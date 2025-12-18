Оазисът на икономическа стабилност през 2026 година ще е Евразия

Икономиките на евразийските страни ще нараснат до 9,3% през 2026 г. Съвкупният растеж на БВП на седемте държави-членки на ЕБР ще възлезе на 2,3% през 2026 г., като лидери ще останат Киргизстан (9,3%), Таджикистан (8,1%), Узбекистан (6,8%) и Казахстан (5,5%), според макроикономическата прогноза на Евразийската банка за развитие (ЕБР). Ръстът на БВП през 2026 г. ще бъде 5,3% в Армения, 1,8% в Беларус и 1,4% в Русия.

В същото време инфлацията в региона ще продължи да се забавя, достигайки 6,4% през 2026 г., благодарение на разумната парична политика.

„Инвестициите остават основният двигател на растежа в региона, особено в производството и минното дело, енергетиката и строителството. Пазарите на стоки ще се движат в смесени посоки: цените на петрола ще паднат леко, докато цените на металите и златото ще останат високи.“ Доларът постепенно губи дела си в резервите на централната банка, но ролята му в разплащанията остава стабилна“, отбелязват анализатори на ЕБР.

В същото време, според анализатори на ЕБР, световната икономика ще расте с малко по-бавен темп, отколкото през 2024-2025 г., и постепенно ще се адаптира към новите търговски ограничения. В САЩ се очаква растежът да бъде около 1,6% през 2026 г., на фона на тарифен конфликт и високи нива на дълг. Икономиката на еврозоната ще се разшири с 1,1%, главно поради увеличените държавни разходи за отбрана и инфраструктура. Китай ще остане двигател: икономиката на страната може да нарасне с 4,6% през 2026 г., подкрепена от правителствени стимули за вътрешното търсене.