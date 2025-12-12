Как Япония преобръща традициите

През октомври Япония получи първата си жена министър-председател, Санае Такаичи. Нейният възход беше приветстван като новаторски момент за японските жени, но някои се опасяват, че консервативната ѝ политика няма да промени ситуацията с неравенството между половете в страната.

Има едно нещо, за което както нейните поддръжници, така и критици са съгласни - Япония се нуждае от повече жени на ръководни позиции както в бизнеса, така и в правителството.

Страната има забележително ниско равенство между половете в сравнение с високото си ниво на икономическо развитие, пише в свои аналитичен материал The New York Times. Тази година тя се класира на 118-то място от 148 държави в индекса за разликата между половете на Световния икономически форум. Това я прави най-зле представящата се сред 38-те държави-членки на групата на свободните пазарни демокрации на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Японското правителство си постави за цел 30% от лидерските позиции във всички сектори на обществото да се заемат от жени до 2020 г., но в края на същата година срокът беше тихо отложен с едно десетилетие. Към момента нивото на жените на лидерски позиции в бизнеса е 11,1%.

Промяната бавно настъпва

„Япония всъщност свърши наистина добра работа по увеличаване на участието на жените на пазара на труда“, казва Юмико Мураками, съосновател на MPower Partners, първата японска компания за рисков капитал (VC), ръководена от жени. Фирмите за рисков капитал инвестират в стартиращи компании.

Процентът на работещите жени на възраст 15-64 години непрекъснато се е увеличавал през последните 15 години, надминавайки средния за ОИСР в началото на 2010-те и надхвърляйки 77% тази година.

Сред основните проблеми в Япония е фактът, че жените печелят средно само 70% до 80% от заплатите на своите колеги мъже, според правителствено проучване от 2024 г. Това е нещо, което Мураками и нейните съоснователи се стремят да променят.

Половият дисбаланс - жени предприемачи и мъже инвеститори, е довел до случаи на сексуален тормоз. Повече от половината жени предприемачи са заявили, че са преживели сексуален тормоз през последната година, според проучване от 2024 г.

Темата привлича все по-голямо медийно внимание в Япония, като няколко жертви съобщават за сексуално посегателство или са били подложени на натиск да разменят сексуални услуги за инвестиции. Министерството на икономиката, търговията и промишлеността обяви правителствено проучване през август 2025 г., за да оцени обхвата на проблема.

Startup Lady е организация за подкрепа, фокусирана върху жени основатели на компании - и безопасността е ключов проблем. Моеко Сузуки е съосновател на организацията със своите бизнес партньори преди десетилетие, когато осъзнават, че в Япония има празнина в подкрепата за амбициозни или ранни жени предприемачи от всички националности.

„Започнахме да мислим, че трябва да създадем безопасно пространство за жените, както и място, където жените предприемачи да се събират, да говорят за бизнес, да се успокоят и да придобият нагласа“, казва Сузуки. „Искахме да създадем място, което е много, много безопасно за жените предприемачи в Япония, дори и да не са японки.“

Досега обаче събитията са привлекли повече жени предприемачи, които не са японски, отколкото японски. Сузуки казва, че в Япония все още липсват женски модели за подражание, които да вдъхновяват по-младите поколения.

Половите стереотипи продължават да съществуват в образованието. Страната има един от най-ниските проценти на студентки в специалностите от областта на природните науки (науки, технологии, инженерство и математика) в сравнение с други страни от ОИСР. В Токийския университет, считан за една от най-престижните образователни институции в Япония, само 20% от студентите са жени, а още по-малко са изследователи.

За да се справи с това, университетът стартира инициатива, наречена UTokyo Gender Equality #WeChange, през 2022 г. Целта е да се увеличи съотношението на жените преподаватели от 16% през 2022 г. до 25% до края на академичната 2027 година. За да се постигне това, университетът предоставя субсидии на катедри, които наемат жени преподаватели, като в някои случаи субсидира разходите за новоназначените за период до три или пет години. Досега съотношението се е увеличило до почти 18%.

Несъмнено най-видимият модел за подражание за жените в Япония обаче е новоизбраният министър-председател Санае Такаичи, която ръководи Либерално-демократическата партия (ЛДП) на Япония. Някои аплодират нейния възход като разбиване на стъкления таван в страна, която има изключително ниско политическо овластяване на жените в сравнение с колегите си от ОИСР.

Други обаче се оплакват от нейните консервативни възгледи, като например противопоставянето ѝ на предложеното законодателство, което би позволило на жените да запазват отделни фамилни имена след брака.

„Разбирам, че някои хора са окуражени от идеята, че една жена може да стане министър-председател, но не мисля, че това ще доведе до реализиране на политики за равенство между половете“, казва младежката активистка Момоко Ноджо.

Но в страна, която се опитва да отвори вратите за повече жени лидери във всички сектори, е невъзможно да се пренебрегне значението на избирането на Санае Такаичи. Независимо дали някои я смятат за пример за подражание или не, е създаден прецедент, че жените в Япония могат да станат лидери на самия връх.