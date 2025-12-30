В ход е най-крещящият акт на финансова война дни преди най-голямата структурна промяна на пазара на сребро

В ход е най-крещящият акт на финансова война, на който сме били свидетели от доста време. Докато четете това, цената на среброто в Ню Йорк се срива до ~$72, изкуствено създаден срив на хартиени ценни книжа с малък обем, предназначен да ви открадне позицията.

Междувременно, от другата страна на света, физическият пазар в Шанхай крещи, като среброто се търгува на зашеметяващите $83.

Това не е спред /б.р. финансов термин, обозначаващ разликата между цена купува и цена продава на даден инструмент/ - това е развод!

Пазарът на хартиени ценни книжа на Запада и физическият пазар на Изтока са разкъсани, а разликата от ~$11 между тях е фитилът, който е на път да запали най-силната ценова експлозия в съвременната история.

В света на глобалните финанси, 15% спред върху взаимозаменяема стока е невъзможен. Все едно да видите златото да се търгува на $2000 в Лондон и $2400 в Ню Йорк. Не би трябвало да съществува такава възможност.

Това, на което сме свидетели, е капан, последно, отчаяно разтърсване от страна на западния банков картел, за да открадне среброто ни само дни преди светът да се промени завинаги. Не се хващайте на това!

Знам какво ви е на стомаха, както го усещам. Знам паниката, която се прокрадва в дъното на ума ви. Само преди 48 часа празнувахме исторически връх от близо $80. Говорехме за трицифрени числа. И сега, в една тиха понеделнишка сутрин, нивото на пазара се е сринало.

Графиката изглежда счупена. Инерцията изглежда мъртва. Основните финансови медии ни казват, че балонът се е спукал. Тук съм, за да ви кажа да спрете, да си поемете дъх и да ме слушате много внимателно. Нищо не се е променило в реалния свят.

Кризата с доставките не е отшумяла. Китайската забрана за износ не е отменена. Това, на което сме свидетели, е математически изчислен капан за високочестотна търговия, предназначен с една цел: да открадне среброто ни три дни преди началото на новия свят.

Трябва да видите този капан такъв, какъвто е.

Трябва да видите твърдите данни, цените в реално време от Шанхай, които доказват, че цената от 72 долара на COMEX е лъжа.

Трябва да разберете защо арбитражът от 11 долара не се затваря и защо това е най-важният знак за счупен пазар.

Трябва да разберете психологията на срива на хартията, как банките използват вашите собствени стоп-лос поръчки срещу вас, за да натрупат окончателна позиция, преди забраната за износ от 1 януари да промени играта завинаги.

Това не е катастрофа. Това е подарък. Това е машина на времето, която ви е върнала една седмица назад, предлагайки ви последен шанс да се качите на борда, преди влакът да напусне гарата завинаги. Западът спи. Изтокът е буден. А разликата между тях е последното предупреждение.

Нека се задълбочим в следното:

Банките могат да видят вашите стоп-лос поръчки. Те имат карта на вашия праг на болка.

След като го достигнат, вашият компютър автоматично продава. Вие сте в паника. Връщате среброто си на пазара. И кой е от другата страна на тази сделка, нетърпеливо купувайки всяка унция, която току-що панически продадохте с отстъпка?

Същите тези субекти, които организираха срива. Те разклащат дървото, за да видят какво ще се получи. Те разчистват тестето от слаби ръце, от туристи и комарджии, които не разбират основите, така че когато истинското движение започне през януари, влакът да е по-лек.

В тази среда с нисък обем на празниците, където не им струва почти нищо да променят цената, те просто я натискат надолу, докато не достигнат първия клъстер от стопове. Защо? Защото не искат да се возите с тях до $100. Те искат вашето място!

Арбитражните търговци, акулите на пазара, би трябвало да се наслаждават на това несъответствие между Запада и Изтока. Те би трябвало да купуват всяка унция сребро в Ню Йорк за ~$72, да я качват на самолет и да я продават в Шанхай за $83, реализирайки безрискова печалба от $11 за всяка една унция.

Те биха затворили тази празнина за час. И така, защо не се случва? Ще ви кажа!

И защо спредът от 11 долара между Шанхай и Ню Йорк е неопровержимото доказателство, неоспоримото доказателство, че пазарът на хартия е загубил контрол над физическия актив и защо това завършва с колапс на пазара на хартия във физическия пазар!

Това е класически капан за мечки. Случва се в дъното на всяка корекция и точно преди всеки голям пробив.

