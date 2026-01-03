Новини
Бизнес »
Северна Македония вече не приема левове

3 Януари, 2026 09:55 1 540 37

Денарите се калкулират по 31,44 денара за един лев

Северна Македония вече не приема левове - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

В Северна Македония вече не приемат българския лев като платежно средство при пазаруване по търговските обекти, в заведенията, на битака, таксиметровите превозвачи. Купувануето с евро е възможно, но само с карта, пише Нова телевизия.

"То вие вече не искате лева, та при нас ли. Не може с левове", категорична е продавачка в минимаркет в Крива паланка. В търговски център в Куманаво също не позволяват да се плаща с левове - така е от три дни. Не можеш да плащаш кеш с евро, защото не могат да ти върнат остатъка - не разполагат с евробанкноти или центове.

Денарите, паричната единиза на Северна Македония, се калкулират по 31,44 денара за един лев. След което става преизчисляване в евро по официално приетия курс при превалутиране в българските банки. Налага се доста пресмятане.

Така - освен другите ползи и ефекти с въвеждането на еврото у нас отпада и продължилата десетилетия така нар."куфарна търговия" през границата. Впрочем тя замря още преди години, когато стоките оттатък Деве баир, по Северна Македония, вече са по-евтини, отколкото в Кюстендил.

Сега кюстендилци пътуват до магазините в Куманово и Крива паланка, за да напазаруват по-евтино или си резервират места по заведения над Крива паланка, Ранковци, Етносело и др. Там стотици българи посрещнаха Нова година, а като се заприбираха снощи, на ГКПП "Гюешево" и македонския "Деве баир" се образува колона от чакащи коли и автобуси над километър.


Северна Македония
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Ганьо Балкански

    9 10 Отговор
    Още първите дни тук е хаус с тва еуро..бабите не могат да работят с тия еуро стинки...никой не връща еуро ПОЧНАХМЕ С ПРОВАЛ....

    10:03 03.01.2026

  • 2 В Македония

    12 16 Отговор
    Е в пъти по-евтино. Ние в момента сме най-скъпата за живот държава, на Балканите. В Македония минималната пенсия е и по-висока от българската. Там саламите не са със смлени кокали и химия. Храните са им по-качествени и евтини, дори и западни храни са по-евтини.

    Коментиран от #6, #11, #24

    10:10 03.01.2026

  • 3 Купувануето с евро е възможно

    8 5 Отговор
    ех писарке хем си нова
    и прописа на макенски

    иначе варшедите ни там се радват да докоснат еврото от клуба на богатите дето им плащат ганчо и ганка
    и може би тайно ни завиждат макар и доста да ни понамразват

    10:13 03.01.2026

  • 4 Анонимен

    13 3 Отговор
    Е, това ли са ползите от въвеждане на еврото? Да ходим в Македония да си пазаруваме по-евтино.

    10:13 03.01.2026

  • 5 ужасТ

    4 6 Отговор
    Дори и северомакетата са против Костадинов. Жива да не бях!

    10:16 03.01.2026

  • 6 глупости

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "В Македония":

    В България минималната пенсия е по-висока от македонската. А ще става още по-висока.

    Коментиран от #10

    10:19 03.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 е то

    7 4 Отговор

    До коментар #7 от "Лост":

    След като България става скъпа за живот, руснаците се ориентират към Инстанбул и Скопие.

    Коментиран от #13

    10:25 03.01.2026

  • 9 Като стигне денара

    12 2 Отговор
    иранския реал, всичко ще си дойде на мястото.
    Те да стоят там на опашката докато всички които крякат, че са македонци се сберат под една круша.
    Нека се научат на история.

    10:27 03.01.2026

  • 10 за какво са минусите?

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "глупости":

    Северна Македония: Средната пенсия е около 15 500 денара, което е приблизително 250,7 евро (при курс около 61,5 денара за 1 евро). По-ранни данни сочат минимална пенсия около 306,15 лв. еквивалент, което е било приблизително 156 евро тогава, но сумите се променят с индексациите и курса.

    България в евро: За 2025–2026 г. проектобюджетът и последващите решения предвиждат минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст в диапазона около 322,37 до 346,87 евро (630,50 до около 680 лв. при фиксиран курс около 1,9558 лв. за евро).

    10:32 03.01.2026

  • 11 Кюстендилец

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "В Македония":

    Кое по-точно е в пъти по-евтино в Македония? Ако може точен пример да дадеш, а?

    10:33 03.01.2026

  • 12 шиптарите ще ги излекуват

    6 1 Отговор
    от техния лош махмурлук наречен македонизъм като ги интегрират в албания.
    Лошото е друго, че после ние ще се бием с шиптарите, заради тези дървени кратуни.

    10:33 03.01.2026

  • 13 456

    0 4 Отговор

    До коментар #8 от "е то":

    Пак ти се привиждат братушките. Бързо виж под кревата да не се е скрил Путин. Мноого бъзе имаш.

    Коментиран от #15

    10:34 03.01.2026

  • 14 Усраула

    6 0 Отговор
    Тия са най-големите смешници
    Истинските македонци ги натиснаха даже им смениха името на страната

    10:35 03.01.2026

  • 15 е ми да

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "456":

    По руските сайтове, виетнамци ли да ми се привиждат?

    Коментиран от #29

    10:36 03.01.2026

  • 16 Диян

    6 1 Отговор
    България, най-бедната страна в ЕС, изпревари Полша, Чехия и Унгария по пътя към еврозоната

    10:36 03.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Много идиотско изказване

    4 1 Отговор
    че ние не сме искали лева.
    А те щом не искат лев си вземате парите обратно, а за тях, мухите.
    Сърдит поп, празна му торба.

