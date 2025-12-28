Новини
Бизнес »
Германия губи десетки хиляди работни места в металургичната индустрия

Германия губи десетки хиляди работни места в металургичната индустрия

28 Декември, 2025 20:33 784 16

  • германия-
  • металургия-
  • работни места-
  • загуба-
  • gesamtmetall

Зандер: В момента губим почти 10 000 работни места на месец

Германия губи десетки хиляди работни места в металургичната индустрия - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германската асоциация на работодателите в металургичната и електротехническата промишленост (Gesamtmetall) прогнозира загубата на десетки хиляди работни места в металургичната и електротехническата промишленост до 2026 г., според Оливър Зандер, ръководител на Gesamtmetall.

Асоциацията смята, че това се дължи на високите производствени разходи за германските компании. „Компаниите не могат да толерират неефективно използване на капацитета за неопределено време.“ „В момента губим почти 10 000 работни места на месец“, каза Зандер пред вестник Bild.

„Данъците, енергията и разходите за труд в Германия са толкова високи, че производството тук просто вече не е печелившо за много компании“, обясни Зандер. Той подчерта, че заетостта в този сектор намалява непрекъснато от 21 месеца и тази тенденция няма да се промени, поне в краткосрочен план. Според източници от индустрията, в края на октомври в германския сектор на металургията и електротехниката са били заети 3,816 милиона души.

Ръководителят на Gesamtmetall призова германското правителство да работи по-активно за намаляване на бюрокрацията в ЕС. Зандер заяви, че тази година ще постави нов рекорд по брой обвързващи правни актове и изменения, въведени от Европейската комисия. „След предложение на германския канцлер Фридрих Мерц, държавните и правителствените ръководители на европейските страни възнамеряват да повишат конкурентоспособността на ЕС на 13 февруари 2026 г. От решаващо значение е там да бъде взето решение за намаляване на броя на правните актове“, заключи той.

През последните години Германия преживява продължителна икономическа криза. Първоначално тя беше причинена от пандемията от COVID-19, след което се влоши след прекъсването на доставките на руски газ. След две години рецесия, през 2025 г. се очаква само минимален растеж на БВП. Икономистите също не очакват значително възстановяване през следващата година.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    17 1 Отговор
    Много ефективна работа на германските майстори металурзи - Юсуф и Абу Салам !!!

    Коментиран от #15

    20:36 28.12.2025

  • 2 поредната пропаганда

    1 16 Отговор
    Никога в историята си Газпром не е доставял повече от 33.33% от газта потребявана от ЕС. Това е и причината европейците да не замръзнем както ни плашеха руснаците в началото на войната с Украйна.

    Коментиран от #6

    20:39 28.12.2025

  • 3 Нищо им няма!

    14 1 Отговор
    На тях им харесва това! Постоянно гласуват за едни и същи глупаци, които ще доведат до Сомалия на Европа!😂

    20:41 28.12.2025

  • 4 Хе хе

    17 1 Отговор
    Германската икономика е в свободно падане - а трябваше на Русия да и е зле.

    20:42 28.12.2025

  • 5 Въпрос

    1 8 Отговор
    Дава ли си някой сметка, че ще има голяма война? Не затваряйте заводи а ги адаптирайте за оръжие. После да няма олеле държавата национализира бизнеса на богатите. И няма да е само бизнеса.

    20:47 28.12.2025

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 1 Отговор

    До коментар #2 от "поредната пропаганда":

    Вече ТРЕТА година Германия е в РЕЦЕСИЯ❗
    Локомотивът на ЕсеС яко БУКСУВА ❗
    И това не е по данни на ТАСС, а на самата Германия ‼️

    20:47 28.12.2025

  • 7 Мда

    11 0 Отговор
    "През последните години Германия преживява продължителна икономическа криза. Първоначално тя беше причинена от пандемията от COVID-19, след което се влоши след прекъсването на доставките на руски газ."
    Немците се простреляха в крака два пъти. Първо с ковид сертификатите и ваксините, а после със санкциите към Русия, заради безценната украйна.

    20:47 28.12.2025

  • 8 Помни

    8 2 Отговор
    Припомням на матряла , че това лято Митал и Китайските металургични корпорации закриха последните си доменни пещи в ЕС и Британия. Включително и в Германия и по този начин Германия остана без доменни пещи . А каква металургия ще правиш без да имаш доменни пещи ? Конкретната причина за закриването на доменните пещи бе поскъпването на енергоресурсите които правеха производството им неконкурентноспособно на световното. Защото отказът от ефтините руски енергоресурси оскъпи германската продукция не само в сферата на металургията , а и във всички останали икономически сектори. Земеделие , електроника , химия , лека промишленост... И скъпата продукция я направи неколкократно способна на световните пазари . За това и вече трета година германската икономика пикира към дъното . Имайки се предвид , че Германия е локомотивът на ЕС, това означава икономическа криза и за целият ЕС.

    20:51 28.12.2025

  • 9 това

    0 11 Отговор
    Това го слушахме и 1989. И всички тръпнехме в очакване как капитализЪма ще колабира и ще се спомине.

    20:52 28.12.2025

  • 10 Гориил

    10 0 Отговор
    Световният пазар е препълнен с евтина и висококачествена китайска стомана.Получавайки скъпи енергийни ресурси и суровини, Германия губи конкурентната битка и пазарния си дял. Междувременно Москва вече не е склонна да дава безплатни неща на Берлин. Германия е допуснала трагична грешка и ще бъде наказана.

    20:54 28.12.2025

  • 11 0990009

    4 2 Отговор
    Германията няма как да има проблеми защото еврото ги спасява, както и българия откакто влезнахме в еврозоната хората богатеят ядът и пият по цял ден и се чудят какво да си правят парите

    20:55 28.12.2025

  • 12 Eми демокрацията

    5 1 Отговор
    Била добро общество?.Айде милиони неевропейци на ги хранят, айде и отказване от евтини ресурси и масова безработица, айде и война на Русия обявяват. Е, това се казва супер демокрация.
    Един хляб вече е 15 евро. Скоро бензиня ще стане 30 евро на литър... Евала в клуба на богатите!

    20:57 28.12.2025

  • 13 алхимик

    3 0 Отговор
    Като ни затвяряха Кремиковци ,добре беше нали ?

    21:05 28.12.2025

  • 14 Търновец

    1 1 Отговор
    Една от причините за тази криза е че крипто Зелената партия по време на тройната коалиция затвори работещи атомни реактори даващи евтина енергия, друга причина са милионите неканени мигранти от Афганистан Украйна Сирия. Но има и лъч надежда - през 2030 стартира подаването на тръбна газ от Северна Африка към Италия Австрия Чехия Словакия и Германия и тук няма участие на нефтени фирми от САЩ и Британия. А друга причина е ненужната покупка на оръжия произведени в САЩ и Израел.

    21:10 28.12.2025

  • 15 Пампаец

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Пропуснал си , Митал който си закри доменните пещи в Германия и им би дузпата ! Смятай до къде са се докарали германците , индийците да ги изритват като мръсни котета от бизнес плановете и проектите си .

    21:12 28.12.2025

  • 16 Kaлпазанин

    0 1 Отговор
    Германистан ще продължава да губи с тези наркозавими магарета ,начело с Урсула .и ми се струва че вече няма да може и да тръгне нагоре

    21:14 28.12.2025