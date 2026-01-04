Новини
Защо САЩ искат венецуелския петрол

Защо САЩ искат венецуелския петрол

4 Януари, 2026 10:16 1 995 63

  • венецуела-
  • сащ-
  • петрол-
  • запаси-
  • пазар-
  • цени-
  • добив-
  • инфраструктура-
  • възстановяване

Венецуела е дом на най-големия доказан петролен запас на Земята

Защо САЩ искат венецуелския петрол - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

САЩ ще поемат контрола върху огромните петролни запаси на Венецуела и ще наемат американски компании да инвестират милиарди долари за възстановяване на разрушената петролна индустрия на страната. Това заяви президентът Доналд Тръмп по време на специална пресконференция по повод залавянето извеждането от Венецуела на Николас Мадуро.

Венецуела разполага с огромните запаси от 303 милиарда барела суров петрол. Това представлява близо една пета от световните резерви, според Администрацията за енергийна информация на САЩ (EIA). Този запас от суров петрол ще играе централна роля в бъдещето на страната.

Петролните фючърси не се търгуват през уикенда, така че краткосрочното въздействие върху цената на петрола е малко игра на догадки, но Тръмп каза, че САЩ ще управляват правителството на Венецуела поне за момента, пише CNN.

„Ще накараме нашите много големи петролни компании в САЩ – най-големите навсякъде по света, да влязат, да похарчат милиарди долари, да поправят силно повредената петролна инфраструктура“, каза Тръмп на пресконференция в Мар-а-Лаго.

Водещи страни по запаси от суров петрол, 2023 г. (милиарди барели)

Защо САЩ искат венецуелския петрол

Воденото от САЩ обновяване може в крайна сметка да направи Венецуела много по-голям доставчик на петрол, да създаде възможности за западните петролни компании и да послужи като нов източник на производство. Това може също така да поддържа по-широките цени под контрол, въпреки че по-ниските цени могат да демотивират някои американски компании да произвеждат "черното злато".

Дори ако още днес международният достъп бъде напълно възстановен, връщането на работата на пълни обороти на венецуелското петролно производство може да отнеме години и невероятно много пари. Венецуелската държавна компания за петрол и природен газ PDVSA посочва, че нейните тръбопроводи не са били обновявани от 50 години и разходите за актуализиране на инфраструктурата, за да се върне към пиковите производствени нива, ще струват 58 млрд. USD.

„За петролния свят случилото се е историческо събитие“, каза Фил Флин, старши пазарен анализатор в Price Futures Group. „Режимът на Мадуро и бивш президент на Венецуела Уго Чавес на практика ограбиха петролната индустрия на Венецуела.“

Контрол над петролните находища на Венецуела

Венецуела е дом на най-големия доказан петролен запас на Земята, но потенциалът му далеч надвишава действителния добив: Венецуела произвежда само около 1 милион барела петрол на ден - около 0,8% от глобалното производство на суров петрол.

Това е по-малко от половината от това, което произвежда преди Мадуро да поеме контрола над страната през 2013 г. и по-малко от една трета от 3,5 милиона барела, които изпомпва преди социалистическият режим да поеме властта.

Среднодневно производство на суров петрол в милиони барели на ден

Защо САЩ искат венецуелския петрол

Международните санкции срещу правителството на Венецуела и дълбоката икономическа криза допринесоха за упадъка на петролната индустрия в страната, но също и липсата на инвестиции и поддръжка, според EIA. Енергийната инфраструктура на Венецуела се влошава и капацитетът ѝ за производство на петрол е значително намален през годините.

Венецуела просто не произвежда достатъчно петрол, за да направи толкова голяма разлика в цената

Цените на петрола бяха под контрол тази година поради опасения от свръхпредлагане. ОПЕК увеличи производството, но търсенето леко намаля, тъй като световната икономика продължава да се бори с инфлацията и достъпността след ценовия шок след пандемията, причинена от коронавируса.

Американският петрол за кратко се покачи над 60 USD за барел, когато администрацията на Тръмп започна да конфискува петрол от венецуелски кораби, но оттогава отново падна до 57 USD за барел. Така че реакцията на пазара - ако инвеститорите смятат, че стачката е лоша новина за доставките на петрол - почти сигурно ще бъде приглушена.

„Психологически това може да даде малко тласък, но Венецуела има петрол, който може лесно да бъде заменен от комбинация от световни производители“, каза Флин.

