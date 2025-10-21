Конференция ще представи България като луксозна дестинация

Първата специализирана Конференция „Развитие на луксозния туризъм в България“ ще се проведе на 23 октомври 2025 г. от 10 ч. в хотел InterContinental Sofia.

Събитието ще събере водещи инвеститори, представители на хотели, туроператори, ресторантьори, мениджъри, транспортни фирми, СПА центрове и гости.

На него ще участват над 100 представители на бизнеса, за да бъдат обсъдени тенденциите, перспективите и възможностите за развитие на луксозния туризъм в България.

Конференцията ще бъде открита от министъра на туризма Мирослав Боршош. Идеята е събитието да представи проблемите пред сектора и тяхното решаване от страна на държавата и бизнеса.

Целта е издигането и представянето на България като по-висок клас туристическа дестинация.

Конференцията се организира от списание Travel&Lifestyle. Партьори са "Евродизайн системс", InterContinental Sofia, Print.bg, Sono Paulina.