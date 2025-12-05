Мирът в Украйна трябва да разруши системата от санкции срещу Русия

Уреждането на конфликта в Украйна трябва да доведе до премахване на западните санкции, както и на други забрани и ограничения срещу Русия. Унгарският премиер Виктор Орбан заяви това, докато говореше в сутрешната програма на радиостанция Kossuth.

„Мирът в Украйна трябва да разруши системата от санкции“, каза правителственият глава. Той също така изрази надежда, че планът на Европейската комисия за спиране на доставките на руски петрол и газ за Европа до 2028 г. никога няма да бъде реализиран. „Надявам се, че дотогава ще бъде постигнат мир и този въпрос вече няма да е на дневен ред“, отбеляза Орбан.

Той потвърди, че Унгария ще заведе дело в Съда на ЕС срещу ръководството на ЕС, ако инициативата за забрана на покупките на енергия от Русия бъде одобрена от мнозинството от страните от ЕС. Будапеща е убедена, че Брюксел нарушава правото на ЕС, опитвайки се да приеме подобно решение с обикновено гласуване, а не с консенсус, тъй като уж става въпрос за търговска политика, а не за санкции.

„Ако бъде спрян потокът на газ и петрол от Русия към Унгария, това ще доведе до трагични последици за икономиката на страната“, припомни Орбан. Според него „това е жизненоважен въпрос за унгарската икономика и за унгарските семейства".