговор
    и с партньор, и без партньор, заминава на..... дисниленд.

    09:41 12.01.2026

  • 4 хехе

    6 0 Отговор
    Чао БСП Радев няма да ви е партньор, а като черна дупка ще ви дръпне гласовете

    09:41 12.01.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Абе може и на САШтинския посРаник❗
    А, ама то вече година НЯМА такъв, че и там не допускат наш 🤔❗

    09:43 12.01.2026

  • 6 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 2 Отговор
    ЖАБЛЯНКО , С МУНЧО БОТАШКИ МАЙ ЩЕ РУЧАТЕ ЖАБЕТАТА ......................

    09:43 12.01.2026

  • 7 между другото

    6 1 Отговор
    БСП приключи, както приключват всички патерици на ГЕРБ.

    09:43 12.01.2026

  • 8 дядото

    4 1 Отговор
    отрекохте се от него,забъркахте лай на та а сега да ви спасява

    09:44 12.01.2026

  • 9 Бай Онзи

    2 3 Отговор
    След Боташ и той е част от същото. Мерси.
    Само да слезе на терен и стой та гледай дела и съдебни процеси. Тоя ще си дигне гълъбите и ще си живее на Малдивите с комисионните.

    Коментиран от #11

    09:45 12.01.2026

  • 10 Дааааа

    0 2 Отговор
    Със ЗаВиров ли и цялата сбирщина ?

    09:46 12.01.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Бай Онзи":

    Радев ли е виновен, че няма "десетки" кораби с демократичен петрол и газ, да чакат ред за разтоварване по тоА пуст Боташ 🤔❗

    09:49 12.01.2026

  • 12 Прав е

    1 0 Отговор
    Доста реалистична оценка

    09:53 12.01.2026

  • 13 Питане

    0 0 Отговор
    Не може ли по-малко комунисти тук ???

    09:53 12.01.2026

