Nvidia може да започне доставка на мощни AI чипове до Китай в средата на февруари

Американската компания Nvidia може да започне да доставя своите усъвършенствани H200 процесори за системи с изкуствен интелект до Китай до 14 февруари 2026 г., съобщава аг. Reuters, позовавайки се на свои източници.

Потенциалният обем на износа може да бъде между 40 000 и 80 000 микропроцесора. Очаква се компанията да увеличи производствения си капацитет и да започне да приема поръчки за нови продукти през второто тримесечие на 2026 г. Отбелязва се, че китайските регулатори все още не са одобрили закупуването на H200 чипове, така че сроковете за доставка може да бъдат коригирани.

Китайските технологични компании преди това се сблъскваха с ограничения за износ, наложени от администрацията на Байдън в САЩ (2021-2025 г.), които забраняваха доставките на най-модерните чипове на Nvidia. Тези мерки насърчиха местните производители, като ByteDance и Alibaba, да разработват по-енергийно ефективни модели с по-ниски изисквания за изчислителна мощност. Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е заявявал готовността си да преразгледа политиките си за контрол на износа на високотехнологични продукти, включително полупроводници, което проправя пътя за евентуално възобновяване на доставките на американски чипове за Китай.