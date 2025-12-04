Полша похарчи над 200 милиона долара за медицински услуги за украински бежанци

Полша похарчи над 200 млн. USD за медицински услуги за украински бежанци през 2024 г., съобщава PAP, позовавайки се на доклад на Министерството на вътрешните работи на републиката.
Според доклада над 523 000 украински граждани са се възползвали от правото си на безплатни медицински услуги. Това е струвало на полската хазна 747 милиона злоти (201 млн. USD). Същевременно се отбелязва, че размерът на вноските, получени от работещи в страната украинци за здравно осигуряване, значително надвишава разходите за тяхното лечение.
Освен това, полските власти са издали разрешителни за работа на 5300 лекари и 2600 медицински сестри от Украйна между 2022 и 2024 г.
Към 30 септември Полша ограничи списъка с безплатни медицински услуги за безработни украински бежанци, изключвайки стоматология, спа лечение, протези и безплатни лекарства.
Според полското Министерство на вътрешните работи, в страната пребивават приблизително 1 милион украински граждани със специален статут.
1 честен ционист
14:03 04.12.2025
2 хаха
Мааааалка подробност а?
14:05 04.12.2025
4 Пич
Коментиран от #11
14:08 04.12.2025
5 А в русия направо ги разстрелват
Коментиран от #7
14:10 04.12.2025
6 Ще похарчи
14:11 04.12.2025
7 честен ционист
До коментар #5 от "А в русия направо ги разстрелват":Тези в Полша са ги лекували от венерически болезни, за да почват да бачкат и плащат за пребиваването си. Да не са милионери като в България, директно на пансион в 5 звездните хотели.
14:12 04.12.2025
8 Сатана Z
14:14 04.12.2025
9 Българин
14:15 04.12.2025
10 Даааааа
14:15 04.12.2025
11 Точно така
До коментар #4 от "Пич":А колко е похарчила България за украинците, и децата им?
Коментиран от #14
14:16 04.12.2025
13 Нека дават след като
Или може би има нещо зад тази програма което пълни частни касички от корупция.
14:20 04.12.2025
14 честен ционист
До коментар #11 от "Точно така":Пренебрежимо малко, колкото ви чака да платите догодина за власите и молдвовците, дето ще ви натресат.
14:21 04.12.2025
15 Асен
Коментиран от #16
14:21 04.12.2025
16 честен ционист
До коментар #15 от "Асен":Тези ще ви хранят после вас, като ви правят пенсиите. Нали не си мислиш, че някога ще се върнат у Украйната? Затова се постарайте да ги задържите, че като нищо забегнали из Европата и жалко за пансиона.
Коментиран от #21
14:25 04.12.2025
17 ЕЦ Банка
14:37 04.12.2025
18 Тома
15:08 04.12.2025
19 Боруна Лом
15:24 04.12.2025
20 Хмм
15:38 04.12.2025
21 Баба Гошка
До коментар #16 от "честен ционист":Какви пенсии ще ни плащат, като чакат ние да ги настаняваме и издържсме, и обслужване. Болен здрав носи. Сини циии гганнски очи. Крадливви бели ръце. Отмъъстителни и злооовредни до беззкрай. Вече си имаме едим милион и отгоре наши
15:41 04.12.2025