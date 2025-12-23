Новини
Диамантите отново ще са сред най-печелившите активи през 2026 година

23 Декември, 2025 13:51 328 0

  • диаманти-
  • цена-
  • търсене-
  • световни пазари-
  • прогроза-
  • 2026

Очаква се търсенето на световния пазар да се възстанови

Диамантите отново ще са сред най-печелившите активи през 2026 година - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Властите в Якутия очакват търсенето на световния пазар на диаманти да започне да се възстановява през 2026 г. Това обяви губернаторът на региона Айсен Николаев в обръщението си към Държавното събрание на републиката.

„Въпреки временните трудности, аз съм уверен в дългосрочното развитие на ALROSA. През следващата година очакваме търсенето на световния пазар на диаманти да започне да се възстановява“, каза Николаев.

Той очаква високото ниво на управление и действията на акционерите да доведат компанията до постигане на целите на производствената и социалната програма. „Работата по обещаващи инвестиционни проекти ще се възобнови.“ „Основата за това е налице“, каза той.

АЛРОСА извършва минни дейности в Република Саха (Якутия) и Архангелска област. Компанията се занимава с проучване, производство, продажба и рязане на необработени диаманти. Руската федерация притежава 33,03% от акциите на АЛРОСА, Република Саха (Якутия) притежава 25%, а администрациите на областите (улусите) на републиката, където компанията оперира, притежават 8%. Приблизително 34% от акциите на компанията са в свободно обращение.


