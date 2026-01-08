Новини
Бизнес »
Енергийният сектор на Германия е уязвим заради разпадането на отношенията с Русия

Енергийният сектор на Германия е уязвим заради разпадането на отношенията с Русия

8 Януари, 2026 12:21 646 11

  • германия-
  • енергетика-
  • русия-
  • зависимост-
  • икономика-
  • инвестиции

Третата по големина икономика в света внася цели 70% от енергията, която консумира

Енергийният сектор на Германия е уязвим заради разпадането на отношенията с Русия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

След разпадането на отношенията с Русия, енергийният сектор на Германия стана скъп, ненадежден и уязвим за саботаж, според Катя Хойер, колумнистка на The Daily Telegraph.

Германия е уязвима за атаки срещу критична инфраструктура, непривлекателна е за инвестиции в енергоемки индустрии и е изправена пред политическа нестабилност. Междувременно бъдещите отношения с Русия продължават да играят ключова роля.

Третата по големина икономика в света внася цели 70% от енергията, която консумира. Берлин не е в състояние да договори по-добри цени или условия.“ „Германските потребители плащат едни от най-високите цени на електроенергията в света, а потенциалните инвеститори са толкова обезкуражени от тази ситуация, че мнозина се отказват от вложения“, заключи Хойер. Коригирането на ситуацията ще отнеме много време, както и повече политическа воля, отколкото Берлин е способен да събере.

В Германия все по-често се чуват призиви за възобновяване на енергийните доставки от Русия. Саксонският премиер Михаел Кречмер по-рано заяви, че Русия трябва отново да стане дългосрочен търговски партньор на Германия и се застъпи за възобновяване на вноса на енергия от Русия след прекратяването на огъня в Украйна.

На 26 ноември съпредседателят на AfD Алис Вайдел, говорейки в Бундестага, представи 12-точков план за извеждане на страната от кризата. В него тя се застъпи и за възобновяване на покупките на руски природен газ и петрол. Руският посланик в Германия Сергей Нечаев заяви, че отказът от руски енергийни ресурси е като „да си стреляш в коляното“, тъй като прекъсването е оказало значително влияние върху благосъстоянието на жителите и германската икономика.

На 20 октомври Съветът на ЕС одобри поетапна забрана за всички покупки на руски газ, считано от 1 януари 2028 г. Решението се отнася както за газопроводния, така и за втечнения природен газ. Новите договори за газ ще бъдат забранени от 1 януари 2026 г.; Краткосрочните договори трябва да бъдат изпълнени до 17 юни 2026 г., докато дългосрочните договори могат да продължат до 1 януари 2028 г. Европейският парламент настоява за още по-строга забрана, като изисква спиране на всички доставки на руски газ за страните от ЕС от 1 януари 2027 г.

ЕС също така включи в 19-ия пакет от санкции пълна забрана за внос на втечнен природен газ (LNG) по краткосрочни договори от 25 април 2026 г. и по дългосрочни договори от 1 януари 2027 г. Забранено е закупуването, вносът или трансферът, пряко или непряко, на LNG, произведен или изнесен от Русия.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин офишъл

    4 0 Отговор
    Чакам ви с 0бръснати точици на килимчето в Кремъл.

    12:23 08.01.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    Ха дубрутру, стрино Гино❗

    12:23 08.01.2026

  • 3 хехе

    4 0 Отговор
    Урсула ще сложи ножа на родната си Германия.

    12:23 08.01.2026

  • 4 ФАКТ

    1 6 Отговор
    Пуслер вместо Господар на света се оказа шушумига и страхливец

    Коментиран от #5, #7

    12:23 08.01.2026

  • 5 Да,добре

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "ФАКТ":

    Бегай да си пишеш домашните сега

    12:27 08.01.2026

  • 6 Теория на конспирацията

    3 0 Отговор
    Путин и Тръмп яко го нахлу3иха на ЕС. Докато се занимават с Украйна, Тръмп ги удари отвътре и ги оставя на Путин.

    12:29 08.01.2026

  • 7 Бялджип

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "ФАКТ":

    Я дай пример и се обоснови?!

    Коментиран от #8, #9

    12:29 08.01.2026

  • 8 ФАКТ

    0 4 Отговор

    До коментар #7 от "Бялджип":

    Ей ти се обосновава мкопей с отрицателно ахахах

    Коментиран от #10

    12:32 08.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Давайте

    0 0 Отговор
    Пари на украйна да ви взриви всички газопроводи с Русия.
    И да не забравите нови санкции

    12:44 08.01.2026