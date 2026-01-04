Защо САЩ искат венецуелския петрол

САЩ ще поемат контрола върху огромните петролни запаси на Венецуела и ще наемат американски компании да инвестират милиарди долари за възстановяване на разрушената петролна индустрия на страната. Това заяви президентът Доналд Тръмп по време на специална пресконференция по повод залавянето извеждането от Венецуела на Николас Мадуро.
Венецуела разполага с огромните запаси от 303 милиарда барела суров петрол. Това представлява близо една пета от световните резерви, според Администрацията за енергийна информация на САЩ (EIA). Този запас от суров петрол ще играе централна роля в бъдещето на страната.
Петролните фючърси не се търгуват през уикенда, така че краткосрочното въздействие върху цената на петрола е малко игра на догадки, но Тръмп каза, че САЩ ще управляват правителството на Венецуела поне за момента, пише CNN.
„Ще накараме нашите много големи петролни компании в САЩ – най-големите навсякъде по света, да влязат, да похарчат милиарди долари, да поправят силно повредената петролна инфраструктура“, каза Тръмп на пресконференция в Мар-а-Лаго.
Водещи страни по запаси от суров петрол, 2023 г. (милиарди барели)
Воденото от САЩ обновяване може в крайна сметка да направи Венецуела много по-голям доставчик на петрол, да създаде възможности за западните петролни компании и да послужи като нов източник на производство. Това може също така да поддържа по-широките цени под контрол, въпреки че по-ниските цени могат да демотивират някои американски компании да произвеждат "черното злато".
Дори ако още днес международният достъп бъде напълно възстановен, връщането на работата на пълни обороти на венецуелското петролно производство може да отнеме години и невероятно много пари. Венецуелската държавна компания за петрол и природен газ PDVSA посочва, че нейните тръбопроводи не са били обновявани от 50 години и разходите за актуализиране на инфраструктурата, за да се върне към пиковите производствени нива, ще струват 58 млрд. USD.
„За петролния свят случилото се е историческо събитие“, каза Фил Флин, старши пазарен анализатор в Price Futures Group. „Режимът на Мадуро и бивш президент на Венецуела Уго Чавес на практика ограбиха петролната индустрия на Венецуела.“
Контрол над петролните находища на Венецуела
Венецуела е дом на най-големия доказан петролен запас на Земята, но потенциалът му далеч надвишава действителния добив: Венецуела произвежда само около 1 милион барела петрол на ден - около 0,8% от глобалното производство на суров петрол.
Това е по-малко от половината от това, което произвежда преди Мадуро да поеме контрола над страната през 2013 г. и по-малко от една трета от 3,5 милиона барела, които изпомпва преди социалистическият режим да поеме властта.
Среднодневно производство на суров петрол в милиони барели на ден
Международните санкции срещу правителството на Венецуела и дълбоката икономическа криза допринесоха за упадъка на петролната индустрия в страната, но също и липсата на инвестиции и поддръжка, според EIA. Енергийната инфраструктура на Венецуела се влошава и капацитетът ѝ за производство на петрол е значително намален през годините.
Венецуела просто не произвежда достатъчно петрол, за да направи толкова голяма разлика в цената
Цените на петрола бяха под контрол тази година поради опасения от свръхпредлагане. ОПЕК увеличи производството, но търсенето леко намаля, тъй като световната икономика продължава да се бори с инфлацията и достъпността след ценовия шок след пандемията, причинена от коронавируса.
Американският петрол за кратко се покачи над 60 USD за барел, когато администрацията на Тръмп започна да конфискува петрол от венецуелски кораби, но оттогава отново падна до 57 USD за барел. Така че реакцията на пазара - ако инвеститорите смятат, че стачката е лоша новина за доставките на петрол - почти сигурно ще бъде приглушена.
„Психологически това може да даде малко тласък, но Венецуела има петрол, който може лесно да бъде заменен от комбинация от световни производители“, каза Флин.
Петролният потенциал на Венецуела
Видът петрол, с който разполага Венецуела - тежък, кисел суров петрол, изисква специално оборудване и високо ниво на техническа мощ за производство. Международните петролни компании имат способността да го добиват и рафинират, но им е забранено да правят бизнес в страната.
САЩ - най-големият производител на петрол в света, разполагат с лек, сладникав суров петрол, който е добър за производството на бензин, но не и за много други неща. Тежкият суров петрол като петрола от Венецуела е от решаващо значение за определени продукти, произведени в процеса на рафиниране, включително дизел, асфалт и горива за фабрики и друго тежко оборудване. Дизелът е в ограничени доставки по целия свят - до голяма степен поради санкциите срещу венецуелския петрол.
