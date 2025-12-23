Глоба от над 255 милиона евро получи Ryanair

Италианският антитръстов орган (Antitrust) глоби Ryanair с 255 761 000 EUR за „злоупотреба с господстващото си пазарно положение в периода от април 2023 г. до поне април 2025 г.", се посочва в съответно изявление на италианския регулатор.

След детайлно разследване е установено, че „авиокомпанията е прибягнала до стратегия, насочена към блокиране, възпрепятстване или създаване на допълнителни икономически или технически трудности за туристически агенции, онлайн туроператори и търговци на дребно в комбинация със самолетни билети на други превозвачи и/или с други туристически и застрахователни услуги“ на уебсайта си.

Нискотарифната авиокомпания заема господстващо положение на вътрешния и европейския пазар на редовни пътнически въздушни пътувания до и от Италия, действайки като доставчик на услуги на онлайн туристически агенции и туристически агенции. „Това господстващо положение се дължи не само на значителния и постоянно нарастващ пазарен дял (38-40% от превозваните пътници по всички маршрути до и от Италия), но и на множество други показатели. Всички тези показатели допринасят за значителната пазарна сила на авиокомпанията и способността му да действа независимо от конкурентите и потребителите, възползвайки се от значителното си предимство пред основните си конкурентни превозвачи".