Петролният потенциал на Венецуела

Видът петрол, с който разполага Венецуела - тежък, кисел суров петрол, изисква специално оборудване и високо ниво на техническа мощ за производство. Международните петролни компании имат способността да го добиват и рафинират, но им е забранено да правят бизнес в страната.

САЩ - най-големият производител на петрол в света, разполагат с лек, сладникав суров петрол, който е добър за производството на бензин, но не и за много други неща. Тежкият суров петрол като петрола от Венецуела е от решаващо значение за определени продукти, произведени в процеса на рафиниране, включително дизел, асфалт и горива за фабрики и друго тежко оборудване. Дизелът е в ограничени доставки по целия свят - до голяма степен поради санкциите срещу венецуелския петрол.

Отключването на венецуелския петрол може да бъде особено полезно за САЩ: Венецуела е наблизо и нейният петрол е сравнително евтин - резултат от неговата лепкава, кална текстура, която изисква значително рафиниране. Повечето американски рафинерии са построени да преработват венецуелския тежък петрол и те са значително по-ефективни, когато използват венецуелски петрол в сравнение с американския, според Флин.

„Ако на американските компании бъде позволено да се върнат и да възстановят венецуелската петролна индустрия, това може да промени играта за глобалния петролен пазар“, каза Флин.

Тръмп нарече петролния бизнес на Венецуела "тотален крах". „Те не изпомпваха почти нищо в сравнение с това, което можеха да изпомпват“, каза Тръмп.

„Ще накараме нашите много големи петролни компании в САЩ – най-големите навсякъде по света, да влязат, да похарчат милиарди долари, да поправят силно повредената инфраструктура, петролната инфраструктура и да започнат да правят пари за страната“, добави той.

Какво следва за цените на петрола

Не е ясно как цените на енергията ще бъдат повлияни от намесата на САЩ във Венецуела.

Боб Макнали, президент на базираната във Вашингтон консултантска фирма Rapidan Energy Group, каза пред CNN, че смята, че въздействието върху цените ще бъде "скромно", но не очаква голямо въздействие, "освен ако не видим признаци на широко разпространени социални вълнения и нещата изглеждат объркани. По-вероятно е, ако това изглежда "стабилно".

Петролните пазари отварят в неделя вечерта. Цените ще зависят от това дали Тръмп „може да демонстрира обрата“ на петролния сектор на Венецуела, според Хелима Крофт, ръководител на глобалната стратегия за суровини в RBC Capital Markets.

„Всичко зависи от това дали Венецуела се противопоставя на скорошната история на ръководените от САЩ усилия за смяна на режима“, каза Крофт пред CNN. "Президентът Тръмп сигнализира, че САЩ се връщат в "режим на изграждане на нация" и че американските компании ще направят необходимите инвестиции, за да гарантират съживяването на петролния сектор. Мисля, че се нуждаем от много повече подробности, преди да обявим "Мисията е изпълнена".


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 9 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    28 1 Отговор
    ЗАЩОТО СА ХИЩНИЦИ!

    Коментиран от #21, #50

    10:16 04.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 психопата тръмп

    36 2 Отговор
    НЯМА ПРЕДСТАВА КАКВА ТРАГЕДИЯ ОТКЛЮЧВА.

    10:18 04.01.2026

  • 4 Боруна Лом

    38 6 Отговор
    МАДУРО ИСКАШЕ ПЕЧАЛБАТА ОТ ТЪРГОВИЯ С ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ ДА ОСТАВА ЗА НАРОДА НА ВЕНЕЦУЕЛА,А НЕ ЗА ОБОРА!

    Коментиран от #25

    10:18 04.01.2026

  • 5 Пепо

    33 2 Отговор
    В американския манталитет няма такова нещо като неутралитет, той не работи. Или си с нас, или си против нас.

    Коментиран от #42

    10:19 04.01.2026

  • 6 Някой

    33 2 Отговор
    Щото са крадци. Без да обират някого не могат да живеят. Това е краткия отговор.

    10:19 04.01.2026

  • 7 Тик- Ток

    26 4 Отговор
    Тези бандити и пирати от САЩ фалираха и им трябват спешно залог за още трилиони заеми от банковата мафия ,дълга н краварите расте с 1 трилион на всеки два месеца,като започне дълга да расте с 1 трилион на ден и гейм из овер за краварите

    Коментиран от #47

    10:19 04.01.2026

  • 8 Ксаниба

    6 38 Отговор
    И путлер точи петрол от държаните в робство народи.

