Новини
Бизнес »
Куба въвежда плаващ валутен курс

Куба въвежда плаващ валутен курс

18 Декември, 2025 15:11 388 3

  • куба-
  • валута-
  • песо-
  • плаващ курс-
  • икономика-
  • стабилизиране

Цлета на мярката е стабилизиране на икономиката и възстановяване конвертируемостта на кубинското песо

Куба въвежда плаващ валутен курс - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ръководството на Куба реши да въведе плаващ валутен курс, за да стабилизира икономиката и да възстанови конвертируемостта на кубинското песо, според вестник Гранма.

В момента официалният фиксиран валутен курс на долара в републиката е 24 песос за юридически лица и 120 песос за физически лица при обмяна на пари в брой в банкови клонове. Отбелязва се, че от 18 декември Централната банка на Куба ще публикува ежедневно данни за плаващия валутен курс, базирани на данни за търсенето и предлагането на чуждестранна валута.

Решението се основава на „обективното наличие на несъответствия между официалните валутни курсове и реалните стойности, отразяващи недостиг на чуждестранна валута“. В момента обменният курс на долара на черния пазар надхвърля 400 песос.

Властите заявяват, че целта на въвежданите мерки е да се стимулира притокът на чуждестранна валута на валутния пазар, което би трябвало да осигури източници на финансиране за дейността му и да намали ролята на неформалния пазар. Няма да има незабавен преход към плаващ валутен курс: за определен период, чийто срок ще бъде обявен по-късно, текущите валутни курсове ще продължат да се прилагат за определени транзакции.


Куба
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 4 Отговор
    Ганчо е на плаващ валутен курс, откакто се домъкнаха ПП-тата - нарича се галопираща инфлация.

    15:12 18.12.2025

  • 2 Колко е реалният курс на лева?

    1 3 Отговор
    Ако не се поддържа изкуствено с мииарди заеми?

    15:16 18.12.2025

  • 3 Сила

    2 0 Отговор
    След революцията в Куба се произвеждат само митинги , манифестации и малолетни проститутки !!! "Социализъм или смърт " викаше Кастро от трибуните десетилетия наред ....и ето го социализЪма !!! А без подкрепата на СИВ и СССР остана само смърт и разруха !!!

    15:23 18.12.2025