Киев ще похарчи 66 милиарда долара за военни нужди през 2026 година

Украинският бюджет за 2026 г., одобрен от Върховната рада, предвижда разходи за отбрана в размер на 2,8 трилиона гривни (66 млрд. USD). Премиерът Юлия Свириденко обяви това в своя Telegram канал след парламентарното заседание, на което бюджетът беше одобрен.
„Следващата година ще похарчим 2,8 трилиона гривни за армията, което е почти 60% от всички разходи“, написа тя.
Държавният бюджет за 2025 г. първоначално включваше разходи за отбрана в размер на 2,22 трилиона гривни (52,6 млрд. USD). През юли Радата прие бюджетни изменения, увеличаващи разходите за сигурност и отбрана с 412 милиарда гривни до 2,63 трилиона гривни (62 млрд. USD), а през октомври - с 325 милиарда гривни до 2,95 трилиона гривни (69,9 млрд. USD).
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
22:58 03.12.2025
2 Сатана Z
Кабалистика или съвпадение?
23:00 03.12.2025
3 Пич
- Киев ще похарчи наши 66 милиарда долара за военни нужди !!! А тъпаците вместо за това да протестират , кълват десета година на номера с МВР !!! Всеки глупак си заслужава съдбата !
23:01 03.12.2025
4 Британия
23:03 03.12.2025
5 Здрасти
23:04 03.12.2025
6 Оги
23:04 03.12.2025