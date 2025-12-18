Bank of England намали основния лихвен процент до 3,75%

Bank of England - централната банка на Обединеното кралство, намали основния си лихвен процент с 25 процентни пункта до 3,75%.

„Комитетът по парична политика гласува с мнозинство (5 срещу 4) за намаляване на основния лихвен процент с 25 процентни пункта до 3,75%“, се казва в изявлението на банката. Това е първият път от януари 2023 г., в който основният лихвен процент на Банката на Англия пада под 4%.

Лихвеният процент беше намален на фона на забавяне на инфлацията, която сега е 3,2%. Два други фактора, които повлияха на решението на Банката на Англия, бяха свиването на британската икономика с 0,1% и покачването на безработицата до 5,1% през октомври.