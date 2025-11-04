САЩ и Катар ще завладеят 55% от световния пазар на втечнен природен газ

САЩ и Катар ще завладеят приблизително 55% от световния пазар на втечнен природен газ (LNG) до 2035 г., но диверсификацията на доставките е важна и вече се появяват нови играчи. Това заяви Филип Мшелбила, ръководител на Nigeria LNG и следващ генерален секретар на GECF (който ще встъпи в длъжност през януари 2026 г.), в ADIPEC.

САЩ и Катар са спечелили предимство на пазарите, защото са успели да запълнят празнината, причинена от спада в тръбопроводния газ в Европа.

„Мисля, че една от целите, които купувачите преследват, и ние виждаме това на пазара, е диверсификацията.“ Положени са редица усилия, за да се отбие Европа от руския газ, и именно САЩ и Катар запълниха тази празнина, осигурявайки диверсификация. „Сега виждаме, че отсега до 2035 г. тези две страни – САЩ и Катар, ще представляват приблизително 55% от световните доставки на втечнен природен газ“, каза той.

В същото време ръководителят на NLNG отбеляза, че последните събития и покачващите се цени са стимулирали допълнителното производство на газ, поради което на пазара навлизат нови играчи.