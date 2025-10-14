Новини
С 21% са поскъпнали цените на храните в Украйна

14 Октомври, 2025 16:21 311 8

Данните са за последните 12 месеца

С 21% са поскъпнали цените на храните в Украйна - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Цените на хранителните продукти в Украйна през септември 2025 г. са се увеличили средно с 21% в сравнение със септември 2024 г., според доклад на държавната статистическа служба на страната.

Плодовете са отбелязали най-голямо поскъпване – килограм ябълки вече е с 84,4% по-скъп за украинците. Цените на яйцата и растителното масло също са се увеличили значително през годината – съответно с 53,6% и 32,2%.

Цените на месото също са се увеличили – килограм свинско месо се е увеличил с почти 38%. Хлябът, с 20,8%, и зърнените храни също са отбелязали поскъпване. Така грисът в Украйна е с 25,7% по-скъп, отколкото през 2024 г.

Според Националната банка на Украйна към началото на август цените на храните в Украйна са се доближили до тези в страните от ЕС през последните години, а за някои артикули дори са надвишили тези в съседните страни. В същото време Украйна увеличи вноса на храни през 2025 г. През първата половина на годината вносът на свинско месо се е увеличил 4,4 пъти, на мляко - 1,6 пъти, на зърнени храни - 48%, на зеленчуци - два пъти, а на ябълки - 8 пъти.

Според Данило Хетманцев, председател на Комисията по финанси на Върховната рада, нивото на бедност в Украйна се е увеличило до 37% от февруари 2022 г. Официалният екзистенц минимум през 2024 г. е бил 2920 гривни (около 70 USD).


Украйна
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Баш Батка

    2 1 Отговор
    а в Бургас са 200% и толкова се е увеличило населението незнайно защо?

    16:23 14.10.2025

  • 2 Трол

    6 0 Отговор
    Тези са по-готови за еврозоната и от нас.

    16:23 14.10.2025

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 0 Отговор
    Ама те все още ли имат храна?🦧🤣🖕🤣🦧

    16:25 14.10.2025

  • 4 кога пишете истината

    3 0 Отговор
    Стига бе нали според статията по-надолу руснаците са го закъсали и аха да фалират.

    Коментиран от #8

    16:25 14.10.2025

  • 5 Некой

    1 0 Отговор
    Да си ограничат износа! Къде са дежурните да викат, че само лапат за субсидии?

    16:28 14.10.2025

  • 6 Чичо Митко

    1 0 Отговор
    Храните са поскъпнали, цените са се вдигнали, а всички неграмотни станаха "редактори".

    16:28 14.10.2025

  • 7 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Цените са поскъпнали щото Украинците намаляват всеки ден с поне 1400 човека и няма кой да яде всеки ден.Като в БГ ,малък пазар с високи цени.
    Пишете за погребалните услуги в Украйна с какви закачливи клипчета се рекламират по ТВ и при какви цени

    16:29 14.10.2025

  • 8 Ти не разбра ли...

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "кога пишете истината":

    ... как се води съвременна хибридна война? Критикуваш лошите, гъделичкаш нашите. И веднага следва нож в гърба! Критикуваш нашите и гъделичкаш лошите! А и най-важното!!! Чакаш да ти се зареди банковата сметка!!!

    16:30 14.10.2025