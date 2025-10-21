Украйна ограничава потреблението на ток в промишлеността

„Укренерго“ наложи ограничения за потреблението на електроенергия за промишлеността в цялата страна за втори пореден ден.
„Днес графиците за ограничаване на мощността за промишлените потребители ще бъдат в сила от 16:00 до 20:00 часа във всички региони на Украйна“, съобщи компанията в своя Telegram канал.
Предишен ден подобни ограничения за промишлените потребители бяха в сила от 6:00 до 22:00 часа.
„Укренерго“ съобщи също, че към сутринта на 21 октомври е имало мащабни прекъсвания на електрозахранването в Черниговска област. „Значителна част от региона, включително регионалният център, остана без ток“, отбелязаха те. „Критична инфраструктура е превключена на генератори.“
По-рано Черниговводоканал съобщи, че Чернигов е без ток, няма водоснабдяване, а съоръженията на компанията се захранват от алтернативни източници на енергия. В понеделник вечерта северната Черниговска област остана без ток поради повреди по енергийните съоръжения, съобщи местната регионална енергийна компания. Във вторник вечерта украинското издание ТСН съобщи за експлозии в региона.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
14:23 21.10.2025
2 Красимир
14:23 21.10.2025
3 Хахахаха😂😂😂😂
14:42 21.10.2025
4 Авто маниак
14:52 21.10.2025
5 Баламата
14:56 21.10.2025
6 до последния украиинец
че идват 10 годишните келееши, време им е и на тях
Коментиран от #7
15:10 21.10.2025
7 456
До коментар #6 от "до последния украиинец":Можеме да им изпратим тези двете където с ножове се оправят. Те поне са 15 годишни и точно са си за там
15:12 21.10.2025