Отключването на венецуелския петрол може да бъде особено полезно за САЩ: Венецуела е наблизо и нейният петрол е сравнително евтин - резултат от неговата лепкава, кална текстура, която изисква значително рафиниране. Повечето американски рафинерии са построени да преработват венецуелския тежък петрол и те са значително по-ефективни, когато използват венецуелски петрол в сравнение с американския, според Флин.
„Ако на американските компании бъде позволено да се върнат и да възстановят венецуелската петролна индустрия, това може да промени играта за глобалния петролен пазар“, каза Флин.
Тръмп нарече петролния бизнес на Венецуела "тотален крах". „Те не изпомпваха почти нищо в сравнение с това, което можеха да изпомпват“, каза Тръмп.
„Ще накараме нашите много големи петролни компании в САЩ – най-големите навсякъде по света, да влязат, да похарчат милиарди долари, да поправят силно повредената инфраструктура, петролната инфраструктура и да започнат да правят пари за страната“, добави той.
Какво следва за цените на петрола
Не е ясно как цените на енергията ще бъдат повлияни от намесата на САЩ във Венецуела.
Боб Макнали, президент на базираната във Вашингтон консултантска фирма Rapidan Energy Group, каза пред CNN, че смята, че въздействието върху цените ще бъде "скромно", но не очаква голямо въздействие, "освен ако не видим признаци на широко разпространени социални вълнения и нещата изглеждат объркани. По-вероятно е, ако това изглежда "стабилно".
Петролните пазари отварят в неделя вечерта. Цените ще зависят от това дали Тръмп „може да демонстрира обрата“ на петролния сектор на Венецуела, според Хелима Крофт, ръководител на глобалната стратегия за суровини в RBC Capital Markets.
„Всичко зависи от това дали Венецуела се противопоставя на скорошната история на ръководените от САЩ усилия за смяна на режима“, каза Крофт пред CNN. "Президентът Тръмп сигнализира, че САЩ се връщат в "режим на изграждане на нация" и че американските компании ще направят необходимите инвестиции, за да гарантират съживяването на петролния сектор. Мисля, че се нуждаем от много повече подробности, преди да обявим "Мисията е изпълнена".
1 Боруна Лом
Коментиран от #21, #50
10:16 04.01.2026
3 психопата тръмп
10:18 04.01.2026
4 Боруна Лом
Коментиран от #25
10:18 04.01.2026
5 Пепо
Коментиран от #42
10:19 04.01.2026
6 Някой
10:19 04.01.2026
7 Тик- Ток
Коментиран от #47
10:19 04.01.2026
8 Ксаниба
10:20 04.01.2026
9 Факт
Коментиран от #38
10:20 04.01.2026
10 Коста
10:20 04.01.2026
11 РАЗБИРА СЕ
10:20 04.01.2026
12 Тик- Ток
Коментиран от #28
10:20 04.01.2026
13 Айде
Коментиран от #20
10:23 04.01.2026
14 Ццц
10:23 04.01.2026
15 Помнещ
Не Венецуела а американските компании ще станат много по-големи доставчици на петрол. Колкото ние спечелихме от това че американци добиват златото ни толкова и Венецуела ще спечели от петрола. Пак ще е на "концесии" срещу 1-2%. Колкото и Ирак и Либия станаха богати от това че краварите ги нападнаха и убиха "диктаторите" и заграбиха петрола им толкова и Венецуела ще спечели.
10:24 04.01.2026
16 дядо поп
10:25 04.01.2026
17 Асен
Коментиран от #27
10:25 04.01.2026
18 Усраула Лайненс
Санкции веднага за Русия, Венесуела и Китай за дето оспорват това им право
10:26 04.01.2026
19 Правилният отговор
10:27 04.01.2026
20 Пропагандатор
До коментар #13 от "Айде":"Руската пропаганда"
Хайдее на опорките - когато господарите нападат държави и ги ограбват това е "руска пропаганда", когато правят Майдани и сменят президенти пак е "руска пропаганда". Все пак каквото и да правят господарите трябва да се защитават че иначе няма шекели.
Коментиран от #29
10:28 04.01.2026
21 Питане
До коментар #1 от "Боруна Лом":Кога ли някой ще измисли алтернатива на петрола,та да увехнат всички милиардни печалби на отворилите огромна паст кравари?
10:28 04.01.2026
22 Един
10:28 04.01.2026
23 БАРС
10:28 04.01.2026
24 Бесен - Язовец
10:29 04.01.2026
25 Питане
До коментар #4 от "Боруна Лом":Като е искал,защо не го направи,а си е напълнил личните банкови сметки с милиони?