    10:20 04.01.2026

  • 9 Факт

    0 13 Отговор
    Хубаво здраво колело! Само трябва по-удобна седалка.

    Коментиран от #38

    10:20 04.01.2026

  • 10 Коста

    25 2 Отговор
    Техните много големи петролни компании заповядаха на Тръмп да нахлуе във Венецуела. Това очаква всяка страна с ценни суровини

    10:20 04.01.2026

  • 11 РАЗБИРА СЕ

    31 2 Отговор
    За Запада доброто се състои в успешната кражба на чужда собственост, а злото - в загубата на собствената.

    10:20 04.01.2026

  • 12 Тик- Ток

    31 3 Отговор
    САЩ са терористи и бандити номер едно за всички времена

    Коментиран от #28

    10:20 04.01.2026

  • 13 Айде

    4 31 Отговор
    Руската пропаганда пак се развихри....

    Коментиран от #20

    10:23 04.01.2026

  • 14 Ццц

    22 2 Отговор
    Защо САЩ искат венецуелския петрол? Я го знам бе! Защото санкциите работят и се откри голям пазар с дебилни ръководители! Как се оправя 40-трилионен дълг? Назначаваш пуйка за васалите, наемаш никаквец от цирка с големи претенции и нулеви възможности да ти започне война и развяваш знамето на демокрацията. После ти остава само да намериш петрол за крадене и послушни потребители за доене.

    10:23 04.01.2026

  • 15 Помнещ

    27 2 Отговор
    "Воденото от САЩ обновяване може в крайна сметка да направи Венецуела много по-голям доставчик на петрол"

    Не Венецуела а американските компании ще станат много по-големи доставчици на петрол. Колкото ние спечелихме от това че американци добиват златото ни толкова и Венецуела ще спечели от петрола. Пак ще е на "концесии" срещу 1-2%. Колкото и Ирак и Либия станаха богати от това че краварите ги нападнаха и убиха "диктаторите" и заграбиха петрола им толкова и Венецуела ще спечели.

    10:24 04.01.2026

  • 16 дядо поп

    21 2 Отговор
    Че има ли нещо да мирише на газ петрол и САЩ да не го искат?

    10:25 04.01.2026

  • 17 Асен

    6 13 Отговор
    Цялата патардия е за ресурсите на Венесуела тази страна показа че даже и да имат толкова ресурси живеят бедно. В за пример Испания няма нито газ и нефт а стандарта на живот е недостижим.

    Коментиран от #27

    10:25 04.01.2026

  • 18 Усраула Лайненс

    8 6 Отговор
    Защото си е техен.
    Санкции веднага за Русия, Венесуела и Китай за дето оспорват това им право

    10:26 04.01.2026

  • 19 Правилният отговор

    14 2 Отговор
    Защото са крадци, като искат да си купят.

    10:27 04.01.2026

  • 20 Пропагандатор

    15 4 Отговор

    До коментар #13 от "Айде":

    "Руската пропаганда"

    Хайдее на опорките - когато господарите нападат държави и ги ограбват това е "руска пропаганда", когато правят Майдани и сменят президенти пак е "руска пропаганда". Все пак каквото и да правят господарите трябва да се защитават че иначе няма шекели.

    Коментиран от #29

    10:28 04.01.2026

  • 21 Питане

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Кога ли някой ще измисли алтернатива на петрола,та да увехнат всички милиардни печалби на отворилите огромна паст кравари?

    10:28 04.01.2026

  • 22 Един

    4 5 Отговор
    То не само САЩ го искат. Китай и Рашистан тоже. Ма не могат да го вземат без Мадуро...

