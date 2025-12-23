Новини
Глоба от над 255 милиона евро получи Ryanair

23 Декември, 2025 13:21 851 3

Италия е санкционира за злоупотреба с господстващо пазарно положение

Снимка: М. Богданова
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Италианският антитръстов орган (Antitrust) глоби Ryanair с 255 761 000 EUR за „злоупотреба с господстващото си пазарно положение в периода от април 2023 г. до поне април 2025 г.", се посочва в съответно изявление на италианския регулатор.

След детайлно разследване е установено, че „авиокомпанията е прибягнала до стратегия, насочена към блокиране, възпрепятстване или създаване на допълнителни икономически или технически трудности за туристически агенции, онлайн туроператори и търговци на дребно в комбинация със самолетни билети на други превозвачи и/или с други туристически и застрахователни услуги“ на уебсайта си.

Нискотарифната авиокомпания заема господстващо положение на вътрешния и европейския пазар на редовни пътнически въздушни пътувания до и от Италия, действайки като доставчик на услуги на онлайн туристически агенции и туристически агенции. „Това господстващо положение се дължи не само на значителния и постоянно нарастващ пазарен дял (38-40% от превозваните пътници по всички маршрути до и от Италия), но и на множество други показатели. Всички тези показатели допринасят за значителната пазарна сила на авиокомпанията и способността му да действа независимо от конкурентите и потребителите, възползвайки се от значителното си предимство пред основните си конкурентни превозвачи".


Италия
  • 1 Правилно

    5 2 Отговор
    Тия наглеци, когато и да ги глобят никога няма да сбъркат?

    Коментиран от #2

    13:36 23.12.2025

  • 2 РЕАЛИСТ

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Правилно":

    Какво им е ? ... билети до Европа, за 20 кинта. Първоначалната в такситата, е вече 5 лв. Кво искаш ,пари да ти дават , че се возиш ли ?

    13:44 23.12.2025

  • 3 демократ

    7 0 Отговор
    А ми господстващо е като билета ти струва 30 еуро и кацаш директно а не 200 еуро с прикачване у франкфурт какво да е.
    Европейския комунизъм в действие като не можем да предложим по добра услуга ще санкционираме тия дето я предлагат.
    Типичен соц като нр можем да направим по добра кола ще продаваме само москвичи. Другите в корекома за наши кадри само.

    13:52 23.12.2025