Италия наложи глоба от 115 милиона долара на Apple

22 Декември, 2025 15:11

Причината е предполагаеми нарушения на поверителността в App Store

Италия наложи глоба от 115 милиона долара на Apple - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Италианският орган за защита на конкуренцията (AGCM) глобява американския технологичен гигант Apple (AAPL.O) и две от неговите подразделения с 98,6 млн. EUR (115,53 млн. USD) за предполагаема злоупотреба с господстващото им положение на пазара на мобилни приложения.
Регулаторът заяви, че групата е нарушила европейските разпоредби с App Store на Apple, където държи „абсолютно господство“ в отношенията си с разработчици на трети страни, уточнява аг. Reuters.

Надзорният орган започна разследване срещу технологичния гигант през май 2023 г., твърдейки, че компанията е санкционирала разработчиците на приложения на трети страни, като им е наложила „по-ограничителна политика за поверителност“ от април 2021 г.

Apple заяви, че „категорично не е съгласна“ с решението, което според нея „пренебрегва важните защити на поверителността“, предоставени от изискването на компанията за прозрачност при проследяване на приложения (ATT).

AGCM заяви, че Apple е изисквала от разработчиците на трети страни да получат специално съгласие за събиране на данни и свързване на данни за рекламни цели чрез проверката за ATT, наложена от компанията.

Условията на политиката за ATT са наложени едностранно, те са в ущърб на интересите на бизнес партньорите на Apple и не са пропорционални на постигането на целта за поверителност, както твърди компанията“, се казва в изявление на регулатора, добавяйки, че процесът не е в съответствие с разпоредбите за поверителност.

Разработчиците са били принудени допълнително да дублират заявки за съгласие със същата цел, добавиха от компанията.

ATT е създадена, „за да даде на потребителите лесен начин да контролират дали компаниите могат да проследяват дейността им в други приложения и уебсайтове“, заяви технологичната компания, добавяйки, че правилата се прилагат еднакво за всички разработчици, включително Apple.
Фирмата ще обжалва решението на регулатора и потвърди ангажимента си „да защитава силните защити на поверителността“.

AGCM заяви, че разследването е било сложно и е проведено в координация с Европейската комисия и други международни антитръстови регулатори.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От Епъл офишъл

    3 0 Отговор
    И6@ли сме ва

    15:13 22.12.2025

  • 2 Ей, кво нещо!

    2 0 Отговор
    Американците атакуват венецуелски рибари за "предполагаеми" нарушения, сега тези гло6яват за "предполагаеми " нарушения.. всеки си прави,каквото иска за "предполагаеми " нарушения

    15:17 22.12.2025

  • 3 МАЛКО Е

    1 1 Отговор
    малко им е , повече пари трябва да го осъдят за дето продават самоБОКЛУЦИ

    15:17 22.12.2025