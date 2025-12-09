Новини
САЩ възстановяват автомобилната си индустрия благодарение на митата
9 Декември, 2025 15:07 915 7

Тръмп: Преди имахме монопол на световния автомобилен пазар

САЩ възстановяват автомобилната си индустрия благодарение на митата - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

САЩ възстановяват автомобилната си индустрия благодарение на новата тарифна политика на американската администрация, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за Politico.

„Поради митата всички американски автомобилни компании се връщат в САЩ“, каза той. Според Тръмп, заради „глупавите“ президенти, както и заради американските лидери, които „нямаха бизнес нюх“, САЩ „загубиха 58% от автомобилния си бизнес“. „Преди имахме монопол на световния автомобилен пазар; имахме всичко“, твърди американският лидер.

Според Тръмп, инвестициите от 18 трлн. USD в американската икономика през последните месеци са довели до това автомобилните компании да върнат производството си в Америка. Той добави, че подобни инвестиции ще създадат „повече работни места, отколкото някога сте виждали“ в САЩ.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Йо Хо Хо и бутилка ром

    5 1 Отговор
    Тоя иска само той да има и всички да му плащат...скоро ше си каже желанията пред св. Петър, да видим ще го пуснат ли да иде в Рая или ще го изпратят с розов Кадилак в Ада.

    15:14 09.12.2025

  • 2 побърканяк

    7 3 Отговор
    И къде ще си продават "страхотните" таралясниците.

    15:19 09.12.2025

  • 3 Хм Хм

    6 6 Отговор
    По-скапани от американските коли са само руските... Опаа, май вече няма руски. Както и да е, можем и без въпросните два вида автомобили.

    15:30 09.12.2025

  • 4 Асен

    10 3 Отговор
    Тръмп за това мрази Европа и Азия защото колите са по качествени от Американските таралясници.

    15:30 09.12.2025

  • 5 Междувременно реалността

    4 1 Отговор
    "Броят на уволнените достигна петгодишен връх"

    15:41 09.12.2025

  • 6 Анонимен

    3 1 Отговор
    Ако обиколите обявите, ще видите субарута внесени от САЩ. И това са 10 годишни коли. Има си някаква причина да си струва транспорта и технотест.

    15:58 09.12.2025

  • 7 Американски консерви

    1 0 Отговор
    До преди 70 години може би са правили коли, но след това само боклуци.

    16:44 09.12.2025