    10:39 03.01.2026

  • 19 Крива Паланка

    3 0 Отговор
    Е ясно но на границата има табела Гумени глави.Какво правите бе хора при недоразвити мозъчни клетки?Ще ви стане лошо и ще ви уморят още по-пътя за болницата.

    10:40 03.01.2026

  • 20 абе

    5 0 Отговор
    Защо ни занимавате нас европейците с тези балканци? Не ни пука за тях бе.

    10:41 03.01.2026

  • 21 Не искала лев?

    1 1 Отговор
    Дайте й един десен по муцуната.
    Няколко пъти.
    После ще иска всичко.

    10:42 03.01.2026

  • 22 ха ха

    2 0 Отговор
    Е затова сме бедни а макетата още по-бедни.
    Един грък, арменец, дори турчин веднага ще вземе конвертируемата банкнота, назависимо дали я харесва или не. После бързичко ще си я менка за каквото иска.
    Тия за да се изфукат нещо се отказват от търговия.
    Народе, защо ходите там въобще да им азарувате каквото и да било?

    Едно време хановете ни във византйски и римски пари са си правили сметките. Хъшовете ни във франкове. А Левски в турски лири.
    Можепе да каже - кви са тия златни лири? Никава революция няма да финансирам с тях :))))

    10:47 03.01.2026

  • 23 Правят се на важни, но

    7 0 Отговор
    титовото време свърши и няма да се върне никога.
    Преди бяха свикнали да ги глезят и се бараха бабаити, но свърши се тая.
    Останаха с голите си задници без Югославия.
    Сега ние водим хорото, а те ще стоят и ще гледат.
    Отвън!

    10:48 03.01.2026

  • 24 да бе пич

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "В Македония":

    Там саламите са по-салами и дъгата е някак по-цветна. И рикията по-люта и т.н.

    Ама си пропуснал новината: Най-отровната храна у нас е внесена през Хърватска със северомакедонски произод!
    Хърватите внесли северокакска евтения , направили анализ, излезли им комбалите и я реекспортирали у нас....
    Питай ИИ да ти намери документите по скандала, че гледат да го потулят.
    Ходите се тъпчите с отрови.

    10:49 03.01.2026

  • 25 Там, на опашката

    1 0 Отговор
    още 20-30 години да пишат домашно.
    Докато научат историята.
    Ако не са готови, пак на опашката още 20-30 години, докато са готови.

    10:52 03.01.2026

  • 26 ма защо

    4 0 Отговор
    им давате левове?
    Менкайте евро за денари и плащайте. Макар че аз не бих ви посъветвал дори това.
    Догодина по това време, живот и здраве, едно евро ще е 15 000 денара. За качеството на това което си купувате там няма да говоря. Сами проверете! Евтиното излиза скъпо!

    10:53 03.01.2026

  • 27 Павел пенев

    1 1 Отговор
    Браво. Нищо българско не им трябва.

    10:56 03.01.2026

  • 28 важното е

    0 0 Отговор
    Важното е рублите да приемат.

    10:57 03.01.2026

  • 29 456

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "е ми да":

    Е да де при статия на тема пари ,пак братушките. Ех ,тези хора в голям ужас ви хвърлят вас атлантичета. И пак провери Путин да не е под масата или леглото ,а може и в гардероба.

    Коментиран от #31

    10:58 03.01.2026

  • 30 Никакъв ЕС

    3 0 Отговор
    за тези криви кратуни!
    Ние първи им признахме измислената държава, а те запъват като магаре на мост за шепа българи!
    Защо ние ги третираме като приятели, а те нас като врагове?
    Нека бъдем искрени с тях и ги третираме като врагове, каквито са!
    Кого лъжем?
    Най-трудно е да излъжеш себе си!
    Да бъдем честни!

    10:59 03.01.2026

  • 31 а ми да

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "456":

    Нали не знаем кой им мъти главите на македонците. Не бе. не знаем че са ти братушките.

    11:00 03.01.2026

  • 32 Джаската

    1 1 Отговор
    България е най бедната държава в ЕС и ще остане такава, нищо че по време на над 3 почивни дни 5% от населението отва на ваканция / почевка в чужбина, няма друга държава в ЕС, защото сме бедни, затова е така.
    няма свободни места по хотели в България, независимо къде в планината , просто сме бедни и си угаждаме...

    11:00 03.01.2026

  • 33 Тервел

    4 0 Отговор
    Изпуска се най важното в статията , че въпреки че политиците в Северна Македония насъскват македонците против българите , граждани от двете държави си правят търговия , ходят си по заведенията и хотелите и си прекарват приятно. Не казвам че са приятели , ни няма агресия там където няма политици

    11:03 03.01.2026

  • 34 Просто завиждат

    2 1 Отговор
    Те в “македония” нямат нищо истинско македонско и всички ги знаят какви калтаци са.
    На всички им е ясно за измислената им държава с измислената си история.
    Нещастни крадци на чужда история.
    Нещастници, които имат да си връщат и много да догонват.

    11:06 03.01.2026

  • 35 Северните

    1 0 Отговор
    ни дишат праха в момента и преритват от злоба, понеже бяха свикнали на друг живот.
    Нека да знаят, че не са притрябвали на никого и никой не е заплакал за тях, понеже много са им големи устата и празни кратуните.
    Нека си стоят там, където са защото така причиняват на целия свят най-малка вреда.

    11:13 03.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Мда-даааааа

    0 0 Отговор
    Хе хе, бай Ганьо е решил да се отърве от левовете при комшиите.

    11:19 03.01.2026