Новини
Бизнес »
Макрон е против подписването на търговско споразумение с МЕРКОСУР в сегашния му вид

Макрон е против подписването на търговско споразумение с МЕРКОСУР в сегашния му вид

18 Декември, 2025 16:53 312 0

  • франция-
  • бразилия-
  • меркосур-
  • южноамерикански общ пазар-
  • еманюел макрон-
  • договор-
  • подписване

Не сме готови да подпишем и настояваме работата по документа да продължи, допълни френският президент

Макрон е против подписването на търговско споразумение с МЕРКОСУР в сегашния му вид - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Франция няма да подпише споразумение за свободна търговия със страните от Южноамериканския общ пазар (МЕРКОСУР) в сегашния му вид, докато не бъдат финализирани гаранциите за различни селскостопански сектори, и възнамерява да поиска отлагане на сключването на сделката. Френският президент Еманюел Макрон заяви това пред репортери при пристигането си на срещата на върха на ЕС в Брюксел.

Що се отнася до МЕРКОСУР, условията все още не са налице и това споразумение не може да бъде подписано“, каза Макрон.

В отговор на въпрос на журналист как това се съгласува със собственото му изявление, направено по-рано по време на посещение в Бразилия, че е положително настроен относно перспективите за споразумение, Макрон подчерта, че тогава, както и сега, се е застъпвал за договаряне на „гаранционни клаузи“ за редица селскостопански сектори. „Ако пазарите се дестабилизират, трябва да можем да спрем процеса. Европейската комисия внесе предложение, Европейският парламент го финализира и вчера отново се проведоха дискусии. Но те все още не са финализирани; дори все още не е имало гласуване и не са съгласувани със страните от МЕРКОСУР“, подчерта той.

„Това е моята цел“, добави той, отговаряйки на въпрос дали Франция ще иска отлагане на подписването на споразумението. „Не сме готови да подпишем и настояваме работата по документа да продължи.“

Еврокварталът, където се провежда срещата на върха на ЕС, е напълно блокиран от полиция за борба с безредиците, бодлива тел и водни оръдия на фона на масова демонстрация на европейски фермери. Хиляди фермери с трактори са пристигнали в Брюксел, за да протестират срещу ерозията на подкрепата за европейското селскостопанско производство и споразумението за свободна търговия на ЕС със страните от Южноамериканския общ пазар (МЕРКОСУР). Брюкселската полиция съобщи, че броят на тракторите се оценява на 4000-5000.

По-рано бразилският лидер Луис Инасио Лула да Силва обяви, че МЕРКОСУР и ЕС ще подпишат споразумение за свободна търговия на 20 декември на среща на върха в Бразилия. Според АФП, преди председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да подпише документа, Брюксел трябва да получи съгласието на страните от ЕС до 19 декември. За да влезе документът в сила, той трябва да бъде одобрен от всички държави членки. Блокирането на споразумението изисква отказ на четири държави, представляващи поне 35% от населението на ЕС. Селскостопанското лоби на ЕС, правителствата на Франция, Полша и няколко други държави се противопоставят на сделката.


Франция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