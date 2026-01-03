Северна Македония вече не приема левове

В Северна Македония вече не приемат българския лев като платежно средство при пазаруване по търговските обекти, в заведенията, на битака, таксиметровите превозвачи. Купувануето с евро е възможно, но само с карта, пише Нова телевизия.
"То вие вече не искате лева, та при нас ли. Не може с левове", категорична е продавачка в минимаркет в Крива паланка. В търговски център в Куманаво също не позволяват да се плаща с левове - така е от три дни. Не можеш да плащаш кеш с евро, защото не могат да ти върнат остатъка - не разполагат с евробанкноти или центове.
Денарите, паричната единиза на Северна Македония, се калкулират по 31,44 денара за един лев. След което става преизчисляване в евро по официално приетия курс при превалутиране в българските банки. Налага се доста пресмятане.
Така - освен другите ползи и ефекти с въвеждането на еврото у нас отпада и продължилата десетилетия така нар."куфарна търговия" през границата. Впрочем тя замря още преди години, когато стоките оттатък Деве баир, по Северна Македония, вече са по-евтини, отколкото в Кюстендил.
Сега кюстендилци пътуват до магазините в Куманово и Крива паланка, за да напазаруват по-евтино или си резервират места по заведения над Крива паланка, Ранковци, Етносело и др. Там стотици българи посрещнаха Нова година, а като се заприбираха снощи, на ГКПП "Гюешево" и македонския "Деве баир" се образува колона от чакащи коли и автобуси над километър.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Ганьо Балкански
10:03 03.01.2026
2 В Македония
Коментиран от #6, #11, #24
10:10 03.01.2026
3 Купувануето с евро е възможно
и прописа на макенски
иначе варшедите ни там се радват да докоснат еврото от клуба на богатите дето им плащат ганчо и ганка
и може би тайно ни завиждат макар и доста да ни понамразват
10:13 03.01.2026
4 Анонимен
10:13 03.01.2026
5 ужасТ
10:16 03.01.2026
6 глупости
До коментар #2 от "В Македония":В България минималната пенсия е по-висока от македонската. А ще става още по-висока.
Коментиран от #10
10:19 03.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 е то
До коментар #7 от "Лост":След като България става скъпа за живот, руснаците се ориентират към Инстанбул и Скопие.
Коментиран от #13
10:25 03.01.2026
9 Като стигне денара
Те да стоят там на опашката докато всички които крякат, че са македонци се сберат под една круша.
Нека се научат на история.
10:27 03.01.2026
10 за какво са минусите?
До коментар #6 от "глупости":Северна Македония: Средната пенсия е около 15 500 денара, което е приблизително 250,7 евро (при курс около 61,5 денара за 1 евро). По-ранни данни сочат минимална пенсия около 306,15 лв. еквивалент, което е било приблизително 156 евро тогава, но сумите се променят с индексациите и курса.
България в евро: За 2025–2026 г. проектобюджетът и последващите решения предвиждат минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст в диапазона около 322,37 до 346,87 евро (630,50 до около 680 лв. при фиксиран курс около 1,9558 лв. за евро).
10:32 03.01.2026
11 Кюстендилец
До коментар #2 от "В Македония":Кое по-точно е в пъти по-евтино в Македония? Ако може точен пример да дадеш, а?
10:33 03.01.2026
12 шиптарите ще ги излекуват
Лошото е друго, че после ние ще се бием с шиптарите, заради тези дървени кратуни.
10:33 03.01.2026
13 456
До коментар #8 от "е то":Пак ти се привиждат братушките. Бързо виж под кревата да не се е скрил Путин. Мноого бъзе имаш.
Коментиран от #15
10:34 03.01.2026
14 Усраула
Истинските македонци ги натиснаха даже им смениха името на страната
10:35 03.01.2026
15 е ми да
До коментар #13 от "456":По руските сайтове, виетнамци ли да ми се привиждат?
