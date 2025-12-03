Новини
Бизнес »
Киев ще похарчи 66 милиарда долара за военни нужди през 2026 година
  Тема: Украйна

Киев ще похарчи 66 милиарда долара за военни нужди през 2026 година

3 Декември, 2025 22:57 344 6

  • юлия свириденко-
  • украйна-
  • бюджет-
  • отбрана-
  • оръжие

Свириденко: Следващата година ще похарчим 2,8 трилиона гривни за армията, което е почти 60% от всички разходи

Киев ще похарчи 66 милиарда долара за военни нужди през 2026 година - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Украинският бюджет за 2026 г., одобрен от Върховната рада, предвижда разходи за отбрана в размер на 2,8 трилиона гривни (66 млрд. USD). Премиерът Юлия Свириденко обяви това в своя Telegram канал след парламентарното заседание, на което бюджетът беше одобрен.

Следващата година ще похарчим 2,8 трилиона гривни за армията, което е почти 60% от всички разходи“, написа тя.

Държавният бюджет за 2025 г. първоначално включваше разходи за отбрана в размер на 2,22 трилиона гривни (52,6 млрд. USD). През юли Радата прие бюджетни изменения, увеличаващи разходите за сигурност и отбрана с 412 милиарда гривни до 2,63 трилиона гривни (62 млрд. USD), а през октомври - с 325 милиарда гривни до 2,95 трилиона гривни (69,9 млрд. USD).


Украйна
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Киев има 50 млрд долара дефицит.

    22:58 03.12.2025

  • 2 Сатана Z

    5 1 Отговор
    И от къде Зеленият наркоман ще докопа числото 66?И защо точно 66 ,а не 65 или 67 милиарда?
    Кабалистика или съвпадение?

    23:00 03.12.2025

  • 3 Пич

    4 1 Отговор
    Превод :
    - Киев ще похарчи наши 66 милиарда долара за военни нужди !!! А тъпаците вместо за това да протестират , кълват десета година на номера с МВР !!! Всеки глупак си заслужава съдбата !

    23:01 03.12.2025

  • 4 Британия

    2 0 Отговор
    Не ми Дреме за тия казаци ,2026 година ще я посрещна подобаващо

    23:03 03.12.2025

  • 5 Здрасти

    0 0 Отговор
    Важното е да избият повече комунисти

    23:04 03.12.2025

  • 6 Оги

    0 0 Отговор
    Киев пари няма. Ще ги похарчим ние будалите в Киев.

    23:04 03.12.2025