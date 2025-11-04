Новини
САЩ и Катар ще завладеят 55% от световния пазар на втечнен природен газ

4 Ноември, 2025 15:35 433 7

Това ще се случи до 2035 година

САЩ и Катар ще завладеят 55% от световния пазар на втечнен природен газ - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

САЩ и Катар ще завладеят приблизително 55% от световния пазар на втечнен природен газ (LNG) до 2035 г., но диверсификацията на доставките е важна и вече се появяват нови играчи. Това заяви Филип Мшелбила, ръководител на Nigeria LNG и следващ генерален секретар на GECF (който ще встъпи в длъжност през януари 2026 г.), в ADIPEC.

САЩ и Катар са спечелили предимство на пазарите, защото са успели да запълнят празнината, причинена от спада в тръбопроводния газ в Европа.

„Мисля, че една от целите, които купувачите преследват, и ние виждаме това на пазара, е диверсификацията.“ Положени са редица усилия, за да се отбие Европа от руския газ, и именно САЩ и Катар запълниха тази празнина, осигурявайки диверсификация. „Сега виждаме, че отсега до 2035 г. тези две страни – САЩ и Катар, ще представляват приблизително 55% от световните доставки на втечнен природен газ“, каза той.

В същото време ръководителят на NLNG отбеляза, че последните събития и покачващите се цени са стимулирали допълнителното производство на газ, поради което на пазара навлизат нови играчи.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    4 1 Отговор
    Или - не кой знае какво !!! Защото тарикатите не купуват скъп втечнен газ ! Само робите на Козяк - Урсулианците !!! А говедата ако не купуват от Русия (девет фирми от САЩ имат изключителни права ) ще трябва да си втечняват пръдните в кравария!!!

    Коментиран от #3

    15:40 04.11.2025

  • 2 Възраждане

    2 0 Отговор
    89% от световният пазар на Дървени КенЕфи със ведро,..се държи от пе--- деРасия!
    ФАКТ.

    15:43 04.11.2025

  • 3 Дремети на путинката

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Монголо- мюсюлманския Москалбад... уйде у канало

    Коментиран от #5, #6

    15:44 04.11.2025

  • 4 Георги

    1 0 Отговор
    замяната на един доставчик с друг не е диверсификация

    15:47 04.11.2025

  • 5 жълтопаветник

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дремети на путинката":

    да! И тоя месец ги фалирахме, а е още 4-ти.

    15:48 04.11.2025

  • 6 Само

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дремети на путинката":

    За твоята "путинка" ми дреме, защото вече съм я сцепил на толкова много места, че е крайно време да те видя в Он-клиник на кърпеж!

    Коментиран от #7

    15:49 04.11.2025

  • 7 ЛОПАЙ У ЙОТ..

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Само":

    Е--- БАЛНИК ус-- Ран.
    Като оня Монголоиден ху есос --- КУ РАНА
    Ееееедехееее

    15:53 04.11.2025