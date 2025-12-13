Банско откри сезона с пистите под Тодорка

При невероятни добри зимни условия във високата част на курорта Банско днес бе открит ски сезон 2025-26, предаде travelnews.bg. Всъщност пистите под връх Тодорка в момента са единственото място у нас, където могат да се карат ски и то на естествен сняг. За първи път всички активности бяха във високата планина. Специален гост бе Джорджо Рока.

50-годишният ас в ските е един от петимата с по 5 поредни победи на слалом в Световната купа. С такова постижение могат да се похвалят още Ингемар Стенмарк, Марк Жирардели, Алберто Томба и Марсел Хиршер. Рока печели през сезон 2005/2006 и малката световна купа в слалома. В 17-годишната си кариера Рока има 11 победи за Световната купа и общо 22 подиума. Във вечната ранглиста по успехи за Световната купа той заема десета позиция. Роденият в Шур (Швейцария) алпиец има от Световни първенства 2 бронзови медала на слалом - Санкт-Мориц през 2003 и Бормио през 2005. Рока има и трето място в Комбинацията през 2005г. По-слабо се е представял само на Олимпиадата, където върхът му е петото място в комбинацията от игрите в Торино през 2006 година.

По традиция тук е носителят на пет световни купи Марк Жирардели. Двамата направиха майсторски спускания като лидери на отборите на шампионите. По традиция голям интерес имаше и играта “Ловци на съкровища”, в която гостите ще можеха да спечелят големи награди. Играта също за първи път се проведе във високата част на планината. И тази година за откриването на сезона се стекоха хиляди приятели на белите спортове, както и туристи от различни националности.

В Банско успяхме да удовлетворим желанието на много скиори и сноубордисти, които копнеят за сняг. Това каза маркетинг директорът на концесионера на Ски зона Банско „Юлен“ АД Иван Обрейков на пресконференция при откриването днес на зимния сезон в планинския курорт.

Обрейков изрази надежда скоро да има повече сняг, с което да започне подготовката и за Световната купа по сноуборд, която ще се проведе в зимния ни курорт през януари.

Банско започва регулярно да работи от днес до 12 април, когато е и краят на сезона. В момента работят три писти - Плато 1 и 2, както и Бъндерица 2 (само над междинна станция). Ще увеличаваме пистите, стига да има подходящи температури, за да започне производството на изкуствен сняг, обясни Обрейков.

По отношение на новостите в зоната, Обрейков коментира, че има нови машини за обработка на сняг. През миналата година са сменени и оръдията за сняг по ски пътя. Те са изключително продуктивни и при подходящи температури за три дни може да се заснежи 7-километровата писта, стана извесстно още на пресконференцията. Това е най-атрактивният път до Банско, каза още маркетинг директорът на „Юлен“ АД и посочи, че това е „десерта в края на деня - да се спуснеш по ски пътя за Банско“.