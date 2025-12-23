Ким Чен Ун и дъщеря му демонстрират икономическия и туристически напредък на страната

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун присъства на церемониите по откриването на хотели в туристическа зона на страната с дъщеря си Джу Ае, като се стреми да подчертае икономическия напредък на страната преди ключов партиен конгрес, който ще се проведе в началото на следващата година.

Пет хотела отвориха врати в събота и неделя в туристическата зона Самджион в Северна Корея, в североизточната част на Корейския полуостров, близо до границата с Китай, съобщи държавната медия KCNA.

Ким, който присъства на церемониите в събота, разгледа луксозните хотели с дъщеря му Джу Ае, показват снимки от държавните медии.

Някои анализатори смятат тийнейджърската дъщеря на Ким за фаворит за следващия лидер на страната.

Ким каза, че хотелите са „ясно доказателство за нарастващия статус на нашия народ и потенциала за развитие на нашата страна“, според KCNA.

Севернокорейският лидер е присъствал на множество церемонии по откриването на съоръжения през последния месец, включително откриването на три регионални фабрики само миналата седмица.

Очаква се Северна Корея да проведе първия си партиен конгрес от 5 години насам в началото на 2026 г., където се очаква да бъде представен нов план за развитие за идните 5 години. Държавни медии като „Родонг Синмун“ призовават за всеобхватни обществени усилия за завършване на големи проекти преди срещата.