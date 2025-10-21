Новини
Брекзит е нанесъл силни щети на британската икономика

Брекзит е нанесъл силни щети на британската икономика

21 Октомври, 2025 17:15 875 9

Това призна министърът на финансите на Обединеното кралство Рейчъл Рийвс

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Излизането на Великобритания от Европейския съюз е причинило по-големи щети на икономиката на страната, отколкото се смяташе досега. Това заяви министърът на финансите Рейчъл Рийвс, говорейки на регионална инвестиционна среща на върха в Бирмингам.

„Знаем, че мерките за строги икономии по време на финансовата криза, спадът в капиталовите инвестиции и Брекзит оказаха по-голямо въздействие върху нашата икономика, отколкото се прогнозираше по това време. Ето защо решително възстановяваме отношенията си с Европейския съюз, за да намалим някои от разходите, които според мен са били неоправдано добавени към бизнеса от 2016 г. насам и от официалното ни излизане преди няколко години“, каза финансовият министър, според The Guardian.

Британските медии съобщиха по-рано, че Рийвс планира да въведе увеличения на данъците в ноемврийското си бюджетно обръщение на фона на икономическите трудности във Великобритания. Според пресата, лейбъристкото правителство възнамерява да обвини за увеличенията на данъците Найджъл Фараж, лидерът на най-популярната дяснопопулистка партия в страната - Reform UK, който беше един от идеолозите на Брекзит.

Референдумът за излизане на Великобритания от Преговорите за напускане на ЕС се проведоха на 23 юни 2016 г. 51,9% от британците гласуваха за, а 48,1% бяха против напускането на ЕС. След няколко години преговори, Обединеното кралство напусна ЕС в нощта на 1 февруари 2020 г.

На 1 януари 2021 г. изтече преходният период след Брекзит, през който всички европейски разпоредби се прилагаха за Обединеното кралство. През декември 2020 г. страните постигнаха споразумение за отношенията след Брекзит, което включва зона за свободна търговия със стоки и услуги без квоти или тарифи, както и възможността британските граждани да посещават ЕС и обратно безвизово до 90 дни.


Великобритания
  • 1 1488

    5 3 Отговор
    путин виноват

    17:17 21.10.2025

  • 2 Лицемерни 60клуци

    7 3 Отговор
    Излязоха, защото видяха накъде отива ЕС, но си го на6yтaxa сами, ше ги еа и боклуците

    17:19 21.10.2025

  • 3 дреме му на Фараж

    5 0 Отговор
    Харчи си рублите в омразната Франция, където и живее.

    17:19 21.10.2025

  • 4 Ама

    7 0 Отговор
    Брези ли беше, Мегзит ли беше не знам, ама те си го искаха.

    17:29 21.10.2025

  • 5 Тези са си некадърници

    7 0 Отговор
    И в съюза и без него са си пропаднали...

    17:31 21.10.2025

  • 6 Баш Батка

    6 0 Отговор
    Сега сами трябва да си берат ягодите индийците.

    17:36 21.10.2025

  • 7 Ох, аман

    2 3 Отговор
    Не Брекзид ви е виновен, а вие самите. Милиардите които давате на Осрайна, санкциите срещу Русия. Тези пари, ако си ги спестите икономиката ви ще е много по добре. Ревете ,че ви е лоша икономиката, и в същото време държите колонии които се експлоатират. Явно и там е много лява ръка, десен джоб

    Коментиран от #8

    17:40 21.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Брекзит-а

    4 0 Отговор
    Не беше ли още преди ковид кризата? Тея бавно развиващи ли са? Не ми подсказвайте, мога да го прочета в лицето на Чарлз.

    17:50 21.10.2025