Коментиран от #31, #43
10:30 04.01.2026
26 Факти
Коментиран от #32, #56
10:32 04.01.2026
27 Запознат
До коментар #17 от "Асен":"тази страна показа че даже и да имат толкова ресурси живеят бедно"
Ами като господарите ти до сега им налагаха санкции, ембарго и блокади как да живеят. Нали ужким приказвахте за "свободна търговия" - или това са просто опорки. От друга страна пък откакто господарите ти завладяха петрола на Ирак и Либия и като почна един просперитет там и като заживяха богато не можем ги стигна.
10:32 04.01.2026
28 Нахалитети
До коментар #12 от "Тик- Ток":Да,като почнем от индианците,та до днешни времена.
10:32 04.01.2026
29 Една подробност
До коментар #20 от "Пропагандатор":Хайде стига с тази руска пропаганда.Янукович беше се споразумял с ЕС за тясно икономическо сътрудничество(не беше още подписал).Путин реагира и Янукович естествено не подписа.Украинският народ не одобри това и в последствие стана Майдана. Янукович беше сложен от Русия и се наложи той да бяга по време на тези събития. Украинците не искаха повече да бъдат управлявани т КГБ исти. Украинският народ иска да живее свободно. Откакто Путин е на власт, води войни. И винаги другите са виновни . Защо ли?
Коментиран от #36, #39
10:33 04.01.2026
30 Пушек от лулата на Шамана
Разбрахме , че те ще управляват правителството им и ще се грижат за петрола им.То така е редно.Едно правителство трябва да бъде управлявано правилно от правилните хора на друга държава.
Макарон смутолеви нещо за някакво международно право,но после се извини и се загрижи за ,,мирния преход"
Във всички статии се загуби думичката ,,де мокра сия".
Да не са я пратили на химическо чистене?
10:33 04.01.2026
31 Боруна Лом
До коментар #25 от "Питане":ТИ ДА НЕ СИ СОРОС?
10:35 04.01.2026
32 Учуден
До коментар #26 от "Факти":"второ купува петрол с отстъпка от изолирана Венецуела"
И защо Венецуела беше "изолирана" можеш ли ми каза - повтарянето на лъжи не ги прави истина.
Обачена нашите козячета пак Путин е виновен за това че господарите им са обикновени крадци.
10:35 04.01.2026
33 Копейка
10:36 04.01.2026
34 Да попитам
Коментиран от #46
10:36 04.01.2026
35 Ганчев
10:38 04.01.2026
37 БеГемот
10:39 04.01.2026
38 Факт
До коментар #9 от "Факт":Седалките в магазина се определят по времетраене. По-широки и по-удобни са за по продължително каране. В същото време поддържат тялото по-изправено за градски условия. За планина трябва да се жертва част от удобството за по-подходяща стойка за по-силен натиск. За шосе обикновено тялото е напред, седалката е тясна.
Коментиран от #45
10:39 04.01.2026
39 Пропагандатор
До коментар #29 от "Една подробност":"Путин реагира и Янукович естествено не подписа"
Ха ха ха с повтарянето на едни и същи лъжи пропаганда не става - Путин нито тогава нито сега има нещо против Украйна да влезе в ЕС - има против НАТО но както при нас искаха първо в НАТО да влезе пък тогава да мисли за ЕС.
Абе в името на праведната пропаганда ви казаха че можете да лъжете колкото си искате нали?
Коментиран от #44, #48, #59
10:39 04.01.2026
40 Пич
10:39 04.01.2026
41 пешо
Коментиран от #49
10:40 04.01.2026
42 Kaлпазанин
До коментар #5 от "Пепо":Да си враг на фаш е опасно ,а да си приятел е фатално .искат щото са алчни говеда
10:41 04.01.2026
43 койдазнай
До коментар #25 от "Питане":Мадуро искаше парите от продажбата на нефт да отиват за народа, ама нямаше никакво желание. Самият факт, че производството е спаднало 5 пъти за 15 години е показателен.
10:41 04.01.2026
44 Това са безспорни факти
До коментар #39 от "Пропагандатор":Русия стана суровинен придатък на Китай,но и Тръмп иска своят дял.
Коментиран от #51
10:42 04.01.2026
45 Защо
До коментар #38 от "Факт":Тогава някои предпочитат да карат без седалка?
10:42 04.01.2026
46 Учуден
До коментар #34 от "Да попитам":"Не беше ли заради петрола?"
Че от кога в Чечня има големи запаси от петрол - нещо си объркал географията.
Коментиран от #52
10:42 04.01.2026
47 Kaлпазанин
До коментар #7 от "Тик- Ток":Аджеба към кого расте ,кой им печата доларите и им ги дава с лихва !!!!????????
10:42 04.01.2026
49 Лошо нема
До коментар #41 от "пешо":Венецуелският петрол е най -евтиният.