    10:28 04.01.2026

  • 23 БАРС

    14 1 Отговор
    ИНТЕРЕСНА СТАТИЯ .ЗНАЧИ САЩ ИМ НАЛОЖИ САНКЦИИ А ТЕ НЕ ИСПОМПВАЛИ НЕФТ СЕ ОПЛАКВАТ.ИНТЕРЕСТНО ЗВАЛЯТ СЕ ЗА ЗАЛАВЯНЕТО НА МАДУРО ОТ ЕДНА НЕЩАСТНП СТРАНА.САНКЦИИ ИМА И НА РОСИЯ КОЯТО ИМА НАЙ МНОГО ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ САЩО НЕ ОТИДАТ В РАША ДА ОТВЛЕКАТ ПУТИН.П МА МАЙ ДУПЕ СЕ ИСКА ЗА ТАМ .НЕ ИМ СТИСКА.ДАЖЕ ГО ПОСРЕЩАЗА ПУТИН В АЛЯСКА С ЧЕРВЕН КИЛИМ.ТОВА КАКВО ОЗНАЧАВА ,ЧЕ САЩ СЕ БОЯТ ОТ РАША.,А РАША ИМА ЕДНА ПРИКАЗКА. БОИШСЯ ЩНАЧИТЬ УВАЖАЕШ.А ВЕНЕЦУЕЛА МАЛКА СТРАНА. И САЩ НА ТАКИВА ПОКАЗВА МУСКОЛИ И СЕ БИЯТ В ГЪРДИТЕ КОЛКО СА Смели

    10:28 04.01.2026

  • 24 Бесен - Язовец

    10 1 Отговор
    Защото са ФАЩ. Фашизма винаги е бил сороската политика

    10:29 04.01.2026

  • 25 Питане

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Боруна Лом":

    Като е искал,защо не го направи,а си е напълнил личните банкови сметки с милиони?

    Коментиран от #31, #43

    10:30 04.01.2026

  • 26 Факти

    5 14 Отговор
    Защо САЩ искат петрола на Венецуела? Заради тъпотиите на Путин. Ако не беше нападнал Украйна, това нямаше да се случи. Китай печели много от тази война. Първо купува всякакви ресурси с отстъпка от изолираната Русия, второ купува петрол с отстъпка от изолирана Венецуела. САЩ бяха принудени да тропнат по масата и да се намесят, защото Китай така има конкурентно предимство, което се натрупва във времето. Сега САЩ ще вземат петрола на Венецуела за да балансират това, че Китай взеха ресурсите на Русия. Многоходовият uguom така пренареди световния ред, че САЩ и Китай станаха още по-силни, а Русия отиде още по-назад на опашката.

    Коментиран от #32, #56

    10:32 04.01.2026

  • 27 Запознат

    13 0 Отговор

    До коментар #17 от "Асен":

    "тази страна показа че даже и да имат толкова ресурси живеят бедно"

    Ами като господарите ти до сега им налагаха санкции, ембарго и блокади как да живеят. Нали ужким приказвахте за "свободна търговия" - или това са просто опорки. От друга страна пък откакто господарите ти завладяха петрола на Ирак и Либия и като почна един просперитет там и като заживяха богато не можем ги стигна.

    10:32 04.01.2026

  • 28 Нахалитети

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Тик- Ток":

    Да,като почнем от индианците,та до днешни времена.

    10:32 04.01.2026

  • 29 Една подробност

    2 11 Отговор

    До коментар #20 от "Пропагандатор":

    Хайде стига с тази руска пропаганда.Янукович беше се споразумял с ЕС за тясно икономическо сътрудничество(не беше още подписал).Путин реагира и Янукович естествено не подписа.Украинският народ не одобри това и в последствие стана Майдана. Янукович беше сложен от Русия и се наложи той да бяга по време на тези събития. Украинците не искаха повече да бъдат управлявани т КГБ исти. Украинският народ иска да живее свободно. Откакто Путин е на власт, води войни. И винаги другите са виновни . Защо ли?

    Коментиран от #36, #39

    10:33 04.01.2026

  • 30 Пушек от лулата на Шамана

    17 1 Отговор
    Разбрахме , че Мадуро е арестуван от задокеанците,защото е президент на Венесуела и притежава оръжие.
    Разбрахме , че те ще управляват правителството им и ще се грижат за петрола им.То така е редно.Едно правителство трябва да бъде управлявано правилно от правилните хора на друга държава.
    Макарон смутолеви нещо за някакво международно право,но после се извини и се загрижи за ,,мирния преход"
    Във всички статии се загуби думичката ,,де мокра сия".
    Да не са я пратили на химическо чистене?

    10:33 04.01.2026

  • 31 Боруна Лом

    6 1 Отговор

    До коментар #25 от "Питане":

    ТИ ДА НЕ СИ СОРОС?

    10:35 04.01.2026

  • 32 Учуден

    15 2 Отговор

    До коментар #26 от "Факти":

    "второ купува петрол с отстъпка от изолирана Венецуела"

    И защо Венецуела беше "изолирана" можеш ли ми каза - повтарянето на лъжи не ги прави истина.

