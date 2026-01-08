Новини
САЩ искат контрол над държавната петролна компания на Венецуела

8 Януари, 2026 13:51 546 10

Тръмп и неговата администрация възнамеряват да изгонят Русия и Китай от Венецуела

САЩ искат контрол над държавната петролна компания на Венецуела - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговата администрация планират да получат контрол над държавната петролна компания на Венецуела PDVSA, за да достигнат в крайна сметка цените на петрола до 50 USD за барел, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.

Планът, разработван от американската администрация, предвижда САЩ да контролират по-голямата част от производството и продажбите на петрол на PDVSA, което означава, че Вашингтон ще може да контролира производството на по-голямата част от петролните резерви в Западното полукълбо. Освен всичко друго, САЩ обмислят възможността за създаване на съвместни предприятия между американски компании и PDVSA.

Този план би могъл да помогне на президента на САЩ да постигне политическата си цел за намаляване на цените на петрола до 50 долара за барел, което от своя страна би понижило цените на енергията за американските потребители. Освен това, Тръмп и неговата администрация възнамеряват да изгонят Русия и Китай от Венецуела, посочва изданието.

В същото време, отбелязва вестникът, ако цената на петрола падне под 50 долара за барел, производството му ще престане да бъде печелившо за много петролни компании. Подобно ценово ниво би могло да унищожи и производството на шистов петрол в САЩ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тръмп Спароу

    7 0 Отговор
    Йохохо и барел с петрол.

    13:55 08.01.2026

  • 2 ЗОРО

    11 1 Отговор
    Тръмп води уверено света към трета световна война!

    13:56 08.01.2026

  • 3 Коня Солтуклиева

    6 1 Отговор
    ".... The Wall Street Journal, позовавайки се на източници....."
    .... "източниците" са палците на главния редактор на"Дуварсокак хаберлер",
    отдето е изсмукана тая новина!

    14:01 08.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    Тръмп ще продава по скъпо на Китай от Мадуро.

    14:02 08.01.2026

  • 5 Боруна Лом

    7 1 Отговор
    ТОЯ ОБОР, МНОГО НАХАЛЕН И БЕЗОЧЛИВ! КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА СЕ РАЗКОВЕ РЯЗКО!

    14:04 08.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    В момента Венецуела изнася барел петрол за 35 долара.Тръмп ще вдигне на 50 долара.

    14:04 08.01.2026

  • 8 Дон Дони

    2 0 Отговор
    Този се е запретнал след като не му дадоха Нобелова награда, поне да го запомнят, ако има кой, като причината за ТСВ!

    14:26 08.01.2026

  • 9 Дас Хаген

    0 0 Отговор
    Много интересно Китай не коментират, следят внимателно, и май скоро на Дончо ще му запари! Китайците са непредсказуеми, създадоха вирус и се разминаха с най малко жертви, докато развита Америка е с най много по брой население! И бяха готови да пият белина!

    14:30 08.01.2026