Създадено е, за да ви накара да се чувствате глупаво, да ви накара да се усъмните в цялата си теза.

Поглеждате екрана и си мислите: „Може би грешах. Може би няма недостиг. Може би Илон Мъск лъжеше. Може би просто трябва да приема загубата си и да се прибера.“

В момента, в който ви хрумнат тези мисли, те са спечелили. Трябва да се отдалечите. Погледнете годишната графика. Тази година сме нагоре с над 160%. 5% отстъпление след параболичен тренд не е просто нормално; то е здравословно. То е необходимо.

Нищо не се покачва по права линия. Пазарът трябва да си поеме дъх, за да тества убеждението на биковете. И времето на този тест не е случайно. Днес е 29 декември. Точно на три дни сме от най-голямата структурна промяна на пазара на сребро в живота ни.

Наистина ли мислите, че умните пари продават три дни преди това събитие? Не. Те използват този изкуствен спад, за да натрупат повече.

Защо всеки, който знае за структурния дефицит и предстоящата китайска забрана за износ, би избрал да срива цената днес?

Отговорът е чиста, хищническа психология - те играят покер с вашите емоции.

Те знаят, че инвеститорите на дребно са задлъжнели.

Те знаят, че мнозина са преследвали цената на 78 или 79 долара.

Те знаят, че сте купили кол опции, които изтичат тази седмица.

Те знаят, че седите отстрани.

И те знаят, че ако успеят да свалят цената до около $72, могат да задействат каскада от автоматизирани продажби.

Защо спредът стои широко отворен като зейнала рана? Защото арбитражът е мъртъв. Механизмът, който поддържа глобалната цена единна, е прекъснат. И какво го е прекъснало? Лицензите за износ от Китай на 1 януари.

За да работи арбитражът, парите и металът трябва да текат свободно и в двете посоки. Но Китай на практика превърна пазара си на сребро в хотел „Калифорния“. Можете да регистрирате метала, но не можете да го проверите.

След като сребърно кюлче премине границата с Шанхай, то вече е обект на новите ограничителни закони за износ. То е затворено зад Червената стена.

Ако западна банка изпрати милион унции до Шанхай, за да постигне тази цена от 83 долара, те получават плащане в юани. Но тогава имат проблем. Те имат купчина юани в Китай, които не могат лесно да конвертират обратно в долари и да извадят заради капиталовия контрол.

И със сигурност не могат да изтеглят среброто обратно, ако търговията се обърка. Рисковата премия се е увеличила рязко. Банките гледат на този спред от 11 долара и казват, че това не е достатъчно. Те са ужасени, че капиталът им е в капан на Изток точно когато търговската война се разгорещява.

Тази парализа на арбитражните бюра позволи на цените да се разпръснат. Западът се превърна в остров, пазар на хартия, доминиран от деривати и фалшива волатилност, на цена от 72 долара, защото днес няма физически натиск за доставка.

Изтокът се превърна в континенталната част, физически пазар, доминиран от индустриални потребители и стратегически поръчки, на цена от 83 долара, защото те действително се нуждаят от метала.

Коя цена според вас е реалната? Вярвате ли на договора за хартия, който се урежда в брой, или на физическото кюлче, което влиза във фабрика? Китай ни казва истинската цена на среброто. Истинската цена е 83 долара. Ню Йорк ни лъже.

Това е краят. Разликата от 11 долара между Шанхай и Ню Йорк е неоспоримото доказателство, неоспоримото доказателство, че пазарът на хартия е загубил контрол над физическия актив. Сривът до 72 долара не е знак за слабост, това е знак за счупена система.

Това е последен, отчаян опит на западния банков картел да ни разтърси от позициите ни преди неизбежното преоценяване към реалността.

Историята ни казва точно как завършва това. Завършва с колапс и недостиг на доставки. Тъй като световните производители виждат огромната отстъпка на Запад, те ще източат трезорите на COMEX и LBMA, освен ако настоящите правителства не въведат свои собствени мерки за контрол, за да го спрат. Това е нещо, което трябва да търсим и е доста изненадващо, че все още не е налице.

Китай ще приеме доставки от западните хранилища, ще извади евтините кюлчета от системата и ще ги изпрати до своите фабрики. И когато хранилищата се изпразнят, когато няма останал метал за доставка, цената няма просто да стигне до 83 долара. Тя ще иде до 100 долара, след това до 120 долара, после нагоре и това ще се случи за една нощ.

Източник: metalsandminers