    Обачена нашите козячета пак Путин е виновен за това че господарите им са обикновени крадци.

    10:35 04.01.2026

  • 33 Копейка

    3 2 Отговор
    А на нас тук каква ни е далаверата?

    10:36 04.01.2026

  • 34 Да попитам

    3 8 Отговор
    Копейки ,а защо Путин нападна Чечня и я потопи в кръв.Не беше ли заради петрола?

    Коментиран от #46

    10:36 04.01.2026

  • 35 Ганчев

    2 6 Отговор
    Да се готвят там разни Букеле,Мукеле, Кастро, Мастро,аятоласи,маятоласи.Това е за отбелязване.

    10:38 04.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 БеГемот

    4 0 Отговор
    Да си имат!

    10:39 04.01.2026

  • 38 Факт

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Факт":

    Седалките в магазина се определят по времетраене. По-широки и по-удобни са за по продължително каране. В същото време поддържат тялото по-изправено за градски условия. За планина трябва да се жертва част от удобството за по-подходяща стойка за по-силен натиск. За шосе обикновено тялото е напред, седалката е тясна.

    Коментиран от #45

    10:39 04.01.2026

  • 39 Пропагандатор

    9 3 Отговор

    До коментар #29 от "Една подробност":

    "Путин реагира и Янукович естествено не подписа"

    Ха ха ха с повтарянето на едни и същи лъжи пропаганда не става - Путин нито тогава нито сега има нещо против Украйна да влезе в ЕС - има против НАТО но както при нас искаха първо в НАТО да влезе пък тогава да мисли за ЕС.

    Абе в името на праведната пропаганда ви казаха че можете да лъжете колкото си искате нали?

    Коментиран от #44, #48, #59

    10:39 04.01.2026

  • 40 Пич

    8 2 Отговор
    Дрън дрън !!! САЩ иска венецуелския пеърол , за да започне военна кампания срещу Иран !!! Така няма да им пречи блокирането на Ормузкия проток , или отказ на арабите или Русия да им дава петрол !!! Ще имат независим енергиен ресурс за новата война , която ще разпалят !!!

    10:39 04.01.2026

  • 41 пешо

    8 1 Отговор
    краварите сега ще го продават на европа

    Коментиран от #49

    10:40 04.01.2026

  • 42 Kaлпазанин

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Пепо":

    Да си враг на фаш е опасно ,а да си приятел е фатално .искат щото са алчни говеда

    10:41 04.01.2026

  • 43 койдазнай

    4 5 Отговор

    До коментар #25 от "Питане":

    Мадуро искаше парите от продажбата на нефт да отиват за народа, ама нямаше никакво желание. Самият факт, че производството е спаднало 5 пъти за 15 години е показателен.

    10:41 04.01.2026

  • 44 Това са безспорни факти

    1 6 Отговор

    До коментар #39 от "Пропагандатор":

    Русия стана суровинен придатък на Китай,но и Тръмп иска своят дял.

    Коментиран от #51

    10:42 04.01.2026

  • 45 Защо

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Факт":

    Тогава някои предпочитат да карат без седалка?

    10:42 04.01.2026

  • 46 Учуден

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "Да попитам":

    "Не беше ли заради петрола?"

    Че от кога в Чечня има големи запаси от петрол - нещо си объркал географията.

    Коментиран от #52

    10:42 04.01.2026

  • 47 Kaлпазанин

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Тик- Ток":

    Аджеба към кого расте ,кой им печата доларите и им ги дава с лихва !!!!????????

    10:42 04.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Лошо нема

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "пешо":

    Венецуелският петрол е най -евтиният.

    10:45 04.01.2026

  • 50 Грешка

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Паразити. Нуждаят се от чужди ресурси за собственото си оцеляване.

    10:47 04.01.2026

  • 51 Пропагандатор

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Това са безспорни факти":

    "Русия стана суровинен придатък на Китай,но и Тръмп иска своят дял"

    Че тя цялата патардия с Украйна за какво е като почнем още от 2014 с Майдана - американците винаги са искали суровините на Русия много преди Тръмп. То за това краварника е "най-богатата държава на света" защото краде от целия този свят включително и от нас - ама който си дава ресурсите доброволно е "демократ" а ако не ги даваш ставаш "диктатор".

    Та сега вашата работа е да ни убедите в това ама нещо не ви се получава.

