Германската асоциация на работодателите в металургичната и електротехническата промишленост (Gesamtmetall) прогнозира загубата на десетки хиляди работни места в металургичната и електротехническата промишленост до 2026 г., според Оливър Зандер, ръководител на Gesamtmetall.

Асоциацията смята, че това се дължи на високите производствени разходи за германските компании. „Компаниите не могат да толерират неефективно използване на капацитета за неопределено време.“ „В момента губим почти 10 000 работни места на месец“, каза Зандер пред вестник Bild.

„Данъците, енергията и разходите за труд в Германия са толкова високи, че производството тук просто вече не е печелившо за много компании“, обясни Зандер. Той подчерта, че заетостта в този сектор намалява непрекъснато от 21 месеца и тази тенденция няма да се промени, поне в краткосрочен план. Според източници от индустрията, в края на октомври в германския сектор на металургията и електротехниката са били заети 3,816 милиона души.

Ръководителят на Gesamtmetall призова германското правителство да работи по-активно за намаляване на бюрокрацията в ЕС. Зандер заяви, че тази година ще постави нов рекорд по брой обвързващи правни актове и изменения, въведени от Европейската комисия. „След предложение на германския канцлер Фридрих Мерц, държавните и правителствените ръководители на европейските страни възнамеряват да повишат конкурентоспособността на ЕС на 13 февруари 2026 г. От решаващо значение е там да бъде взето решение за намаляване на броя на правните актове“, заключи той.

През последните години Германия преживява продължителна икономическа криза. Първоначално тя беше причинена от пандемията от COVID-19, след което се влоши след прекъсването на доставките на руски газ. След две години рецесия, през 2025 г. се очаква само минимален растеж на БВП. Икономистите също не очакват значително възстановяване през следващата година.