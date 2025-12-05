Мирът в Украйна трябва да разруши системата от санкции срещу Русия

Уреждането на конфликта в Украйна трябва да доведе до премахване на западните санкции, както и на други забрани и ограничения срещу Русия. Унгарският премиер Виктор Орбан заяви това, докато говореше в сутрешната програма на радиостанция Kossuth.
„Мирът в Украйна трябва да разруши системата от санкции“, каза правителственият глава. Той също така изрази надежда, че планът на Европейската комисия за спиране на доставките на руски петрол и газ за Европа до 2028 г. никога няма да бъде реализиран. „Надявам се, че дотогава ще бъде постигнат мир и този въпрос вече няма да е на дневен ред“, отбеляза Орбан.
Той потвърди, че Унгария ще заведе дело в Съда на ЕС срещу ръководството на ЕС, ако инициативата за забрана на покупките на енергия от Русия бъде одобрена от мнозинството от страните от ЕС. Будапеща е убедена, че Брюксел нарушава правото на ЕС, опитвайки се да приеме подобно решение с обикновено гласуване, а не с консенсус, тъй като уж става въпрос за търговска политика, а не за санкции.
„Ако бъде спрян потокът на газ и петрол от Русия към Унгария, това ще доведе до трагични последици за икономиката на страната“, припомни Орбан. Според него „това е жизненоважен въпрос за унгарската икономика и за унгарските семейства".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Православен
Коментиран от #3, #4, #9
13:49 05.12.2025
2 Пич
13:50 05.12.2025
3 Идеалистите ,
До коментар #1 от "Православен":Като Орбан ги изтребиха още на 09 09 1944 г
Коментиран от #6
13:52 05.12.2025
4 Не, драги,
До коментар #1 от "Православен":Дедо Боже си ни обича, затова не откликва на воплите на рycopoбите. Той знае, как се живее под бoлшeвишkи бyтуш.
Коментиран от #7
13:54 05.12.2025
5 Гориил
13:54 05.12.2025
6 Православен
До коментар #3 от "Идеалистите ,":Не са , не са . Шом пишеш , а и аз пиша значи трябва да има, ама май такива кат унгарците нямаме де да му помогнат и намерат
13:55 05.12.2025
7 Бабати
До коментар #4 от "Не, драги,":Живее са, с 280лв заплата и билет за транспорт 0,06 лв. Живее са с ядрени централи и собствено НХК. Живе са с армия 200 000 и отгоре и самолети и танкове и кво ти душа сака. Живее са със селскостопанство близко до сегашното в Беларус. Абе живееше са и с пръжоли и кебапи и пилета де са истински. Па и рикийката беше по убава от сегашнио спирт. България добре си беше.
14:02 05.12.2025
8 Възpожденец 🇧🇬
Мир не може да има докато режима на Путлер съществува .
14:03 05.12.2025
9 Реалност
До коментар #1 от "Православен":Селяка орбан е Шиши и Боко в едно.
Унгарците страдат, докато той краде и обслужва имперските амбиции на един побъpkaн старец.
14:05 05.12.2025
10 ха, ха, ха...
14:26 05.12.2025
11 койдазнай
14:31 05.12.2025
12 Анджо
14:53 05.12.2025