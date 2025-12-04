Полша похарчи над 200 милиона долара за медицински услуги за украински бежанци

Полша похарчи над 200 млн. USD за медицински услуги за украински бежанци през 2024 г., съобщава PAP, позовавайки се на доклад на Министерството на вътрешните работи на републиката.

Според доклада над 523 000 украински граждани са се възползвали от правото си на безплатни медицински услуги. Това е струвало на полската хазна 747 милиона злоти (201 млн. USD). Същевременно се отбелязва, че размерът на вноските, получени от работещи в страната украинци за здравно осигуряване, значително надвишава разходите за тяхното лечение.

Освен това, полските власти са издали разрешителни за работа на 5300 лекари и 2600 медицински сестри от Украйна между 2022 и 2024 г.

Към 30 септември Полша ограничи списъка с безплатни медицински услуги за безработни украински бежанци, изключвайки стоматология, спа лечение, протези и безплатни лекарства.

Според полското Министерство на вътрешните работи, в страната пребивават приблизително 1 милион украински граждани със специален статут.