Куба въвежда плаващ валутен курс

Ръководството на Куба реши да въведе плаващ валутен курс, за да стабилизира икономиката и да възстанови конвертируемостта на кубинското песо, според вестник Гранма.

В момента официалният фиксиран валутен курс на долара в републиката е 24 песос за юридически лица и 120 песос за физически лица при обмяна на пари в брой в банкови клонове. Отбелязва се, че от 18 декември Централната банка на Куба ще публикува ежедневно данни за плаващия валутен курс, базирани на данни за търсенето и предлагането на чуждестранна валута.

Решението се основава на „обективното наличие на несъответствия между официалните валутни курсове и реалните стойности, отразяващи недостиг на чуждестранна валута“. В момента обменният курс на долара на черния пазар надхвърля 400 песос.

Властите заявяват, че целта на въвежданите мерки е да се стимулира притокът на чуждестранна валута на валутния пазар, което би трябвало да осигури източници на финансиране за дейността му и да намали ролята на неформалния пазар. Няма да има незабавен преход към плаващ валутен курс: за определен период, чийто срок ще бъде обявен по-късно, текущите валутни курсове ще продължат да се прилагат за определени транзакции.