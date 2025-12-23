Новини
Ким Чен Ун и дъщеря му демонстрират икономическия и туристически напредък на страната

23 Декември, 2025 15:21 533 4

Севернокорейският лидер е присъствал на множество церемонии по откриването на съоръжения през последния месец

Ким Чен Ун и дъщеря му демонстрират икономическия и туристически напредък на страната - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун присъства на церемониите по откриването на хотели в туристическа зона на страната с дъщеря си Джу Ае, като се стреми да подчертае икономическия напредък на страната преди ключов партиен конгрес, който ще се проведе в началото на следващата година.

Пет хотела отвориха врати в събота и неделя в туристическата зона Самджион в Северна Корея, в североизточната част на Корейския полуостров, близо до границата с Китай, съобщи държавната медия KCNA.

Ким, който присъства на церемониите в събота, разгледа луксозните хотели с дъщеря му Джу Ае, показват снимки от държавните медии.

Някои анализатори смятат тийнейджърската дъщеря на Ким за фаворит за следващия лидер на страната.

Ким каза, че хотелите са „ясно доказателство за нарастващия статус на нашия народ и потенциала за развитие на нашата страна“, според KCNA.

Севернокорейският лидер е присъствал на множество церемонии по откриването на съоръжения през последния месец, включително откриването на три регионални фабрики само миналата седмица.

Очаква се Северна Корея да проведе първия си партиен конгрес от 5 години насам в началото на 2026 г., където се очаква да бъде представен нов план за развитие за идните 5 години. Държавни медии като „Родонг Синмун“ призовават за всеобхватни обществени усилия за завършване на големи проекти преди срещата.


Северна Корея
  • 1 майор Михов

    2 1 Отговор
    Машала, машала!
    Много сладка девойка.
    Но таткото възкисел.

    15:27 23.12.2025

  • 2 Варненец

    2 1 Отговор
    На снимката, единствения дебел севернокореец. Напредък има, нали? 🤣

    Коментиран от #3

    15:30 23.12.2025

  • 3 майор Михов

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Варненец":

    Ти пък корейци ли заглеждаш?
    Момата рекох е много елегантна, а нашите дибидюс чалгета са далеч от такава естетика.

    15:34 23.12.2025

  • 4 Лопата Орешник

    1 0 Отговор
    Момата е арна! Ако можеш я загради, много ще си влиятелен! Зестрата включва и една атомна бомба!!

    15:43 23.12.2025