Новини
Бизнес »
Исторически високи приходи за TUI

23 Декември, 2025 15:51 584 0

  • tui-
  • туроператор-
  • германия-
  • резултати-
  • ръст-
  • рекорд-
  • европа-
  • туризъм

Един от най-големите туроператори в Европа

Исторически високи приходи за TUI - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

TUI, който е сред най-големите туристически оператори в Европа, се похвали с най-високите годишни приходи в историята си, позовавайки се на изключителна възвръщаемост от ваканционни преживявания.

Германската фирма отчете ръст на основните приходи от 12,6% на постоянна валутна база до близо 1,46 млрд. EUR за годината до 30 септември, като приходите се увеличиха с 4,4%, пише Daily Sabah.

Печалбата преди данъци се е повишила с 20% до 1,03 млрд. EUR. Групата заяви, че се очаква печалбите да нараснат през следващата година с между 7% и 10%, докато приходите се очаква да нараснат с по-бавно увеличение от 2% до 4%.

От компанията заяви, че ранните признаци за лятото на 2026 г. са „положителни“, „с резервирани приходи, които са далеч напред в това, което остава предизвикателна оперативна среда“.

Най-популярните дестинации за следващата година отново включват Гърция, Балеарските острови и Турция. По-рано през септември компанията обяви планове за откриване на два нови хотела в Турция през следващата година.

Рекордните годишни печалби за 2025 г. надминават актуализираните насоки, дадени от фирмата през август, когато тя повиши перспективите си след солидно лятно търсене.

Себастиан Ебел, главен изпълнителен директор на TUI Group, заяви: „В силно конкурентна пазарна среда постигнахме най-добрия резултат в историята на компанията и надминахме прогнозата за EBIT (печалба преди лихви и данъци) за цялата 2025 година". Той допълни, че групата разширява използването на изкуствен интелект, което според него е „чудесна възможност за TUI“.

„Правим нашето съдържание видимо с изкуствен интелект и резервируемо с изкуствен интелект – например чрез партньорства като Mindtrip".


Германия
