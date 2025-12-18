Макрон е против подписването на търговско споразумение с МЕРКОСУР в сегашния му вид

Франция няма да подпише споразумение за свободна търговия със страните от Южноамериканския общ пазар (МЕРКОСУР) в сегашния му вид, докато не бъдат финализирани гаранциите за различни селскостопански сектори, и възнамерява да поиска отлагане на сключването на сделката. Френският президент Еманюел Макрон заяви това пред репортери при пристигането си на срещата на върха на ЕС в Брюксел.

„Що се отнася до МЕРКОСУР, условията все още не са налице и това споразумение не може да бъде подписано“, каза Макрон.

В отговор на въпрос на журналист как това се съгласува със собственото му изявление, направено по-рано по време на посещение в Бразилия, че е положително настроен относно перспективите за споразумение, Макрон подчерта, че тогава, както и сега, се е застъпвал за договаряне на „гаранционни клаузи“ за редица селскостопански сектори. „Ако пазарите се дестабилизират, трябва да можем да спрем процеса. Европейската комисия внесе предложение, Европейският парламент го финализира и вчера отново се проведоха дискусии. Но те все още не са финализирани; дори все още не е имало гласуване и не са съгласувани със страните от МЕРКОСУР“, подчерта той.

„Това е моята цел“, добави той, отговаряйки на въпрос дали Франция ще иска отлагане на подписването на споразумението. „Не сме готови да подпишем и настояваме работата по документа да продължи.“

Еврокварталът, където се провежда срещата на върха на ЕС, е напълно блокиран от полиция за борба с безредиците, бодлива тел и водни оръдия на фона на масова демонстрация на европейски фермери. Хиляди фермери с трактори са пристигнали в Брюксел, за да протестират срещу ерозията на подкрепата за европейското селскостопанско производство и споразумението за свободна търговия на ЕС със страните от Южноамериканския общ пазар (МЕРКОСУР). Брюкселската полиция съобщи, че броят на тракторите се оценява на 4000-5000.

По-рано бразилският лидер Луис Инасио Лула да Силва обяви, че МЕРКОСУР и ЕС ще подпишат споразумение за свободна търговия на 20 декември на среща на върха в Бразилия. Според АФП, преди председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да подпише документа, Брюксел трябва да получи съгласието на страните от ЕС до 19 декември. За да влезе документът в сила, той трябва да бъде одобрен от всички държави членки. Блокирането на споразумението изисква отказ на четири държави, представляващи поне 35% от населението на ЕС. Селскостопанското лоби на ЕС, правителствата на Франция, Полша и няколко други държави се противопоставят на сделката.