Анталия би всички рекорди и има потенциал за още

Анталия – туристическата перла на южна Турция, която счупи рекорд за брой чуждестранни туристи миналата година, се очаква да надмине миналогодишните данни и през 2025-та.

Над 2.2 милиона туристи са посетили Анталия през октомври. Това е ръст от 8% спрямо същия месец на 2024 г.

През първите 10 месеца на текущата година броят на туристите, посетили този турския курорт, също надвишава посетилите го в периода януари-октомври 2024 г. със 176 884 души, се посочва в анализ на Анадолската агенция, цитиран от Daily Sabah.

През този период Анталия е приела най-много посетители от Русия - близо 3,9 милиона. Следват Германия с 3,34 милиона туристи и Великобритания с 1,47 милиона. В топ 10 са включени още Полша, Холандия, Украйна, Румъния, Казахстан, Чехия и Литва.

След като миналата година приключи със 17,2 милиона туристи, се очаква Анталия да надмине тази цифра тази година и да постави нов рекорд.

Губернаторът на града – Хулуси Шахин заяви, че Анталия е домакин на два до три пъти повече чуждестранни туристи от населението на много държави. Той добави, че макар тези цифри да са добри, има потенциал да бъдат увеличени допълнително.

„Имаме необходимия потенциал за това. Какво можем да направим? Първо, да направим туристите щастливи, за да се върнат догодина. Второ, ще има толкова много събития и атракции, че ще кажат: „7 дни не са достатъчни, ще остана още ден-два. Това ще увеличи продължителността на престоя“, добави той.

За тази цел той подчерта значението на силната гастрономия и дейностите.

„Казваме, че „сезонът свършва през ноември“, но ноември и декември също са красиви месеци тук. Март и април също са прекрасни“, обясни Шахин. „Ако включим тези месеци в туризма, особено културния, този период става идеален, с климат, подходящ за опознаване на всичко. Трябва да работим върху това“.

Шахин също така подчерта, че се фокусират върху спортни събития за насърчаване на зимния туризъм.

Туристическият център Белек е особено добре позициониран за къмпинг и голф, а в област Кемер се правят инвестиции в природен туризъм.

Шахин подчерта, че всички сектори на обществото са възприели туризма в Анталия, което допринася за неговия успех. „Достигнахме миналогодишните числа и дори леко ги надминахме. До началото на новата година ще завършим годината над нивото от миналата година“.