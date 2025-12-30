Руснакът трябва да работи 25 минути за порция руска салата

През 2025 г. на средностатистическия руснак са били необходими 25 минути работа, за да спечели порция готова руска салата, наричана Оливие, докато порция „сельди под шубой“ е струвала 31 минути. Това сочат данните от анализ на Ромир.

Московчани са най-късметлии: благодарение на по-високите заплати от средните за страната, „цената на труда“ за една порция приготвена салата Оливие за тях е само 11 минути, а за „сельди под шубой“ - 15 минути. Това е 3-3,5 пъти по-малко, отколкото в някои региони.

Например, в Приволжкия федерален окръг порция приготвена салата Оливие струва на жител 37 минути труд, а за „сельди под шубой“ - 44 минути. Това са най-високите показатели в страната. Положението е по-добро в Сибирския федерален окръг, където една порция готова салата Оливие изисква 22 минути работа в сравнение с 32 минути за порция „сельди под шубой“, казаха експерти.

Според анализатори, в Северозападния федерален окръг порция салата Оливие струва 27 минути работа, докато „сельди под шубой“ изисква 29 минути.

Изчислява се, че средната цена на една порция от всеки вид готова салата. Използвайки данни на Росстат за средните месечни заплати в Русия (за периода от октомври 2024 г. до септември 2025 г.), беше изчислен делът на заплатите, изразходвани за всяка готова салата. След това този дял беше преобразуван в работни часове въз основа на стандартна 40-часова работна седмица. Проучването е проведено за цялата страна и поотделно за Централния федерален окръг, Северозападния федерален окръг, Приволжския федерален окръг, Сибирския федерален окръг и Москва.