Украйна ограничава потреблението на ток в промишлеността

„Укренерго“ наложи ограничения за потреблението на електроенергия за промишлеността в цялата страна за втори пореден ден.

„Днес графиците за ограничаване на мощността за промишлените потребители ще бъдат в сила от 16:00 до 20:00 часа във всички региони на Украйна“, съобщи компанията в своя Telegram канал.

Предишен ден подобни ограничения за промишлените потребители бяха в сила от 6:00 до 22:00 часа.

„Укренерго“ съобщи също, че към сутринта на 21 октомври е имало мащабни прекъсвания на електрозахранването в Черниговска област. „Значителна част от региона, включително регионалният център, остана без ток“, отбелязаха те. „Критична инфраструктура е превключена на генератори.“

По-рано Черниговводоканал съобщи, че Чернигов е без ток, няма водоснабдяване, а съоръженията на компанията се захранват от алтернативни източници на енергия. В понеделник вечерта северната Черниговска област остана без ток поради повреди по енергийните съоръжения, съобщи местната регионална енергийна компания. Във вторник вечерта украинското издание ТСН съобщи за експлозии в региона.