    10:47 04.01.2026

  • 52 Неука копейка

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Учуден":

    Петролът е играл ключова роля в историята на Чечения, особено след откриването му през 90-те години на 20-ти век, което допринесе за развитието ѝ, но също така и за конфликтите, тъй като регионът с богати петролни залежи често е бил обект на руско влияние и борба за контрол.
    .

    Коментиран от #54

    10:47 04.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Учуден

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Неука копейка":

    "особено след откриването му през 90-те години на 20-ти век"

    Ха ха ха и на кое място са в света по залежи на петрол и колко от световния добив се пада на Чечня можеш ли ми каза - то в България по Плевенско са открили петрол и го добиваме.

    Както казах повтарянето на лъжи не ги прави истина но задачата ви е да оправдаете господарите си че не са най-обикновени крадци.

    Коментиран от #57

    10:52 04.01.2026

  • 55 То Убо ама

    1 1 Отговор
    Защо Путин не успя да спаси приятеля си Мадуро или му дръпнаха ушите е Аляска след като го накараха да върви върху педя широко червено килимче като акробат

    Коментиран от #58

    10:54 04.01.2026

  • 56 Кух

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Факти":

    Значи според теб Путин е виновен, затова че Китай КУПУВА много петрол от изкуствено задушената от Кравария Венецуела. В безмислената ти нелогична драсканица има само една истина - Китай КУПУВА, а Кравария ВЗИМА чрез незаконни военни операции - тоест КРАДЕ

    10:56 04.01.2026

  • 57 Костадинов

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "Учуден":

    Кремъл напада всеки съсед който има някакви залежи.Това в жизнено важно за държава която не пройзвежда нищо освен оръжия.Цялата икономика на федерацията се крепи на износ на полезни изкопаеми.Затова нападнаха и Украйна.

    Коментиран от #60

    10:58 04.01.2026

  • 58 Питащ

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "То Убо ама":

    "Защо Путин не успя да спаси приятеля си Мадуро"

    Ами защо Тръмп и коалицията на лаещите не успяха да спасят зеления Клоун. Пък Мадуро е просто един човек а вицепрезидента който пое властта е в Москва и американците са много далеч още от венецуелския петрол. То и в Сирия ужким не можаха да спасят Асад пък руските бази са си още там.

    Коментиран от #61

    10:59 04.01.2026

  • 59 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Пропагандатор":

    Това е откровена лъжа. Путин направи всичко, Украйна да не започне преговори за присъединяване към ЕС. Янукович беше обещал по време на изборите, че ще подпише асоциирано членство с ЕС, и когато под натиска на Путин отказа, то започна "Евромайдана". Лично Путин обясняваше многократно, че членството на Украйна в ЕС, ще я унищожи икономически.
    Е, сега Путин я унищожава физически, защото те отказват да му се подчинят.

    Коментиран от #62

    11:00 04.01.2026

  • 60 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Костадинов":

    "Това в жизнено важно за държава която не пройзвежда нищо освен оръжия"

    А в краварника какво друго освен оръжия произвеждат можеш ли ми каза - нещо американско произведено в САЩ да си си купил. И от кога в Украйна има петрол.

    11:01 04.01.2026

  • 61 То Убо ама

    0 2 Отговор

    До коментар #58 от "Питащ":

    Като се събудиш виж случайно да не си бръкнал в контакта

    11:02 04.01.2026

  • 62 Пропагандатор

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "койдазнай":

    "Янукович беше обещал по време на изборите, че ще подпише асоциирано членство с ЕС, и когато под натиска на Путин отказа, то започна "Евромайдана"

    Защо ли всички козячета получават колективна амнезия - и видиш ли "Майдана" ето така от само себе си започнал и снайперистите случайно се оказали там и господарите им никакви пари не са дали за да се случи - само че Виктория Нюланд друго каза ама те не го помнят.

    Също като при нас обвързаха членството на Украйна с влизане в НАТО ама пропагандата се мъчи с лъжи друго да издокара. То няма да е пропаганда ако не лъжат.

    11:07 04.01.2026

  • 63 Гост

    0 0 Отговор
    САЩ са лаком хищник, който се преструва на миролюбив приятел, докато не огладнее и не те захапе за ресурсите.
    Лицемерна нация, налагаща възгледите си навсякъде по света, с оправданието, че разнася демокрация и правдини.

    11:08 04.01.2026