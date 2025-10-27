Компаниите в БАСКОМ обединяват усилия за нова вълна иновации и по-силно партньорство с държавата

Българската технологична екосистема навлиза в нов етап на зрялост – с повече визия, сътрудничество и конкретни решения за ключови национални предизвикателства. Това стана ясно по време на традиционната среща на лидерите на компаниите-членове на Българска асоциация на софтуерните компании - БАСКОМ, която се проведе в Банско.

Отбелязвайки напредъка по водещите си каузи - устойчиви политики за образование, иновации, дигитализация и ИТ бранд България - асоциацията постави акцент върху нова тема – технологичната отбрана.

В контекста на променящата се глобална среда, БАСКОМ обсъди темата за развитието на суверенни технологични решения в отбраната като елемент от по-широката стратегия за технологична независимост и устойчивост на страната.

„Понеже всички говорят за „стена от дронове“, трябва да се знае, че дроновете са консуматив – големият смисъл е в създаването на адаптивни, иновативни решения за отбрана,“ каза Доброслав Димитров от Консултативния съвет на БАСКОМ. Друг член на съвета, Георги Шарков, допълни че устойчивостта и защитата на критичната инфраструктура са част от националната сигурност: „Тя не е само енергетика, транспорт и съобщения, а включва и вода, образование, правна система, публични услуги – всичко, което държи държавата стабилна.“ Димитър Димитров от УС на БАСКОМ определи като позитивна готовността на държавата да работи съвместно с технологичния сектор в изработването на новата отбранителна парадигма.

Пулсът на ИТ индустрията и визията на БАСКОМ беше сред ключовите теми на срещата на технологичните лидери. „Есента е времето, в което проверяваме пулса на индустрията – къде сме, какво се случва, накъде отиваме, къде са иновациите и какви са темите в диалога с държавата,“ каза Крум Хаджигеоргиев, председател на УС на БАСКОМ.

Илия Кръстев, председател на УС на Българска работодателска асоциация иновативни технологии - БРАИТ, в която БАСКОМ е активен член, очерта нуждата от по-дългосрочна държавна стратегия и позиционирането на технологичния сектор при ефективното инвестиране на новите европейски средства, предназначени за киберсигурност, отбрана и образование.

Динамиката на пазара и големите софтуерни сделки в региона през изминалата година също бяха теми на есенната среща на ИТ лидерите.

Диляна Хараланова от The Recursive представи данни за сделките в технологичния сектор в Централна и Източна Европа, които показват, че България е растящ технологичен хъб. През 2024 г. стойността на технологичните сделки в България се е увеличила 4 пъти, въпреки лек спад в броя на сделките. Местни инвеститори започват да играят регионално, което показва зрялост на пазара и потенциал за експанзия. За тенденциите и предизвикателствата в това отношение разказаха участниците в едни от най-сериозните сделки през последната година на българския пазар - Крум Хаджигеоргиев, Костадин Йорданов (CEO, Wisertech), Стоян Митов (CEO, Dreamix) и Росен Иванов (Managing Partner, Black Peak Capital).

Ивайло Христов от DEV.BG представи динамиката на пазара на труда в сектора. Според данните има увеличаващо се търсене в позициите ML/AI Data Modeling, Cyber Security и ETL/Warehouse и намаляващо търсене по позициите Manual QA, Tech Writer и PHP.

Марина Шидеров от УС на БАСКОМ сподели напредъка по каузата IT Brand България, а Александър Ангелов, също от УС на БАСКОМ, представи напредъка по темата образование. БАСКОМ ще проведе изследване за готовността на българските училища за внедряване на изкуствен интелект в около 100 училища в цялата страна, по възлагане на МОН. БАСКОМ има приоритет да разработва и предлага на МОН учебни програми и ресурси за внедряване на Изкуствен интелект.

Асоциацията продължава да работи за създаване на Сдружение на технологичните училища в България, както и за подобряване на програмата „Дигитална раница“, която все още не разгръща пълния потенциал за развитие на дигитални умения в училище. Георги Шарков представи влизащите в сила европейски регламенти за киберсигурност, устойчивост и изкуствен интелект. Той подчерта конкурентното предимство на българските фирми от бързото прилагане на изготвяните над 40 стандарта за киберсигурност и надежден изкуствен интелект, както и критичното изоставане на държавата за изграждане на тест лаборатории и сертификационни центрове.

В изпълнение на ангажимента си да развива регионалната ИТ среда, БАСКОМ проведе и важни срещи с местната власт в лицето на Община Благоевград и академичните среди в лицето на Американския университет в България. Поставено бе началото на сътрудничеството между бизнес, образование и местна власт за насърчаване на предприемаческия дух, за създаване на ново технологично училище в региона и за инициативи, изграждащи по-силна регионална ИТ екосистема.

„Технологичната индустрия у нас показва все по-зряла способност да формулира визия, да обединява ресурси и да предлага решения. БАСКОМ застава в центъра на този процес – като партньор, медиатор и двигател на иновациите, които определят бъдещето на България“, категоричен е председателят на БАСКОМ Крум Хаджигеоргиев.