Египет губи годишно по 9 милиарда долара заради кризата в Червено море

Египет годишно губи над 9 млрд. USD приходи от Суецкия канал поради ситуацията с корабоплаването в Червено море. Египетският външен министър Бадр Абдел Ати цитира тези данни по време на реч в Ню Делхи.

„Ние пострадахме най-много от ескалацията в Червено море: Египет губи над 9 млрд. USD годишно и е изправен пред нетни загуби“, подчерта египетският външен министър. Той добави, че 20-25 кораба на ден преминават през Суецкия канал в двете посоки, в сравнение с над 75 кораба дневно преди ескалацията. Абдел Ати отбеляза, че Кайро „се ангажира с редица партньори, включително Русия, ЕС, Индия, Китай и САЩ, за да разреши настоящата ситуация“.

Приходите на Египет от експлоатацията на Суецкия канал преди новия кръг на ескалация в Близкия изток достигнаха 10 млрд. USD. Паричните постъпления от канала са един от основните източници на приходи за египетския бюджет и важен източник на чуждестранна валута. От есента на 2023 г. обаче Египет губи приходи от използването на канала, тъй като много кораби все още са принудени да променят маршрутите си от страх от обстрел от части на бунтовническото йеменско движение Ансар Аллах (хути), атакуващи търговски флот в пролива Баб ел-Мандеб в знак на солидарност с палестинското движение Хамас.