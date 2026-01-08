САЩ искат контрол над държавната петролна компания на Венецуела

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговата администрация планират да получат контрол над държавната петролна компания на Венецуела PDVSA, за да достигнат в крайна сметка цените на петрола до 50 USD за барел, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.

Планът, разработван от американската администрация, предвижда САЩ да контролират по-голямата част от производството и продажбите на петрол на PDVSA, което означава, че Вашингтон ще може да контролира производството на по-голямата част от петролните резерви в Западното полукълбо. Освен всичко друго, САЩ обмислят възможността за създаване на съвместни предприятия между американски компании и PDVSA.

Този план би могъл да помогне на президента на САЩ да постигне политическата си цел за намаляване на цените на петрола до 50 долара за барел, което от своя страна би понижило цените на енергията за американските потребители. Освен това, Тръмп и неговата администрация възнамеряват да изгонят Русия и Китай от Венецуела, посочва изданието.

В същото време, отбелязва вестникът, ако цената на петрола падне под 50 долара за барел, производството му ще престане да бъде печелившо за много петролни компании. Подобно ценово ниво би могло да унищожи и производството на шистов петрол в САЩ.