Защо САЩ искат венецуелския петрол

САЩ ще поемат контрола върху огромните петролни запаси на Венецуела и ще наемат американски компании да инвестират милиарди долари за възстановяване на разрушената петролна индустрия на страната. Това заяви президентът Доналд Тръмп по време на специална пресконференция по повод залавянето извеждането от Венецуела на Николас Мадуро.

Венецуела разполага с огромните запаси от 303 милиарда барела суров петрол. Това представлява близо една пета от световните резерви, според Администрацията за енергийна информация на САЩ (EIA). Този запас от суров петрол ще играе централна роля в бъдещето на страната.

Петролните фючърси не се търгуват през уикенда, така че краткосрочното въздействие върху цената на петрола е малко игра на догадки, но Тръмп каза, че САЩ ще управляват правителството на Венецуела поне за момента, пише CNN.

„Ще накараме нашите много големи петролни компании в САЩ – най-големите навсякъде по света, да влязат, да похарчат милиарди долари, да поправят силно повредената петролна инфраструктура“, каза Тръмп на пресконференция в Мар-а-Лаго.

Водещи страни по запаси от суров петрол, 2023 г. (милиарди барели)

Воденото от САЩ обновяване може в крайна сметка да направи Венецуела много по-голям доставчик на петрол, да създаде възможности за западните петролни компании и да послужи като нов източник на производство. Това може също така да поддържа по-широките цени под контрол, въпреки че по-ниските цени могат да демотивират някои американски компании да произвеждат "черното злато".

Дори ако още днес международният достъп бъде напълно възстановен, връщането на работата на пълни обороти на венецуелското петролно производство може да отнеме години и невероятно много пари. Венецуелската държавна компания за петрол и природен газ PDVSA посочва, че нейните тръбопроводи не са били обновявани от 50 години и разходите за актуализиране на инфраструктурата, за да се върне към пиковите производствени нива, ще струват 58 млрд. USD.

„За петролния свят случилото се е историческо събитие“, каза Фил Флин, старши пазарен анализатор в Price Futures Group. „Режимът на Мадуро и бивш президент на Венецуела Уго Чавес на практика ограбиха петролната индустрия на Венецуела.“

Контрол над петролните находища на Венецуела

Венецуела е дом на най-големия доказан петролен запас на Земята, но потенциалът му далеч надвишава действителния добив: Венецуела произвежда само около 1 милион барела петрол на ден - около 0,8% от глобалното производство на суров петрол.

Това е по-малко от половината от това, което произвежда преди Мадуро да поеме контрола над страната през 2013 г. и по-малко от една трета от 3,5 милиона барела, които изпомпва преди социалистическият режим да поеме властта.

Среднодневно производство на суров петрол в милиони барели на ден

Международните санкции срещу правителството на Венецуела и дълбоката икономическа криза допринесоха за упадъка на петролната индустрия в страната, но също и липсата на инвестиции и поддръжка, според EIA. Енергийната инфраструктура на Венецуела се влошава и капацитетът ѝ за производство на петрол е значително намален през годините.

Венецуела просто не произвежда достатъчно петрол, за да направи толкова голяма разлика в цената

Цените на петрола бяха под контрол тази година поради опасения от свръхпредлагане. ОПЕК увеличи производството, но търсенето леко намаля, тъй като световната икономика продължава да се бори с инфлацията и достъпността след ценовия шок след пандемията, причинена от коронавируса.

Американският петрол за кратко се покачи над 60 USD за барел, когато администрацията на Тръмп започна да конфискува петрол от венецуелски кораби, но оттогава отново падна до 57 USD за барел. Така че реакцията на пазара - ако инвеститорите смятат, че стачката е лоша новина за доставките на петрол - почти сигурно ще бъде приглушена.

„Психологически това може да даде малко тласък, но Венецуела има петрол, който може лесно да бъде заменен от комбинация от световни производители“, каза Флин.

Петролният потенциал на Венецуела

Видът петрол, с който разполага Венецуела - тежък, кисел суров петрол, изисква специално оборудване и високо ниво на техническа мощ за производство. Международните петролни компании имат способността да го добиват и рафинират, но им е забранено да правят бизнес в страната.

САЩ - най-големият производител на петрол в света, разполагат с лек, сладникав суров петрол, който е добър за производството на бензин, но не и за много други неща. Тежкият суров петрол като петрола от Венецуела е от решаващо значение за определени продукти, произведени в процеса на рафиниране, включително дизел, асфалт и горива за фабрики и друго тежко оборудване. Дизелът е в ограничени доставки по целия свят - до голяма степен поради санкциите срещу венецуелския петрол.

Отключването на венецуелския петрол може да бъде особено полезно за САЩ: Венецуела е наблизо и нейният петрол е сравнително евтин - резултат от неговата лепкава, кална текстура, която изисква значително рафиниране. Повечето американски рафинерии са построени да преработват венецуелския тежък петрол и те са значително по-ефективни, когато използват венецуелски петрол в сравнение с американския, според Флин.

„Ако на американските компании бъде позволено да се върнат и да възстановят венецуелската петролна индустрия, това може да промени играта за глобалния петролен пазар“, каза Флин.

Тръмп нарече петролния бизнес на Венецуела "тотален крах". „Те не изпомпваха почти нищо в сравнение с това, което можеха да изпомпват“, каза Тръмп.

„Ще накараме нашите много големи петролни компании в САЩ – най-големите навсякъде по света, да влязат, да похарчат милиарди долари, да поправят силно повредената инфраструктура, петролната инфраструктура и да започнат да правят пари за страната“, добави той.

Какво следва за цените на петрола

Не е ясно как цените на енергията ще бъдат повлияни от намесата на САЩ във Венецуела.

Боб Макнали, президент на базираната във Вашингтон консултантска фирма Rapidan Energy Group, каза пред CNN, че смята, че въздействието върху цените ще бъде "скромно", но не очаква голямо въздействие, "освен ако не видим признаци на широко разпространени социални вълнения и нещата изглеждат объркани. По-вероятно е, ако това изглежда "стабилно".

Петролните пазари отварят в неделя вечерта. Цените ще зависят от това дали Тръмп „може да демонстрира обрата“ на петролния сектор на Венецуела, според Хелима Крофт, ръководител на глобалната стратегия за суровини в RBC Capital Markets.

„Всичко зависи от това дали Венецуела се противопоставя на скорошната история на ръководените от САЩ усилия за смяна на режима“, каза Крофт пред CNN. "Президентът Тръмп сигнализира, че САЩ се връщат в "режим на изграждане на нация" и че американските компании ще направят необходимите инвестиции, за да гарантират съживяването на петролния сектор. Мисля, че се нуждаем от много повече подробности, преди да обявим "Мисията е изпълнена".