Оазисът на икономическа стабилност през 2026 година ще е Евразия

18 Декември, 2025 10:21 553 12

Евразийските икономики ще нараснат до 9,3% през идната година

Оазисът на икономическа стабилност през 2026 година ще е Евразия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Икономиките на евразийските страни ще нараснат до 9,3% през 2026 г. Съвкупният растеж на БВП на седемте държави-членки на ЕБР ще възлезе на 2,3% през 2026 г., като лидери ще останат Киргизстан (9,3%), Таджикистан (8,1%), Узбекистан (6,8%) и Казахстан (5,5%), според макроикономическата прогноза на Евразийската банка за развитие (ЕБР). Ръстът на БВП през 2026 г. ще бъде 5,3% в Армения, 1,8% в Беларус и 1,4% в Русия.

В същото време инфлацията в региона ще продължи да се забавя, достигайки 6,4% през 2026 г., благодарение на разумната парична политика.

Инвестициите остават основният двигател на растежа в региона, особено в производството и минното дело, енергетиката и строителството. Пазарите на стоки ще се движат в смесени посоки: цените на петрола ще паднат леко, докато цените на металите и златото ще останат високи.“ Доларът постепенно губи дела си в резервите на централната банка, но ролята му в разплащанията остава стабилна“, отбелязват анализатори на ЕБР.

В същото време, според анализатори на ЕБР, световната икономика ще расте с малко по-бавен темп, отколкото през 2024-2025 г., и постепенно ще се адаптира към новите търговски ограничения. В САЩ се очаква растежът да бъде около 1,6% през 2026 г., на фона на тарифен конфликт и високи нива на дълг. Икономиката на еврозоната ще се разшири с 1,1%, главно поради увеличените държавни разходи за отбрана и инфраструктура. Китай ще остане двигател: икономиката на страната може да нарасне с 4,6% през 2026 г., подкрепена от правителствени стимули за вътрешното търсене.


  • 1 Трол

    2 0 Отговор
    Най-вече България.

    10:23 18.12.2025

  • 2 Къде ще бъде 26-та година

    7 2 Отговор
    Европейският съюз с ,, умните ,, брюкселски зелки.
    А и ние влизаме в еврозоната.... Това е моят въпрос.
    Искате ли да прогнозирам или вие го знаете.

    Коментиран от #5, #10

    10:25 18.12.2025

  • 3 Четирихилядници

    3 3 Отговор
    Мpъcни копейки, защо пишете такива неща?!
    Значи да наливаш пари в безкрайната перемога и контранаступи на Украйна, за да има за зеления и приближените му, не е финансово изгодно ли?

    10:26 18.12.2025

  • 4 Механик

    4 1 Отговор
    Е как Евразия бе? Ми клуба на богатите???

    Коментиран от #7, #12

    10:31 18.12.2025

  • 5 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Къде ще бъде 26-та година":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?


    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #6

    10:32 18.12.2025

  • 6 провинциалист

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Яко е, заминавай, събери смелост и пробвай сам, не чакай другите да ти дадат жокери!

    10:34 18.12.2025

  • 7 Е па заминавай за Евразия

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    С 2 долара на ден все ще преживееш някак си. Дедовият ли ми търсиш още в ЕС?

    10:36 18.12.2025

  • 8 Нещо

    5 3 Отговор
    не съм чул нито един европеец да бяга в Киргизстан и Узбекистан. Виж, обратното да: на морето половината черноработници са именно от централна Азия и Беларус. Сигурно не са разбрали че техните страни са рай и затова са се объркали да дойдат в загниващия ЕС да сменят чаршафи и да ни сервират напитки :)

    10:37 18.12.2025

  • 9 Хасковски каунь

    0 1 Отговор
    Ей така става
    когато жена те управлява

    10:38 18.12.2025

  • 10 О не... не...

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Къде ще бъде 26-та година":

    Спести ни глупостите си...

    10:40 18.12.2025

  • 11 финасов будител

    2 1 Отговор
    скоро писах, че 100 лева за пенсии, се връщат отново в държавата като 100 лева чрез ДДС само, защото след всяко вземане на ДДС остава остатък от тези 100 лева, които отново се облагат с ДДС, докато всички се върнат в държавата. Но нови 100 лева в икономиката правят над 100 лева ново БВП всяка година, Всичките цени са просто добавена стойност, за всички по веригата на услугите и стоките. България си удвоява БВП от 2004-2008г. защото всички взимат заеми и удвояват дългът, съответно потребление и инвестиции скачат, но и населението забогатява с 1000 милиарда лева - 10 пъти повече от БВП, на база, че движимото е на световни цени, свободен пазар е световни цени, но земята и недвижимите имоти, цената на фирмите скача 5-10 пъти. Може би си мислиш, че парите са само банкноти, в банките парите са дадени за заеми, в това са вложени спестяванията, а другите пари са м материалните неща и не само материалните, което също е пари. Япония, Китай и Швейцария имат най-много широки пари - но нямат инфлация. Инфлацията е лоша конкуренция и слаб пазар - тоест нисък оборот. Повече потребители е повече оборот - повече сделки - което е стимул за конкуренция и сваляне на цени.

    10:43 18.12.2025

  • 12 Не се занимавай с клуба на богатите..

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    Заминавай за Евразия, там в Туркменистан търсят механици и ще ти навият лява резба.

    10:46 18.12.2025