10:45 04.01.2026
50 Грешка
До коментар #1 от "Боруна Лом":Паразити. Нуждаят се от чужди ресурси за собственото си оцеляване.
10:47 04.01.2026
51 Пропагандатор
До коментар #44 от "Това са безспорни факти":"Русия стана суровинен придатък на Китай,но и Тръмп иска своят дял"
Че тя цялата патардия с Украйна за какво е като почнем още от 2014 с Майдана - американците винаги са искали суровините на Русия много преди Тръмп. То за това краварника е "най-богатата държава на света" защото краде от целия този свят включително и от нас - ама който си дава ресурсите доброволно е "демократ" а ако не ги даваш ставаш "диктатор".
Та сега вашата работа е да ни убедите в това ама нещо не ви се получава.
10:47 04.01.2026
52 Неука копейка
До коментар #46 от "Учуден":Петролът е играл ключова роля в историята на Чечения, особено след откриването му през 90-те години на 20-ти век, което допринесе за развитието ѝ, но също така и за конфликтите, тъй като регионът с богати петролни залежи често е бил обект на руско влияние и борба за контрол.
.
Коментиран от #54
10:47 04.01.2026
54 Учуден
До коментар #52 от "Неука копейка":"особено след откриването му през 90-те години на 20-ти век"
Ха ха ха и на кое място са в света по залежи на петрол и колко от световния добив се пада на Чечня можеш ли ми каза - то в България по Плевенско са открили петрол и го добиваме.
Както казах повтарянето на лъжи не ги прави истина но задачата ви е да оправдаете господарите си че не са най-обикновени крадци.
Коментиран от #57
10:52 04.01.2026
55 То Убо ама
Коментиран от #58
10:54 04.01.2026
56 Кух
До коментар #26 от "Факти":Значи според теб Путин е виновен, затова че Китай КУПУВА много петрол от изкуствено задушената от Кравария Венецуела. В безмислената ти нелогична драсканица има само една истина - Китай КУПУВА, а Кравария ВЗИМА чрез незаконни военни операции - тоест КРАДЕ
10:56 04.01.2026
57 Костадинов
До коментар #54 от "Учуден":Кремъл напада всеки съсед който има някакви залежи.Това в жизнено важно за държава която не пройзвежда нищо освен оръжия.Цялата икономика на федерацията се крепи на износ на полезни изкопаеми.Затова нападнаха и Украйна.
Коментиран от #60
10:58 04.01.2026
58 Питащ
До коментар #55 от "То Убо ама":"Защо Путин не успя да спаси приятеля си Мадуро"
Ами защо Тръмп и коалицията на лаещите не успяха да спасят зеления Клоун. Пък Мадуро е просто един човек а вицепрезидента който пое властта е в Москва и американците са много далеч още от венецуелския петрол. То и в Сирия ужким не можаха да спасят Асад пък руските бази са си още там.
Коментиран от #61
10:59 04.01.2026
59 койдазнай
До коментар #39 от "Пропагандатор":Това е откровена лъжа. Путин направи всичко, Украйна да не започне преговори за присъединяване към ЕС. Янукович беше обещал по време на изборите, че ще подпише асоциирано членство с ЕС, и когато под натиска на Путин отказа, то започна "Евромайдана". Лично Путин обясняваше многократно, че членството на Украйна в ЕС, ще я унищожи икономически.
Е, сега Путин я унищожава физически, защото те отказват да му се подчинят.
Коментиран от #62
11:00 04.01.2026
60 Учуден
До коментар #57 от "Костадинов":"Това в жизнено важно за държава която не пройзвежда нищо освен оръжия"
А в краварника какво друго освен оръжия произвеждат можеш ли ми каза - нещо американско произведено в САЩ да си си купил. И от кога в Украйна има петрол.
11:01 04.01.2026
61 То Убо ама
До коментар #58 от "Питащ":Като се събудиш виж случайно да не си бръкнал в контакта
11:02 04.01.2026
62 Пропагандатор
До коментар #59 от "койдазнай":"Янукович беше обещал по време на изборите, че ще подпише асоциирано членство с ЕС, и когато под натиска на Путин отказа, то започна "Евромайдана"
Защо ли всички козячета получават колективна амнезия - и видиш ли "Майдана" ето така от само себе си започнал и снайперистите случайно се оказали там и господарите им никакви пари не са дали за да се случи - само че Виктория Нюланд друго каза ама те не го помнят.
Също като при нас обвързаха членството на Украйна с влизане в НАТО ама пропагандата се мъчи с лъжи друго да издокара. То няма да е пропаганда ако не лъжат.
11:07 04.01.2026
63 Гост
Лицемерна нация, налагаща възгледите си навсякъде по света, с оправданието, че разнася демокрация и правдини.
11:08 04.01.2026