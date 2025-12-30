Новини
Руснакът трябва да работи 25 минути за порция руска салата

Руснакът трябва да работи 25 минути за порция руска салата

30 Декември, 2025 08:37

Тя е традиционно ястие на трапезата за Нова година

Руснакът трябва да работи 25 минути за порция руска салата - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

През 2025 г. на средностатистическия руснак са били необходими 25 минути работа, за да спечели порция готова руска салата, наричана Оливие, докато порция „сельди под шубой“ е струвала 31 минути. Това сочат данните от анализ на Ромир.

Московчани са най-късметлии: благодарение на по-високите заплати от средните за страната, „цената на труда“ за една порция приготвена салата Оливие за тях е само 11 минути, а за „сельди под шубой“ - 15 минути. Това е 3-3,5 пъти по-малко, отколкото в някои региони.

Например, в Приволжкия федерален окръг порция приготвена салата Оливие струва на жител 37 минути труд, а за „сельди под шубой“ - 44 минути. Това са най-високите показатели в страната. Положението е по-добро в Сибирския федерален окръг, където една порция готова салата Оливие изисква 22 минути работа в сравнение с 32 минути за порция „сельди под шубой“, казаха експерти.

Според анализатори, в Северозападния федерален окръг порция салата Оливие струва 27 минути работа, докато „сельди под шубой“ изисква 29 минути.

Изчислява се, че средната цена на една порция от всеки вид готова салата. Използвайки данни на Росстат за средните месечни заплати в Русия (за периода от октомври 2024 г. до септември 2025 г.), беше изчислен делът на заплатите, изразходвани за всяка готова салата. След това този дял беше преобразуван в работни часове въз основа на стандартна 40-часова работна седмица. Проучването е проведено за цялата страна и поотделно за Централния федерален окръг, Северозападния федерален окръг, Приволжския федерален окръг, Сибирския федерален окръг и Москва.


Русия
  • 1 Трябва

    30 1 Отговор
    ли да се радваме на поредната глупост!?

    08:40 30.12.2025

  • 2 ами

    27 3 Отговор
    ха ха ха - а украинеца може да не работи защото европа ще го издържа финансово

    Коментиран от #18, #36

    08:40 30.12.2025

  • 3 Хасковски каунь

    25 1 Отговор
    Авторът захлеби за Новата 3 кебапчета с гарнитура кисело зеле

    08:42 30.12.2025

  • 4 Северодвинск

    4 4 Отговор
    При нас тази порция излиза около 5лв,сметнете сами за колко време се печелят. : D

    08:43 30.12.2025

  • 5 Атина Палада

    3 10 Отговор
    овцете не ядат руска салата

    Коментиран от #41

    08:43 30.12.2025

  • 6 90%

    3 23 Отговор
    от руснаците,могат само да си мечтаят за подобни глезотии докато нагъват квас,борш и гречка.

    08:43 30.12.2025

  • 7 Руснаците

    4 18 Отговор
    требва да се избиват с лопати.Да не се хабят куршуми.

    Коментиран от #34, #40, #49

    08:43 30.12.2025

  • 8 Кажи де

    16 3 Отговор
    А българина колко?

    Коментиран от #25

    08:44 30.12.2025

  • 9 честен ционист

    9 2 Отговор
    Ганчо вече не яде тия соц манджи - оливиета, пироги, борщ. Тази сутрин даваха един ресторантьор афишираше куверта в заведението си за новогодишната нощ - 2100 - 2800лв

    Коментиран от #17

    08:44 30.12.2025

  • 10 Тук и казват руска

    8 5 Отговор
    В Русия и казват френска, а във Франция не знаят за нея.

    Коментиран от #21, #22

    08:44 30.12.2025

  • 11 737373732772

    13 3 Отговор
    Българонът бачка по 12 часа за 50 лв.от тези 50 лв трябва да отдели за ток,вода,топло ,дрехи,сметка за телефон и каквото остане за храна,които даже не стигат за руска салата.

    08:45 30.12.2025

  • 12 От друга страна

    7 2 Отговор
    Украта няма да яде руска салата, защото е при Бандера.

    08:45 30.12.2025

  • 13 РЯДКО ТУРБО ТЪПА

    20 1 Отговор
    СТАТИЯ СКОРО НЕ БЯХ ЧЕЛ

    08:45 30.12.2025

  • 14 ООрана държава

    12 4 Отговор
    Българина бъхти цял ден за тая купичка

    08:45 30.12.2025

  • 15 Орк

    15 1 Отговор
    Боже, в какво се е превърнал български народ да го хранят с такива глупости!!!

    08:46 30.12.2025

  • 16 Майстора

    14 3 Отговор
    Шопската салата е 10-15 лева.Сами пресметнете за колко време е изработвате.

    08:46 30.12.2025

  • 17 Честито

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    Българина е клуба на богатите.

    08:47 30.12.2025

  • 18 А украинката

    14 3 Отговор

    До коментар #2 от "ами":

    За 30 минути по гръб изкарва 30 кг от тая салата. Т.е. по килограм на минута.

    Коментиран от #44

    08:47 30.12.2025

  • 19 Миленчето както винаги

    17 2 Отговор
    Изкърти глупомера.

    08:47 30.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 честен ционист

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Тук и казват руска":

    Казва се салат Оливье.

    08:48 30.12.2025

  • 22 Ганчо Велики

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тук и казват руска":

    При нас само името и е руска салата. Отдавна е побългарена и всъщност е доста вкусна.

