САЩ възстановяват автомобилната си индустрия благодарение на митата

САЩ възстановяват автомобилната си индустрия благодарение на новата тарифна политика на американската администрация, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за Politico.

„Поради митата всички американски автомобилни компании се връщат в САЩ“, каза той. Според Тръмп, заради „глупавите“ президенти, както и заради американските лидери, които „нямаха бизнес нюх“, САЩ „загубиха 58% от автомобилния си бизнес“. „Преди имахме монопол на световния автомобилен пазар; имахме всичко“, твърди американският лидер.

Според Тръмп, инвестициите от 18 трлн. USD в американската икономика през последните месеци са довели до това автомобилните компании да върнат производството си в Америка. Той добави, че подобни инвестиции ще създадат „повече работни места, отколкото някога сте виждали“ в САЩ.