Коментиран от #29
10:36 03.01.2026
16 Диян
10:36 03.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Много идиотско изказване
А те щом не искат лев си вземате парите обратно, а за тях, мухите.
Сърдит поп, празна му торба.
10:39 03.01.2026
19 Крива Паланка
10:40 03.01.2026
20 абе
10:41 03.01.2026
21 Не искала лев?
Няколко пъти.
После ще иска всичко.
10:42 03.01.2026
22 ха ха
Един грък, арменец, дори турчин веднага ще вземе конвертируемата банкнота, назависимо дали я харесва или не. После бързичко ще си я менка за каквото иска.
Тия за да се изфукат нещо се отказват от търговия.
Народе, защо ходите там въобще да им азарувате каквото и да било?
Едно време хановете ни във византйски и римски пари са си правили сметките. Хъшовете ни във франкове. А Левски в турски лири.
Можепе да каже - кви са тия златни лири? Никава революция няма да финансирам с тях :))))
10:47 03.01.2026
23 Правят се на важни, но
Преди бяха свикнали да ги глезят и се бараха бабаити, но свърши се тая.
Останаха с голите си задници без Югославия.
Сега ние водим хорото, а те ще стоят и ще гледат.
Отвън!
10:48 03.01.2026
24 да бе пич
До коментар #2 от "В Македония":Там саламите са по-салами и дъгата е някак по-цветна. И рикията по-люта и т.н.
Ама си пропуснал новината: Най-отровната храна у нас е внесена през Хърватска със северомакедонски произод!
Хърватите внесли северокакска евтения , направили анализ, излезли им комбалите и я реекспортирали у нас....
Питай ИИ да ти намери документите по скандала, че гледат да го потулят.
Ходите се тъпчите с отрови.
10:49 03.01.2026
25 Там, на опашката
Докато научат историята.
Ако не са готови, пак на опашката още 20-30 години, докато са готови.
10:52 03.01.2026
26 ма защо
Менкайте евро за денари и плащайте. Макар че аз не бих ви посъветвал дори това.
Догодина по това време, живот и здраве, едно евро ще е 15 000 денара. За качеството на това което си купувате там няма да говоря. Сами проверете! Евтиното излиза скъпо!
10:53 03.01.2026
27 Павел пенев
10:56 03.01.2026
28 важното е
10:57 03.01.2026
29 456
До коментар #15 от "е ми да":Е да де при статия на тема пари ,пак братушките. Ех ,тези хора в голям ужас ви хвърлят вас атлантичета. И пак провери Путин да не е под масата или леглото ,а може и в гардероба.
Коментиран от #31
10:58 03.01.2026
30 Никакъв ЕС
Ние първи им признахме измислената държава, а те запъват като магаре на мост за шепа българи!
Защо ние ги третираме като приятели, а те нас като врагове?
Нека бъдем искрени с тях и ги третираме като врагове, каквито са!
Кого лъжем?
Най-трудно е да излъжеш себе си!
Да бъдем честни!
10:59 03.01.2026
31 а ми да
До коментар #29 от "456":Нали не знаем кой им мъти главите на македонците. Не бе. не знаем че са ти братушките.
11:00 03.01.2026
32 Джаската
няма свободни места по хотели в България, независимо къде в планината , просто сме бедни и си угаждаме...
11:00 03.01.2026
33 Тервел
11:03 03.01.2026
34 Просто завиждат
На всички им е ясно за измислената им държава с измислената си история.
Нещастни крадци на чужда история.
Нещастници, които имат да си връщат и много да догонват.
11:06 03.01.2026
35 Северните
Нека да знаят, че не са притрябвали на никого и никой не е заплакал за тях, понеже много са им големи устата и празни кратуните.
Нека си стоят там, където са защото така причиняват на целия свят най-малка вреда.
11:13 03.01.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Мда-даааааа
11:19 03.01.2026