    08:48 30.12.2025

  • 23 Механик

    16 4 Отговор
    Виждам, че сте добре осведомени и се питам, защо не пуснахте статия за цената на едно кокоше яйце по времето когато ревяхте, че в Русия няма яйца???
    В момента в "изостанала и бедна" Русия, едно яйце средно 4.5 рубли или 10 стотинки.
    Колко струва същото яйце в натовска България?

    Коментиран от #45

    08:50 30.12.2025

  • 24 Българин

    4 10 Отговор
    братушките работят денонощно за да може комплексирания им цар да се прави на велик и пак са бедни и нещастни

    08:50 30.12.2025

  • 25 абе

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Кажи де":

    Швфа каза че ставаме зле като германците и белгийците. Чудя се накъде да бягам. Тука вече не се издържа!

    08:51 30.12.2025

  • 26 нормално

    3 9 Отговор
    С 130 евро минимална работна заплата колко да работи. А в България минималната работна заплата е 600 евро

    08:51 30.12.2025

  • 27 Къде да видя

    4 8 Отговор
    Фърчат ли яко ушанки в Купянск, щото хаяско друго лъже...

    Коментиран от #43

    08:51 30.12.2025

  • 28 Някой

    9 3 Отговор
    Защо ни пишат за Русия? Защо не пишат за България? Да не се окаже, че тук е повече? Ами в САЩ, но не сред най-богатите.

    Коментиран от #32

    08:52 30.12.2025

  • 29 А какво да кажем ние с гайдите...?!

    10 3 Отговор
    Българинът работи за чиния боб-чорба...два дена...😨🙄😮‍💨🫢!

    08:52 30.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ха ха ха ха

    6 3 Отговор
    Планктона подскача само като чуе думата руска и почва да пелтечи неистово. Мрази всичко руско а сънува Путин на бял кон ха ха

    08:52 30.12.2025

  • 32 в ти кво искаш

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Някой":

    Ти какво искаш да пише по руските сайтове? За Бангладеш ли?

    08:53 30.12.2025

  • 33 Егати

    7 1 Отговор
    глупостите.
    Глупости на търкалета.
    По-голяма глупост не можахте ли да измислите и да ни занимавате с нея?

    08:54 30.12.2025

  • 34 Ко речи?

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Руснаците":

    А ти колко цента заработи за руска салата? А?

    08:54 30.12.2025

  • 35 Механик

    3 4 Отговор
    братушките ги хранихме 50 години целия соц.лагер-преди това ни отмъкнаха на всичките окупирани страни златните резерви....после -след 90-та и американците им пращаха бутчета и царевица .....сега след СВО-не се знае пак кой ще ги спасява

    08:54 30.12.2025

  • 36 Защо само - ,,ще"...?!

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "ами":

    Европа го издържаше украинеца,издържа го и ...ще го издържа,до когато е необходимо...!

    08:54 30.12.2025

  • 37 Милено

    6 2 Отговор
    Я си помисли какво у нас е в ред, че се занимаваш с руснаците?
    За тая тъпня, ти колко ще вземеш?
    Ще ти стигнат ли за черен хайвер?

    08:54 30.12.2025

  • 38 ?????

    5 0 Отговор
    И колко е голяма тая порция според редакцията.
    Щото без грамаж всичко написано е въздух под налягане.

    Коментиран от #47

    08:55 30.12.2025

  • 39 Нисък интелект

    2 2 Отговор
    А бълхарина и трупосаните еврогейци колко,не усмивайте руснаците,а вижте себе си,шматки...

    Коментиран от #42

    08:56 30.12.2025

  • 40 ,,Трябва" ...казваш...!

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Руснаците":

    Да,ама от дивана-не става...!
    Хайде рипай от дивана и на фронта,да ни покажеш аджеба,как ще стане тая работа...?!
    Да трепеш руснаци...с лопата...?!

    08:57 30.12.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 две прекрасни новини

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Нисък интелект":

    Еврото идва
    Възраждане си отива.

    08:57 30.12.2025

  • 43 Тихо тихо

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Къде да видя":

    Не ти се сърдим, болестта е тежка знаем…

    08:57 30.12.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ганчо Велики

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Механик":

    След два дни цената ще както в Германия, че и по-скъпа.

    Коментиран от #50

    09:01 30.12.2025

  • 46 абе

    0 1 Отговор
    За какво ни занимавате нас европейците с тези ушанки?

    09:01 30.12.2025

  • 47 Руснаците са яки богатири...!

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "?????":

    Които ядат яко,както и яко...бият де...-
    за справка питайте духовете на Наполеон и Хитлер...!
    Така,че порция руска салата за руснака е цяла...кофа!
    Така,че само 25 минути работа-за цяла кофа,си е ...направо фантастично...!

    09:02 30.12.2025

  • 48 Да питам бе

    1 0 Отговор
    Една умна амеба да каже Крим чий е? А Курск? Пътят за Москва чист ли е?

    09:03 30.12.2025

  • 49 Хахх

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Руснаците":

    Ами иди и пробвай де,охльов...зад клавиатурата сте много яки,жълтопаветни кавали...

    09:05 30.12.2025

  • 50 в Германия как е значи?

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Ганчо Велики":

    1 кг хусарска салата е 4.50 Евро. Тука колко е?

    09:05 30.12.2025

  • 51 Опа

    0 0 Отговор
    В България работим по-малко от 10 минути за порция руска салата.

    09:05 30.12.2025