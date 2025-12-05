Новини
Мирът в Украйна трябва да разруши системата от санкции срещу Русия
  Тема: Украйна

Мирът в Украйна трябва да разруши системата от санкции срещу Русия

5 Декември, 2025 13:47

  • виктор орбан-
  • украйна-
  • русия-
  • европа-
  • санкции-
  • газ

Орбан: Европейската комисия за спиране на доставките на руски петрол и газ за Европа до 2028 година никога няма да бъде реализиран

Мирът в Украйна трябва да разруши системата от санкции срещу Русия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Уреждането на конфликта в Украйна трябва да доведе до премахване на западните санкции, както и на други забрани и ограничения срещу Русия. Унгарският премиер Виктор Орбан заяви това, докато говореше в сутрешната програма на радиостанция Kossuth.

„Мирът в Украйна трябва да разруши системата от санкции“, каза правителственият глава. Той също така изрази надежда, че планът на Европейската комисия за спиране на доставките на руски петрол и газ за Европа до 2028 г. никога няма да бъде реализиран. „Надявам се, че дотогава ще бъде постигнат мир и този въпрос вече няма да е на дневен ред“, отбеляза Орбан.

Той потвърди, че Унгария ще заведе дело в Съда на ЕС срещу ръководството на ЕС, ако инициативата за забрана на покупките на енергия от Русия бъде одобрена от мнозинството от страните от ЕС. Будапеща е убедена, че Брюксел нарушава правото на ЕС, опитвайки се да приеме подобно решение с обикновено гласуване, а не с консенсус, тъй като уж става въпрос за търговска политика, а не за санкции.

Ако бъде спрян потокът на газ и петрол от Русия към Унгария, това ще доведе до трагични последици за икономиката на страната“, припомни Орбан. Според него „това е жизненоважен въпрос за унгарската икономика и за унгарските семейства".


Оценка 3.4 от 21 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Православен

    15 9 Отговор
    Как дедо Боже не ни изпрати и на нас един Орбан.... Криво ли му се молихме или криво ни разбра....

    Коментиран от #3, #4, #9

    13:49 05.12.2025

  • 2 Пич

    11 8 Отговор
    Тази система ще се разруши от само себе си , защото запада няма да устиска !!! Ако не - тъпите Урсулианци ще бъдат пометени от народите си!!!

    13:50 05.12.2025

  • 3 Идеалистите ,

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "Православен":

    Като Орбан ги изтребиха още на 09 09 1944 г

    Коментиран от #6

    13:52 05.12.2025

  • 4 Не, драги,

    7 10 Отговор

    До коментар #1 от "Православен":

    Дедо Боже си ни обича, затова не откликва на воплите на рycopoбите. Той знае, как се живее под бoлшeвишkи бyтуш.

    Коментиран от #7

    13:54 05.12.2025

  • 5 Гориил

    7 4 Отговор
    Но за тези санкции са похарчени стотици милиарди евро, а се изготвят нови пакети, които също изискват астрономически разходи.

    13:54 05.12.2025

  • 6 Православен

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Идеалистите ,":

    Не са , не са . Шом пишеш , а и аз пиша значи трябва да има, ама май такива кат унгарците нямаме де да му помогнат и намерат

    13:55 05.12.2025

  • 7 Бабати

    6 4 Отговор

    До коментар #4 от "Не, драги,":

    Живее са, с 280лв заплата и билет за транспорт 0,06 лв. Живее са с ядрени централи и собствено НХК. Живе са с армия 200 000 и отгоре и самолети и танкове и кво ти душа сака. Живее са със селскостопанство близко до сегашното в Беларус. Абе живееше са и с пръжоли и кебапи и пилета де са истински. Па и рикийката беше по убава от сегашнио спирт. България добре си беше.

    14:02 05.12.2025

  • 8 Възpожденец 🇧🇬

    4 5 Отговор
    Напротив, санкциите трябва да останат докато не се разруши рашисткия режим на Путлер, докато не падне последната колониална империя !
    Мир не може да има докато режима на Путлер съществува .

    14:03 05.12.2025

  • 9 Реалност

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Православен":

    Селяка орбан е Шиши и Боко в едно.
    Унгарците страдат, докато той краде и обслужва имперските амбиции на един побъpkaн старец.

    14:05 05.12.2025

  • 10 ха, ха, ха...

    2 0 Отговор
    Той, Путин, с толкова голямо старание я изгради, а сега този иска да я разрушава, нещастник.

    14:26 05.12.2025

  • 11 койдазнай

    2 0 Отговор
    За да отпаднат наказанията спрямо Русия е необходимо руската рмия да се изтегли от всички украински земи, да се изплатят пълни решарации за убитите, ранените и разрушенията,а организаторите на тази войнат да получат сурово възмездие.

    14:31 05.12.2025

  • 12 Анджо

    2 0 Отговор
    Санкции до дупка и повече да не се допуска до Европа, защото се видя колко нагли са руснаците и Българските русофили безмозъчни. Да си търгуват с Иран ,Казахстан , джитай, и Монголия. Опитаха се да изнудват европейците с тези горива. Ако пак започнем да купуваме след десет години ще се повтори същият ценарий и русняко тогава ще ни се смее.

    14:53 05.12.2025