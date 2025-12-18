Новини
Барселона удължават договора на Ханзи Флик

18 Декември, 2025 17:30 472 1

60-годишният Флик пое Барселона през май 2024 година

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Независимо че само преди около половин година удължиха договора на Ханзи Флик, в Барселона вече планира ново такова нещо. Според “Билд” идеята на каталунците е споразумението да бъде продължено до лятото на 2028 г. За момента треньорът е с контракт до края на сезон 2026/2027.

60-годишният Флик пое Барселона през май 2024 година. В първия си сезон отборът спечели Суперкупата, Купата на краля и титлата в испанското първенство. Тогава отборът се изправи срещу основния си съперник Реал Мадрид четири пъти, като спечели всичките мачове.

През настоящата кампания Барса е лидер в Ла Лига с 4 точки пред “белите”, макар да отстъпи в Ел Класико.

Флик е бил още селекционер на националния отбор на Германия, а също така има големи успехи на клубно ниво с Байерн (Мюнхен), припомня БТА.




  • 1 Въпросче

    1 0 Отговор
    А увеличихте ли договора с Негреййра?

    17:32 18.12.2025

