Украйна ограничава потреблението на ток в промишлеността
  Тема: Украйна

21 Октомври, 2025 14:21 557 7

  • украйна-
  • електричество-
  • промишленост-
  • режим

„Укренерго“ налага ограничението за втори пореден ден

Украйна ограничава потреблението на ток в промишлеността - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

„Укренерго“ наложи ограничения за потреблението на електроенергия за промишлеността в цялата страна за втори пореден ден.

„Днес графиците за ограничаване на мощността за промишлените потребители ще бъдат в сила от 16:00 до 20:00 часа във всички региони на Украйна“, съобщи компанията в своя Telegram канал.

Предишен ден подобни ограничения за промишлените потребители бяха в сила от 6:00 до 22:00 часа.

„Укренерго“ съобщи също, че към сутринта на 21 октомври е имало мащабни прекъсвания на електрозахранването в Черниговска област. „Значителна част от региона, включително регионалният център, остана без ток“, отбелязаха те. „Критична инфраструктура е превключена на генератори.“

По-рано Черниговводоканал съобщи, че Чернигов е без ток, няма водоснабдяване, а съоръженията на компанията се захранват от алтернативни източници на енергия. В понеделник вечерта северната Черниговска област остана без ток поради повреди по енергийните съоръжения, съобщи местната регионална енергийна компания. Във вторник вечерта украинското издание ТСН съобщи за експлозии в региона.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 8 Отговор
    при другата наСССССранейска республика , как е?

    14:23 21.10.2025

  • 2 Красимир

    10 0 Отговор
    Перемога

    14:23 21.10.2025

  • 3 Хахахаха😂😂😂😂

    10 0 Отговор
    Как няма да го ограничи, нито промишленост нито ток, нито раб. ръка и остана! Много поздрави на украинският народ от Борето Джонсън!😂😂😂😂😂

    14:42 21.10.2025

  • 4 Авто маниак

    9 0 Отговор
    Каквото са посяли това ще си пожънат.

    14:52 21.10.2025

  • 5 Баламата

    5 0 Отговор
    Да продължат без ток.Нали от 20 свалят 25?

    14:56 21.10.2025

  • 6 до последния украиинец

    2 0 Отговор
    пунсаха ли вече 12 годишните укрии да се бият на фронта

    че идват 10 годишните келееши, време им е и на тях

    Коментиран от #7

    15:10 21.10.2025

  • 7 456

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "до последния украиинец":

    Можеме да им изпратим тези двете където с ножове се оправят. Те поне са 15 годишни и точно са си за там

    15:12 21.10.2025