Полша похарчи над 200 милиона долара за медицински услуги за украински бежанци
  Тема: Украйна

Полша похарчи над 200 милиона долара за медицински услуги за украински бежанци

4 Декември, 2025 14:01, обновена 4 Декември, 2025 14:07 783 21

Данните са за 2024 година

Полша похарчи над 200 милиона долара за медицински услуги за украински бежанци - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Полша похарчи над 200 млн. USD за медицински услуги за украински бежанци през 2024 г., съобщава PAP, позовавайки се на доклад на Министерството на вътрешните работи на републиката.

Според доклада над 523 000 украински граждани са се възползвали от правото си на безплатни медицински услуги. Това е струвало на полската хазна 747 милиона злоти (201 млн. USD). Същевременно се отбелязва, че размерът на вноските, получени от работещи в страната украинци за здравно осигуряване, значително надвишава разходите за тяхното лечение.

Още новини от Украйна

Освен това, полските власти са издали разрешителни за работа на 5300 лекари и 2600 медицински сестри от Украйна между 2022 и 2024 г.

Към 30 септември Полша ограничи списъка с безплатни медицински услуги за безработни украински бежанци, изключвайки стоматология, спа лечение, протези и безплатни лекарства.

Според полското Министерство на вътрешните работи, в страната пребивават приблизително 1 милион украински граждани със специален статут.


Полша
  • 1 честен ционист

    6 14 Отговор
    Толкова са изписали и БГ докторчетата за 20 пъти по-малко укропам.

    14:03 04.12.2025

  • 2 хаха

    4 4 Отговор
    Същевременно се отбелязва, че размерът на вноските, получени от работещи в страната украинци за здравно осигуряване, значително надвишава разходите за тяхното лечение.

    Мааааалка подробност а?

    14:05 04.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    14 1 Отговор
    Полша не ме интересува ! Но ми възникна въпросът - България колко е похарчила ?!

    Коментиран от #11

    14:08 04.12.2025

  • 5 А в русия направо ги разстрелват

    3 7 Отговор
    вместо да ги лекуват

    Коментиран от #7

    14:10 04.12.2025

  • 6 Ще похарчи

    12 1 Отговор
    и повече щом слуша корумпетата от Брюксел! Вместо да се грижи за собствения си народ увеличава богатствата на Зеленски, Урсула и компания!

    14:11 04.12.2025

  • 7 честен ционист

    10 13 Отговор

    До коментар #5 от "А в русия направо ги разстрелват":

    Тези в Полша са ги лекували от венерически болезни, за да почват да бачкат и плащат за пребиваването си. Да не са милионери като в България, директно на пансион в 5 звездните хотели.

    14:12 04.12.2025

  • 8 Сатана Z

    9 2 Отговор
    Укро бежанците в БГто не се разболяват защото те са настанени в 5 звезди хотели по морето on inclusive.Как да се разболее човек,който по цял ден яде,пие и спи?

    14:14 04.12.2025

  • 9 Българин

    12 1 Отговор
    Кърлежи,и в Бг всичко им е безплатно без нулев принос за здравни и данъци

    14:15 04.12.2025

  • 10 Даааааа

    7 1 Отговор
    А украинците от Влас Елените и Сл. Браг се местят в зимните"ни" курорти.

    14:15 04.12.2025

  • 11 Точно така

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    А колко е похарчила България за украинците, и децата им?

    Коментиран от #14

    14:16 04.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Нека дават след като

    2 1 Отговор
    са изкукуригали като урси и розовите понита.
    Или може би има нещо зад тази програма което пълни частни касички от корупция.

    14:20 04.12.2025

  • 14 честен ционист

    1 11 Отговор

    До коментар #11 от "Точно така":

    Пренебрежимо малко, колкото ви чака да платите догодина за власите и молдвовците, дето ще ви натресат.

    14:21 04.12.2025

  • 15 Асен

    7 1 Отговор
    Интересно колко България е похарчила за хотели и помощи на хрантутниците.Още има такива четвърта година живеещи безплатно на хотел,без да плащат ток,вода,интернет,винетки и данъци,че и ги храним

    Коментиран от #16

    14:21 04.12.2025

  • 16 честен ционист

    1 13 Отговор

    До коментар #15 от "Асен":

    Тези ще ви хранят после вас, като ви правят пенсиите. Нали не си мислиш, че някога ще се върнат у Украйната? Затова се постарайте да ги задържите, че като нищо забегнали из Европата и жалко за пансиона.

    Коментиран от #21

    14:25 04.12.2025

  • 17 ЕЦ Банка

    1 0 Отговор
    Пари на ВЯТЪРА…

    14:37 04.12.2025

  • 18 Тома

    2 0 Отговор
    Това са смешни пари защото ако сложат парите и за издръжката ще станат милиарди

    15:08 04.12.2025

  • 19 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    НЯМА СТРАШНО, ДОН ПАТЛАДЖАНА ЩЕ ВИ ГИ ВЪРНЕ!

    15:24 04.12.2025

  • 20 Хмм

    1 0 Отговор
    това е от благодарност за Волинското клане

    15:38 04.12.2025

  • 21 Баба Гошка

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "честен ционист":

    Какви пенсии ще ни плащат, като чакат ние да ги настаняваме и издържсме, и обслужване. Болен здрав носи. Сини циии гганнски очи. Крадливви бели ръце. Отмъъстителни и злооовредни до беззкрай. Вече си имаме едим милион и отгоре наши

    15:41 04.12.2025