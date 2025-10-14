С 21% са поскъпнали цените на храните в Украйна

Цените на хранителните продукти в Украйна през септември 2025 г. са се увеличили средно с 21% в сравнение със септември 2024 г., според доклад на държавната статистическа служба на страната.

Плодовете са отбелязали най-голямо поскъпване – килограм ябълки вече е с 84,4% по-скъп за украинците. Цените на яйцата и растителното масло също са се увеличили значително през годината – съответно с 53,6% и 32,2%.

Цените на месото също са се увеличили – килограм свинско месо се е увеличил с почти 38%. Хлябът, с 20,8%, и зърнените храни също са отбелязали поскъпване. Така грисът в Украйна е с 25,7% по-скъп, отколкото през 2024 г.

Според Националната банка на Украйна към началото на август цените на храните в Украйна са се доближили до тези в страните от ЕС през последните години, а за някои артикули дори са надвишили тези в съседните страни. В същото време Украйна увеличи вноса на храни през 2025 г. През първата половина на годината вносът на свинско месо се е увеличил 4,4 пъти, на мляко - 1,6 пъти, на зърнени храни - 48%, на зеленчуци - два пъти, а на ябълки - 8 пъти.

Според Данило Хетманцев, председател на Комисията по финанси на Върховната рада, нивото на бедност в Украйна се е увеличило до 37% от февруари 2022 г. Официалният екзистенц минимум през 2024 г. е бил 2920 гривни (около 70 USD).