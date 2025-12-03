Киев ще похарчи 66 милиарда долара за военни нужди през 2026 година

Украинският бюджет за 2026 г., одобрен от Върховната рада, предвижда разходи за отбрана в размер на 2,8 трилиона гривни (66 млрд. USD). Премиерът Юлия Свириденко обяви това в своя Telegram канал след парламентарното заседание, на което бюджетът беше одобрен.

„Следващата година ще похарчим 2,8 трилиона гривни за армията, което е почти 60% от всички разходи“, написа тя.

Държавният бюджет за 2025 г. първоначално включваше разходи за отбрана в размер на 2,22 трилиона гривни (52,6 млрд. USD). През юли Радата прие бюджетни изменения, увеличаващи разходите за сигурност и отбрана с 412 милиарда гривни до 2,63 трилиона гривни (62 млрд. USD), а през октомври - с 325 милиарда гривни до 2,95 трилиона гривни (69,9 млрд. USD).